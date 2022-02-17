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Здание МИД Британии подсветили синим и желтым. ФОТО

Здание МИД Британии подсветили синим и желтым. ФОТО

Здание Министерства иностранных дел Великобритании подсветили сине-желтыми цветами.

Соответствующие фото МИД Великобритании опубликовал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел по делам Содружества и Развития подсвечено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", - говорится в сообщении.

Здание МИД Британии подсветили синим и желтым 01
Здание МИД Британии подсветили синим и желтым 02

Автор: 

Великобритания (4956) поддержка (679)


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Та ***** вже зрозуміло що увесь світ повстав проти нього і мона отримати в рило.
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17.02.2022 00:41 Ответить
Зарано розслаблятись.
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17.02.2022 01:37 Ответить
А чем ты напрягся? Вот чем?
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17.02.2022 02:45 Ответить
Вопрос странный. Ожиданием войны. Неопределенностью ситуации. А чем должен был? Ну и потом мой посыл был вцелом. Рано расслабляться и думать что х@ло все понял и свои бредовые идеи отбросил.
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17.02.2022 08:01 Ответить
Клоун урод !. Моє враження, що воно боїться українського народу, Заходу і перш за все Х**ла бо у Кремлі на нього фатальний компромат. Зате Офіс Козиря свою справу знає. Що вони там з Козаком порішали ніхто толком не знає, лише натяки на особливий статус і вибори в Лугандоні.
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17.02.2022 01:10 Ответить
Як кажуть - хочете захиститись від ворога,держіть 10 пуль в пістолеті-1 для ворога і 9 для зрадників!
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17.02.2022 07:00 Ответить
в нас для зрадників ніколи нічого, навіть коли вони вирішують долю країни((
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17.02.2022 07:17 Ответить
Жаль, что из московитского посольства не видно.
Им бы понравилось.
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17.02.2022 14:13 Ответить
 
 