Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили технику российских оккупантов. Корректировка огня велась с помощью беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
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