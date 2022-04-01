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Українці борються за свободу, - New York Times. ФОТО

Журнал New York Times публікує світлини українських воїнів, які боронять свою землю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на New York Times.

Українці борються за свободу, - New York Times 01
Українці борються за свободу, - New York Times 02
Українці борються за свободу, - New York Times 03
Українці борються за свободу, - New York Times 04
Українці борються за свободу, - New York Times 05

Автор: 

ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+63
Слава Украине! Слава украинскому Воину!!!
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01.04.2022 16:02
+57
чому сiрко без каски
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01.04.2022 16:19
+35
Я представляю сколько крутых блокбастеров захреначат в Голивуде и у нас тоже, после войны
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01.04.2022 16:07
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Слава Украине! Слава украинскому Воину!!!
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01.04.2022 16:02 Відповісти
Слава Господу! Слава Украине! Героям Слава! 💙💛
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01.04.2022 19:07 Відповісти
Герої!!!
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01.04.2022 16:07 Відповісти
Надо было для сравнения выставить фото, где кацапы жрут с умывальника и рядом срут.
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01.04.2022 17:09 Відповісти
Есть статья с видео как "воины" ордло живут на помойке... Нашла. 😁

"Ночуют на свалке, как бомжи"
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm
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01.04.2022 19:16 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm

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01.04.2022 19:18 Відповісти
Я представляю сколько крутых блокбастеров захреначат в Голивуде и у нас тоже, после войны
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01.04.2022 16:07 Відповісти
Супер!
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01.04.2022 16:08 Відповісти
Пес це +.
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01.04.2022 16:13 Відповісти
І хлопець з книжкою.
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01.04.2022 16:16 Відповісти
Бережи Боже їхні життя
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01.04.2022 16:15 Відповісти
Там где собачка это вообще шедевр .
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01.04.2022 16:17 Відповісти
бо собачик теж пильнує - навчений
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01.04.2022 16:22 Відповісти
чому сiрко без каски
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01.04.2022 16:19 Відповісти
Правильно 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.04.2022 16:25 Відповісти
Сірко за мной біжить, ти знаєш, куме, то мій пес,
Як я іду на ведмедя, беру його в лєс.
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01.04.2022 16:31 Відповісти
Watch Dog
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01.04.2022 16:43 Відповісти
Вопрос даже в другом, почему без намордника, выдаст же позицию )
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01.04.2022 17:37 Відповісти
Зброя заряджена, зуби оголені, всі чекають москалів ))
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01.04.2022 18:31 Відповісти
кстати вы правы..
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01.04.2022 21:24 Відповісти
Круто!!! Слава Украине!!! Слава украинским Воинам!!! Бережи Вас Боже!!!
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01.04.2022 16:21 Відповісти
Незрозумілі фотки,на 1й бетер з V, на іншій прапори догори "ногами".
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01.04.2022 16:22 Відповісти
Може отжатий бетер.
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01.04.2022 16:31 Відповісти
БМП без гусениц Оно уже никуда не поедет
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01.04.2022 17:27 Відповісти
На жовтому полотнищі написи. Не вішати ж їх догори ногами.
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01.04.2022 19:23 Відповісти
Знаєте, десь колись чув таку думку(вбий, не пам'ятаю де), що правильніший стяг мав би бути блакитно- жовтий...чому? не знаю, але проскакували такі ідеї
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02.04.2022 12:02 Відповісти
З собачкою фото класне

Але найкраще фото з війни це панорамний знімок центральної площі Тростянця з пам'ятником і спаленою кантемирівською дивізією під ним. НМД звісно.
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01.04.2022 16:22 Відповісти
а где посмотреть можно?
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01.04.2022 18:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/*************/status/1508790827757326341/photo/1
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01.04.2022 18:26 Відповісти
"Зустрілися" два танки: символічне фото зі звільненого Тростянця
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317
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01.04.2022 19:23 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317 https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317

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01.04.2022 19:24 Відповісти
Армія НАТО.
І подивіться в хлопців скрізь порядок. Не те що тое іго засранців - де спало, там і сцяло..
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01.04.2022 16:28 Відповісти
як тільки по арміях в NATO тo Fre+Ger+різна мішпуха < ЗСУ...

цікавий опрос був, як би US опинилися в тому стані як зараз Україна ви би:

1. Осталися і захищали країну?
2. Покинули країну?
3. Не знаю.
---------
відповідно
---------
1. 55%
2. 38% - ???????
3. 7%
----------------
отакий собі результат.
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01.04.2022 19:39 Відповісти
Фотки супер! особенно с песиком!
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01.04.2022 18:03 Відповісти
Армія України-наша Гордість,наша Слава!!!
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01.04.2022 18:08 Відповісти
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01.04.2022 19:30 Відповісти
 
 