Здание МИД Британии подсветили синим и желтым. ФОТО
Здание Министерства иностранных дел Великобритании подсветили сине-желтыми цветами.
Соответствующие фото МИД Великобритании опубликовал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел по делам Содружества и Развития подсвечено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", - говорится в сообщении.
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