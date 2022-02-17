Здание МИД Британии подсветили синим и желтым. ФОТО

Здание Министерства иностранных дел Великобритании подсветили сине-желтыми цветами.

Соответствующие фото МИД Великобритании опубликовал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел по делам Содружества и Развития подсвечено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", - говорится в сообщении.



