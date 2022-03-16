Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів. ФОТОрепортаж

Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Коректування вогню велось за допомогою безпілотника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.







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