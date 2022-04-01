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Новости Фото Война
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Украинцы борются за свободу, - New York Times. ФОТО

Журнал New York Times публикует фотографии украинских воинов, защищающих свою землю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Times.

Украинцы борются за свободу, - New York Times 01
Украинцы борются за свободу, - New York Times 02
Украинцы борются за свободу, - New York Times 03
Украинцы борются за свободу, - New York Times 04
Украинцы борются за свободу, - New York Times 05

Автор: 

ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+63
Слава Украине! Слава украинскому Воину!!!
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01.04.2022 16:02
+57
чому сiрко без каски
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01.04.2022 16:19
+35
Я представляю сколько крутых блокбастеров захреначат в Голивуде и у нас тоже, после войны
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01.04.2022 16:07
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Слава Украине! Слава украинскому Воину!!!
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01.04.2022 16:02 Ответить
Слава Господу! Слава Украине! Героям Слава! 💙💛
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01.04.2022 19:07 Ответить
Герої!!!
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01.04.2022 16:07 Ответить
Надо было для сравнения выставить фото, где кацапы жрут с умывальника и рядом срут.
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01.04.2022 17:09 Ответить
Есть статья с видео как "воины" ордло живут на помойке... Нашла. 😁

"Ночуют на свалке, как бомжи"
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm
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01.04.2022 19:16 Ответить
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm

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01.04.2022 19:18 Ответить
Я представляю сколько крутых блокбастеров захреначат в Голивуде и у нас тоже, после войны
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01.04.2022 16:07 Ответить
Супер!
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01.04.2022 16:08 Ответить
Пес це +.
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01.04.2022 16:13 Ответить
І хлопець з книжкою.
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01.04.2022 16:16 Ответить
Бережи Боже їхні життя
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01.04.2022 16:15 Ответить
Там где собачка это вообще шедевр .
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01.04.2022 16:17 Ответить
бо собачик теж пильнує - навчений
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01.04.2022 16:22 Ответить
чому сiрко без каски
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01.04.2022 16:19 Ответить
Правильно 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.04.2022 16:25 Ответить
Сірко за мной біжить, ти знаєш, куме, то мій пес,
Як я іду на ведмедя, беру його в лєс.
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01.04.2022 16:31 Ответить
Watch Dog
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01.04.2022 16:43 Ответить
Вопрос даже в другом, почему без намордника, выдаст же позицию )
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01.04.2022 17:37 Ответить
Зброя заряджена, зуби оголені, всі чекають москалів ))
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01.04.2022 18:31 Ответить
кстати вы правы..
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01.04.2022 21:24 Ответить
Круто!!! Слава Украине!!! Слава украинским Воинам!!! Бережи Вас Боже!!!
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01.04.2022 16:21 Ответить
Незрозумілі фотки,на 1й бетер з V, на іншій прапори догори "ногами".
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01.04.2022 16:22 Ответить
Може отжатий бетер.
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01.04.2022 16:31 Ответить
БМП без гусениц Оно уже никуда не поедет
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01.04.2022 17:27 Ответить
На жовтому полотнищі написи. Не вішати ж їх догори ногами.
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01.04.2022 19:23 Ответить
Знаєте, десь колись чув таку думку(вбий, не пам'ятаю де), що правильніший стяг мав би бути блакитно- жовтий...чому? не знаю, але проскакували такі ідеї
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02.04.2022 12:02 Ответить
З собачкою фото класне

Але найкраще фото з війни це панорамний знімок центральної площі Тростянця з пам'ятником і спаленою кантемирівською дивізією під ним. НМД звісно.
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01.04.2022 16:22 Ответить
а где посмотреть можно?
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01.04.2022 18:04 Ответить
https://mobile.twitter.com/*************/status/1508790827757326341/photo/1
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01.04.2022 18:26 Ответить
"Зустрілися" два танки: символічне фото зі звільненого Тростянця
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317
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01.04.2022 19:23 Ответить
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317 https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317

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01.04.2022 19:24 Ответить
Армія НАТО.
І подивіться в хлопців скрізь порядок. Не те що тое іго засранців - де спало, там і сцяло..
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01.04.2022 16:28 Ответить
як тільки по арміях в NATO тo Fre+Ger+різна мішпуха < ЗСУ...

цікавий опрос був, як би US опинилися в тому стані як зараз Україна ви би:

1. Осталися і захищали країну?
2. Покинули країну?
3. Не знаю.
---------
відповідно
---------
1. 55%
2. 38% - ???????
3. 7%
----------------
отакий собі результат.
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01.04.2022 19:39 Ответить
Фотки супер! особенно с песиком!
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01.04.2022 18:03 Ответить
Армія України-наша Гордість,наша Слава!!!
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01.04.2022 18:08 Ответить
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01.04.2022 19:30 Ответить
 
 