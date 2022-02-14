Розташування російських військ довкола України. КАРТА CNN
Американський телеканал CNN публікує карту розташування військ РФ довкола України
Карти опубліковано на сайті телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія зосередила тисячі солдатів та створила нові бази біля своїх кордонів з Україною. Враховуючи присутність у Білорусі, сили РФ оточили Україну з трьох боків", - пише CNN.
Квадратами на карті позначно сили, що базуються біля українського кордону на постійній основі. Ромбами - сили, які з’явилися у цих місцях розташування з березня 2021 року.
CNN зазначає, що Росія зосередила сили на трьох напрямках: південному з боку окупованого Криму, північному - з боку Білорусі та східному з боку свого кордону.
З бази в Єльні, як видно на супутникових знімках, було виведено танки, артилерію та іншу зброю - все це посунули ближче до кордону. Також військова активність підвищена в Білгородській та Курській областях, що межують з Україною.
Російська військова присутність у Білорусі зараз є найбільшою з часів Холодної війни.
В окупованому Криму на північ від Сімферополя розбито табір із понад 550 військовими наметами та сотнями транспортних засобів.
Також інфографіку перекидань підрозділів ВС РФ до кордонів України публікує Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал "Война - Россия Украина Сирия".
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885 селищ міського типу, 10278 сільських рад, 28457 сіл.
По чотири окупанта на адміністративну одиницю.
Якщо прикопати дохлятину, то навіть і не помітно буде.
- нападение на крошечную Ичкерию, война со стариками, вооруженными берданками
- война с крошечной Грузией, у которой на вооружении был 1 бук и тот, украинский
- бесконечная война в Сирии с повстанцами, при поддержке сирийских правительственных войск и коалицией западных стран
ни раз кацапская салдатня не воевала против регулярной армии!!
А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие.
Уверен: если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.
*️ А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.
*️ Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.
*️ Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.
*️ Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите - прислушивайтесь ко мне, хотите - нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома, нежели Кремля. Который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.
А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни.
Тримаємося, українці!
Телефонна розмова Путіна і Байдена розпочалася близько 18:00 за київським часом. Американці стверджують, що Байден пообіцяє закрити небо над Україною у разі широкомасштабного наступу.
Ще один крок від війни. Хоча Пу настільки дуркуватий, що навіть це його може не зупинити.
Sharp`s
Теперь вопрос в том, какие и чьи цели реализуются.
так что сми как обычно для дешевого рейтинга. а дешево как известно - только в мышеловке.
тоді пуйло зрозуміє, що всі його злочини тут в Україні, то наживо буде бачити весь світ
Таваріщ СІ твій час настав, там військових схоже вже нема - починай вводіть мішке в оПу своїх вояк.
Ну що ж їмо попкорн та готуємось...
Но что важно! Надо бить точно в глаз, как белку, чтобы не попортить все это ценное имущество!
И пора бы уже правительству выдавать лицензии на отстрел. Россиян на всех не хватит!