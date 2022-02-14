Розташування російських військ довкола України. КАРТА CNN

Американський телеканал CNN публікує карту розташування військ РФ довкола України

Карти опубліковано на сайті телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія зосередила тисячі солдатів та створила нові бази біля своїх кордонів з Україною. Враховуючи присутність у Білорусі, сили РФ оточили Україну з трьох боків", - пише CNN.

Квадратами на карті позначно сили, що базуються біля українського кордону на постійній основі. Ромбами - сили, які з’явилися у цих місцях розташування з березня 2021 року.

CNN зазначає, що Росія зосередила сили на трьох напрямках: південному з боку окупованого Криму, північному - з боку Білорусі та східному з боку свого кордону.

З бази в Єльні, як видно на супутникових знімках, було виведено танки, артилерію та іншу зброю - все це посунули ближче до кордону. Також військова активність підвищена в Білгородській та Курській областях, що межують з Україною.

Російська військова присутність у Білорусі зараз є найбільшою з часів Холодної війни.

В окупованому Криму на північ від Сімферополя розбито табір із понад 550 військовими наметами та сотнями транспортних засобів.

Також інфографіку перекидань підрозділів ВС РФ до кордонів України публікує Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал "Война - Россия Украина Сирия".