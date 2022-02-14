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Розташування російських військ довкола України. КАРТА CNN

Американський телеканал CNN публікує карту розташування військ РФ довкола України

Карти опубліковано на сайті телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія зосередила тисячі солдатів та створила нові бази біля своїх кордонів з Україною. Враховуючи присутність у Білорусі, сили РФ оточили Україну з трьох боків", - пише CNN.

Розташування російських військ довкола України 01

Квадратами на карті позначно сили, що базуються біля українського кордону на постійній основі. Ромбами - сили, які з’явилися у цих місцях розташування з березня 2021 року.

CNN зазначає, що Росія зосередила сили на трьох напрямках: південному з боку окупованого Криму, північному - з боку Білорусі та східному з боку свого кордону.

З бази в Єльні, як видно на супутникових знімках, було виведено танки, артилерію та іншу зброю - все це посунули ближче до кордону. Також військова активність підвищена в Білгородській та Курській областях, що межують з Україною.

Розташування російських військ довкола України 02

Російська військова присутність у Білорусі зараз є найбільшою з часів Холодної війни.

Розташування російських військ довкола України 03Розташування російських військ довкола України 04

В окупованому Криму на північ від Сімферополя розбито табір із понад 550 військовими наметами та сотнями транспортних засобів.

Розташування російських військ довкола України 05Розташування російських військ довкола України 06

Також інфографіку перекидань підрозділів ВС РФ до кордонів України публікує Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал "Война - Россия Украина Сирия".

Розташування російських військ довкола України 07

Автор: 

росія (65146)


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Топ коментарі
+40
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3746378.html Фактор сдерживания

А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие.
Уверен: если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.

*️ А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.

*️ Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.

*️ Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.

*️ Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите - прислушивайтесь ко мне, хотите - нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома, нежели Кремля. Который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.

А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни.
Тримаємося, українці!

Телефонна розмова Путіна і Байдена розпочалася близько 18:00 за київським часом. Американці стверджують, що Байден пообіцяє закрити небо над Україною у разі широкомасштабного наступу.
Ще один крок від війни. Хоча Пу настільки дуркуватий, що навіть це його може не зупинити.
Sharp`s
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14.02.2022 17:02
+34
напомню "успехи" расейской салдатни за годы "независимости" московии:
- нападение на крошечную Ичкерию, война со стариками, вооруженными берданками
- война с крошечной Грузией, у которой на вооружении был 1 бук и тот, украинский
- бесконечная война в Сирии с повстанцами, при поддержке сирийских правительственных войск и коалицией западных стран
ни раз кацапская салдатня не воевала против регулярной армии!!
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14.02.2022 16:52
+26
***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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14.02.2022 17:13
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От набуя репостить заказуху?
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Кількість міст в Україні -271.
885 селищ міського типу, 10278 сільських рад, 28457 сіл.

По чотири окупанта на адміністративну одиницю.
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Реальні цифри )
Якщо прикопати дохлятину, то навіть і не помітно буде.
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14.02.2022 16:59 Відповісти
Маловато удобрения
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14.02.2022 17:13 Відповісти
Нажаль знайдеться певний відсоток поліцаїв і серед місцевого населення.
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14.02.2022 17:21 Відповісти
Это же хорошо! Их вместе с оккупантами прикопать обязательно!
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14.02.2022 17:29 Відповісти
и в чем новость то... не ясно у нас вокруг Россия и у нее есть войска армия и что нового сообщило CNN ничего...
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Це ж яким потрібно бути довбнем щоб зарегітись з назвою марки та модифікації автівки..господі, ну чого скільки дурнів розплодилрся
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14.02.2022 17:43 Відповісти
лучше быть дураком ....чем конченным пе@е"астом...в вышиванке...типа пэтриотом кретином в жупане...
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14.02.2022 18:26 Відповісти
Чуєш, ти хавло своє забий, бидляра. Що тобі моя вишиванка пердак рве?
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15.02.2022 11:28 Відповісти
Нехай копошаться хробаки..Вони на своїй території тут коняка вірно каже.А сунуться до нас-перестануть копошитися та підуть на перегній. " а те из них кто останется в живых-будет завидовать мертвым" -Д.Сильвер.
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14.02.2022 18:45 Відповісти
напомню "успехи" расейской салдатни за годы "независимости" московии:
- нападение на крошечную Ичкерию, война со стариками, вооруженными берданками
- война с крошечной Грузией, у которой на вооружении был 1 бук и тот, украинский
- бесконечная война в Сирии с повстанцами, при поддержке сирийских правительственных войск и коалицией западных стран
ни раз кацапская салдатня не воевала против регулярной армии!!
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Як боти рашистські зашипіли, приємно дивитись )
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14.02.2022 16:58 Відповісти
"рашн ТРУПС", именно в трупов они и превратятся, только сунутся к нам!
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14.02.2022 16:59 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3746378.html Фактор сдерживания

А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие.
Уверен: если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.

*️ А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.

*️ Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.

*️ Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.

*️ Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите - прислушивайтесь ко мне, хотите - нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома, нежели Кремля. Который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.

А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни.
Тримаємося, українці!

Телефонна розмова Путіна і Байдена розпочалася близько 18:00 за київським часом. Американці стверджують, що Байден пообіцяє закрити небо над Україною у разі широкомасштабного наступу.
Ще один крок від війни. Хоча Пу настільки дуркуватий, що навіть це його може не зупинити.
Sharp`s
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14.02.2022 17:02 Відповісти
***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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14.02.2022 17:13 Відповісти
мы всегда ***** предоставляем возможность отхода. Мы всегда сдаем все позиции, лишь бы оно смогло выйти сухим из воды. И похоже Зеля сломался
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14.02.2022 17:22 Відповісти
этот безхребетный слизняк не может сломаться.. оно всего лишь кукла для битья...в случае чего....
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14.02.2022 18:13 Відповісти
100%
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14.02.2022 19:21 Відповісти
Слава Украіне ! Героям слава ! Жыве Беларусь !
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Цензор, почему вместо БКБ флага до сих пор отображается эта колхозно-совковая тряпка, цвета трусов бульбофюрера?
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14.02.2022 19:19 Відповісти
А вам не приходит в голову что все это вторжение только в фантазиях придуманных в определенных целях.
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14.02.2022 17:38 Відповісти
Именно так.

Теперь вопрос в том, какие и чьи цели реализуются.
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14.02.2022 17:55 Відповісти
Обещать не значит жениться. Ясно одно, кацапам сдавать назад некуда, а тут или пан или пропал. Будут по всякому пытаться оттяпать донбасс. И если честно, то очевидно же, что не протопив свои хотелки кацапы не угомонятся. Санкции им реально до жопы как и отключение от свифта. И разумеется никто не будет никуда свои войска направлять, иначе в замес влезет Китай и тогда США будут заняты совсем другими проблемами. Может вообще такое случиться ,что ********** кацапов не будет предела, а союзники просто подожмут хвосты. А факт объявленной даты нападения, просто ничего не значит. Не ограбят сейчас, ограбят потом.
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14.02.2022 17:41 Відповісти
Абсолютно верно, американцы и не скрывали, что сообщают СМИ разведданные, чтоб сорвать планы. Но вот только Путин не может в обратную сдать, его плебс свой сгноит. Ему надо какая-то "победа". По этому и давят на Украину, сначала впихивание раковой опухоли даунбасса. Мы отказались. И теперь либо война, либо что-то иное. Думаю в ближайшие дни объявят про признание даунбасса. Это будет их крах, так влиять на Украину не смогут
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14.02.2022 17:53 Відповісти
а зачем сообщать сми? сми дадут оружие? вдруг откроются глаза и будет восстание на кацапстане? (после Хйловских терактов на митингах митинги на территориях как-то вроде запретили, нет? по крайней мере на болотах тишина мертвая) это из серии одним твиттом опустила доллар что ли? как сми помогли в то время когда убивали 14 000 украинцев и оккупировали Крым? вроде все разговаривали очень долго, только вооружение так и не давали.
так что сми как обычно для дешевого рейтинга. а дешево как известно - только в мышеловке.
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14.02.2022 18:15 Відповісти
також треба додати мапу з кількістю західних журналістів, щоб поширювати кадри, як московія обстрілює українські міста..

тоді пуйло зрозуміє, що всі його злочини тут в Україні, то наживо буде бачити весь світ
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14.02.2022 18:28 Відповісти
проблема не в сотне тысяч тупорылых, голодных орков за забором, а в сотне зажравшихся зелёных крыс внутри дома-Украина, монопольно сидящих на "кнопках украинских пусковых установок"..
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14.02.2022 17:12 Відповісти
И что? Сдыхать "ваньки" будут независимо от их стороны вторжения..Север ... Юг....По моему наши западные партнёры не совсем понимают,что такое защита своей земли украинцем.. Дурачки, которым мы потом укажем на их никчемность.🤷
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14.02.2022 17:24 Відповісти
Чушь, большая часть появилась еще в марте 2021 а новые базы в Белоруссии обьясняются учениями. Так что особых изменений и подготовку к вторжению не видно.
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14.02.2022 17:35 Відповісти
пох....все одно різати та палити іх будемо тут
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14.02.2022 17:42 Відповісти
вот пока оккупанты будут спокойно так кучно собираться и шастать туда-сюда, исполняя приказы опг Хйла дела скорее всего не будет. только реагировать это прямой путь к поражению.
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14.02.2022 17:59 Відповісти
принимаю заказы на русских рабов - не более 2 штук на одного пана, мальчики в трусиках, к сожалению, давно закончились, снегири сдохли еще в 2014-м, прошу понять и простить
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14.02.2022 18:11 Відповісти
Ополченочки еще остались? Буду местным неграм сдавать на почасовку за доллары.
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14.02.2022 19:24 Відповісти
Где ж мы их хоронить то всех будем...
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14.02.2022 18:37 Відповісти
От курви кацапські, навіть с сибіру та Д. востока своє старе залізо постягали під наш кордон.
Таваріщ СІ твій час настав, там військових схоже вже нема - починай вводіть мішке в оПу своїх вояк.
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14.02.2022 18:44 Відповісти
То була окрема умова від Сі до *****, коли останнє йому ДС продало, так і сказав - мені твій металобрухт тут не потрібен, забирай куди хочеш, ось воно до наших кордонів його і притягнуло.
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14.02.2022 19:27 Відповісти
А це вже цікаво. Там же десь ще в сибіру ракети були і до байкала і за байкалом. Невже їх усі порізали?
Ну що ж їмо попкорн та готуємось...
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14.02.2022 19:33 Відповісти
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14.02.2022 19:20 Відповісти
А давайте посчитаем! Один росвоен это: модная композитная каска, теплая зимняя куртка, пятнистый компез, отличные трекинговые боты, модные тактические очечки. И это не считая автомата, боекомплекта, гранат, рации, медпакета...

Но что важно! Надо бить точно в глаз, как белку, чтобы не попортить все это ценное имущество!

И пора бы уже правительству выдавать лицензии на отстрел. Россиян на всех не хватит!
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14.02.2022 22:22 Відповісти
 
 