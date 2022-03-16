Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили технику российских оккупантов. Корректировка огня велась с помощью беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

























