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Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів. ФОТОрепортаж

Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Коректування вогню велось за допомогою безпілотника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 01
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 02
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 03

Також дивіться: Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО

Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 04
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 05
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 06
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 07
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 08

Також дивіться: Українські артилеристи прямим влучанням знищили танк та дві БМП окупантів. ВIДЕО безпілотника


Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 09
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 10
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 11
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 12
Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів 13

Автор: 

артилерія (788) 40 артилерійська бригада (33)


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Топ коментарі
+50
Дуже красиво, дивився б і дивився.
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16.03.2022 18:35
+44
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 18:35
+29
армия 21 века против орды
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16.03.2022 18:37
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Дуже красиво, дивився б і дивився.
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16.03.2022 18:35 Відповісти
Красота неймовірна )
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16.03.2022 19:32 Відповісти
біл хлопок а патом сільноє задимлєніє..і снова хлопки.
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16.03.2022 20:04 Відповісти
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 18:35 Відповісти
Распаковка хаоса. сдохни *****.
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16.03.2022 18:36 Відповісти
Гарно палають.
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16.03.2022 18:37 Відповісти
армия 21 века против орды
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16.03.2022 18:37 Відповісти
Жаль что метал в цене упадет.
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16.03.2022 18:37 Відповісти
Этот металл можно будет продавать на сувениры по всему миру. Стоить будет дороже чермета.
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16.03.2022 19:44 Відповісти
На Останньому Фото--Рускі ваєний Карабль
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16.03.2022 18:38 Відповісти
Можна вічно дивитись на три речі: як горить вогонь, як ллється вода і як ЗСУ знищують москалів.
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16.03.2022 18:38 Відповісти
Ось з неба прилетіло і немає москаля.
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16.03.2022 18:38 Відповісти
Слава Збройним Силам України!
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16.03.2022 18:38 Відповісти
Ната если не сцытся то серется. Дай Бог им тоже, что и в Украине и поскорее!
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16.03.2022 18:41 Відповісти
ната тебе муляет,кацапа?а ***** не муляет?а доллар по триста не муляет?
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16.03.2022 18:45 Відповісти
вот ангелов ты правильно боишься .все твое окружение это черти
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16.03.2022 18:49 Відповісти
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16.03.2022 18:41 Відповісти

Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png

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16.03.2022 18:42 Відповісти
На это можно смотреть вечно!
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16.03.2022 18:44 Відповісти
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16.03.2022 18:48 Відповісти
Vot eto krasivo otrabotali,kacapi spriatalis v podvali i dumajet mozet pronesiot
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16.03.2022 18:49 Відповісти
Гори рашиська чума ,смерть окупантам .
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16.03.2022 20:39 Відповісти
 
 