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Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили технику российских оккупантов. Корректировка огня велась с помощью беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 01
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 02
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 03
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 04
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 05
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 06
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 07
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 08
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 09
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 10
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 11
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 12
Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов 13

артиллерия (635) 40 артиллерийская бригада (33)


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Топ комментарии
+50
Дуже красиво, дивився б і дивився.
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16.03.2022 18:35
+44
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 18:35
+29
армия 21 века против орды
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16.03.2022 18:37
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Дуже красиво, дивився б і дивився.
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16.03.2022 18:35 Ответить
Красота неймовірна )
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16.03.2022 19:32 Ответить
біл хлопок а патом сільноє задимлєніє..і снова хлопки.
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16.03.2022 20:04 Ответить
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 18:35 Ответить
Распаковка хаоса. сдохни *****.
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16.03.2022 18:36 Ответить
Гарно палають.
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16.03.2022 18:37 Ответить
армия 21 века против орды
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16.03.2022 18:37 Ответить
Жаль что метал в цене упадет.
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16.03.2022 18:37 Ответить
Этот металл можно будет продавать на сувениры по всему миру. Стоить будет дороже чермета.
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16.03.2022 19:44 Ответить
На Останньому Фото--Рускі ваєний Карабль
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16.03.2022 18:38 Ответить
Можна вічно дивитись на три речі: як горить вогонь, як ллється вода і як ЗСУ знищують москалів.
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16.03.2022 18:38 Ответить
Ось з неба прилетіло і немає москаля.
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16.03.2022 18:38 Ответить
Слава Збройним Силам України!
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16.03.2022 18:38 Ответить
Ната если не сцытся то серется. Дай Бог им тоже, что и в Украине и поскорее!
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16.03.2022 18:41 Ответить
ната тебе муляет,кацапа?а ***** не муляет?а доллар по триста не муляет?
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16.03.2022 18:45 Ответить
вот ангелов ты правильно боишься .все твое окружение это черти
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16.03.2022 18:49 Ответить
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16.03.2022 18:41 Ответить

Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png

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16.03.2022 18:42 Ответить
На это можно смотреть вечно!
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16.03.2022 18:44 Ответить
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16.03.2022 18:48 Ответить
Vot eto krasivo otrabotali,kacapi spriatalis v podvali i dumajet mozet pronesiot
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16.03.2022 18:49 Ответить
Гори рашиська чума ,смерть окупантам .
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16.03.2022 20:39 Ответить
 
 