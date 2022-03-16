Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів. ФОТОрепортаж
Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Коректування вогню велось за допомогою безпілотника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Топ коментарі
+50 valera ivolgov
показати весь коментар16.03.2022 18:35
+44 Александр Чуднивец #474549
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+29 Dmitri #506354
показати весь коментар16.03.2022 18:37
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