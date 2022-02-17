Будівлю МЗС Британії підсвітили синім та жовтим. ФОТО

Будівлю Міністерства закордонних справ Великої Британії підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Відповідні фото МЗС Великої Британії опублікувало в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та Розвитку підсвічено кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України", - йдеться у повідомленні.



