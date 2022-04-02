Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В". ФОТО

На севере Украины бойцы Вооруженных Сил захватили ценные трофеи. Среди них есть российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1.2В".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальную страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Интересные трофеи украинские воины захватили на севере Украины. В частности, это и российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1.2В". Разработанная в 2014 новейшая для России система обеспечивает скоростную спутниковую связь между подразделениями", - сообщил Генштаб.

К посту командование прикрепило фотографии с трофеями. На них присутствует несколько единиц военной техники без видимых следов повреждения. А последний снимок показывает "Аурига-1.2В".







Данная система спутниковой связи была разработана в 2014 году. Она имеет конструкцию трансформера, работает автономно и разворачивается через 10 минут одним человеком. Установка позволяет подключиться к закрытым каналам видеосвязи на высокогорье и при любых погодных условиях.

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Напомним, это не впервые, когда украинские военные получают у российских оккупантов ценное снаряжение. Например, в середине марта сообщалось, что бойцы Сил специальных операций разбили врага и захватили портативную радиолокационную станцию "Фара".