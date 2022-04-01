Українці борються за свободу, - New York Times. ФОТО
Журнал New York Times публікує світлини українських воїнів, які боронять свою землю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на New York Times.
Топ коментарі
+63 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар01.04.2022 16:02
+57 kuba
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+35 Paul Foxen
показати весь коментар01.04.2022 16:07
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"Ночуют на свалке, как бомжи"
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine*********-na-svalke-kak-bomzhi-bojtsyi-armii-pushilina-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-video.htm
Як я іду на ведмедя, беру його в лєс.
Але найкраще фото з війни це панорамний знімок центральної площі Тростянця з пам'ятником і спаленою кантемирівською дивізією під ним. НМД звісно.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-03-29/vstretilis-dva-tanka-simvolicheskoe-foto-iz-osvobojdennogo-trostyantsa/264317
І подивіться в хлопців скрізь порядок. Не те що тое іго засранців - де спало, там і сцяло..
цікавий опрос був, як би US опинилися в тому стані як зараз Україна ви би:
1. Осталися і захищали країну?
2. Покинули країну?
3. Не знаю.
---------
відповідно
---------
1. 55%
2. 38% - ???????
3. 7%
----------------
отакий собі результат.