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Будівлю МЗС Британії підсвітили синім та жовтим. ФОТО

Будівлю МЗС Британії підсвітили синім та жовтим. ФОТО

Будівлю Міністерства закордонних справ Великої Британії підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Відповідні фото МЗС Великої Британії опублікувало в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та Розвитку підсвічено кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України", - йдеться у повідомленні.

Будівлю МЗС Британії підсвітили синім та жовтим 01
Будівлю МЗС Британії підсвітили синім та жовтим 02

Автор: 

Велика Британія (5581) підтримка (603)


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Та ***** вже зрозуміло що увесь світ повстав проти нього і мона отримати в рило.
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17.02.2022 00:41 Відповісти
Зарано розслаблятись.
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17.02.2022 01:37 Відповісти
А чем ты напрягся? Вот чем?
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17.02.2022 02:45 Відповісти
Вопрос странный. Ожиданием войны. Неопределенностью ситуации. А чем должен был? Ну и потом мой посыл был вцелом. Рано расслабляться и думать что х@ло все понял и свои бредовые идеи отбросил.
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17.02.2022 08:01 Відповісти
Клоун урод !. Моє враження, що воно боїться українського народу, Заходу і перш за все Х**ла бо у Кремлі на нього фатальний компромат. Зате Офіс Козиря свою справу знає. Що вони там з Козаком порішали ніхто толком не знає, лише натяки на особливий статус і вибори в Лугандоні.
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17.02.2022 01:10 Відповісти
Як кажуть - хочете захиститись від ворога,держіть 10 пуль в пістолеті-1 для ворога і 9 для зрадників!
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17.02.2022 07:00 Відповісти
в нас для зрадників ніколи нічого, навіть коли вони вирішують долю країни((
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17.02.2022 07:17 Відповісти
Жаль, что из московитского посольства не видно.
Им бы понравилось.
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17.02.2022 14:13 Відповісти
 
 