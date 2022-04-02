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Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В". ФОТО

трофей,аурига

На севере Украины бойцы Вооруженных Сил захватили ценные трофеи. Среди них есть российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1.2В".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальную страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Интересные трофеи украинские воины захватили на севере Украины. В частности, это и российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1.2В". Разработанная в 2014 новейшая для России система обеспечивает скоростную спутниковую связь между подразделениями", - сообщил Генштаб.

К посту командование прикрепило фотографии с трофеями. На них присутствует несколько единиц военной техники без видимых следов повреждения. А последний снимок показывает "Аурига-1.2В".

Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи Аурига-1.2В 01
Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи Аурига-1.2В 02
Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи Аурига-1.2В 03

Данная система спутниковой связи была разработана в 2014 году. Она имеет конструкцию трансформера, работает автономно и разворачивается через 10 минут одним человеком. Установка позволяет подключиться к закрытым каналам видеосвязи на высокогорье и при любых погодных условиях.

Смотрите: "Новый танк братства": ВСУ захватили трофейную технику российских оккупантов в Киевской области. ВИДЕО


Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи Аурига-1.2В 04

Напомним, это не впервые, когда украинские военные получают у российских оккупантов ценное снаряжение. Например, в середине марта сообщалось, что бойцы Сил специальных операций разбили врага и захватили портативную радиолокационную станцию "Фара".

ВСУ (6587) трофеи (180)


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Топ комментарии
+22
Хера себе "портивная"
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02.04.2022 14:40
+17
Орков из Энергодара выбивают.
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02.04.2022 14:45
+11
Красунчики, наші.
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02.04.2022 14:42
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Хера себе "портивная"
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02.04.2022 14:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rXnjQmoV2D8&ab_channel=TheSun Dramatic moment Ukrainian troops shoot down Russian helicopter using British 'Starstreak' missiles
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02.04.2022 14:52 Ответить
А что? Советский клон персонального компьютера IBM PC занимал 3 ящики вместе одного с гигантскими коннекторами. А спутниковый телефон на гусеницах - точно по скрепам. Не зря уже давно сказал что в России они там Вархаммер 40К перечитались.
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02.04.2022 15:03 Ответить
Росіянський Старлінк. Іпортозамєщєніє, ****)))
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02.04.2022 17:06 Ответить
Колись була така радіола Рига, як пів рояля розміром. Мабуть в основі того анало говнєта була вона
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02.04.2022 14:44 Ответить
Bil pri sovke lampovoe radio Rigonda... Klasnoe po sravneniju drugim savkovim musorom....
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02.04.2022 15:04 Ответить
Пусть приходит. Станет легальным поводом ********* местную вату с последующей депортацией их на Россию.
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02.04.2022 15:05 Ответить
Cirk budit 9maja, kogda nasha vata budet iti Rige pametniku, a tam zabor ot nevo 200m... Gde im pjanstvovat?
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02.04.2022 15:12 Ответить
Уже сказал что это бред. 200м - примерно половина известного парка в Пардаугаве, где ватные хрюндели точно соберутся и будет строить беспорядки. В 9 мая надо было полностью запретить всякие мероприятия политического рода. В мире 8 мая - конец второй мировой. Пусть в этот день если хочет, идёт ка кладбища советских военных их припоминать. У нас в Латвии этих кладбищ хватает. А г-жу Голубеву надо было снять из должности министра внутренних дел. Она уже показала себя как пророссийскую уклонистку, у которой (по понятным причинам) больше интересует ЛГБТ браки чем безопасность страны.
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02.04.2022 15:26 Ответить
Ого ,чувавки , ви даєте ...
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02.04.2022 15:40 Ответить
Dumaju parke obshestvenom meste pit im nedadut, a tex kto budet begat flagami toze vazmut... Seihas nachinajut delat to chto 90 nadobilo i nam nedali, no sam znaesh kakie unas tam bili pridurki, kotorie nedavali razbirtsa vatoi tak kak nuzno bilo, da i pametnik snesti.
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02.04.2022 15:46 Ответить
Это по большому из за ограничений при входе в Евросоюз в конце 1990-ых. Теперь в Брюсселе кажется поняли что в самом деле российская политика. А тогда приказали игнорировать ымперские выходки и еще позволить идти в политику организациям с активистами Интерфронта. Потому что мир, дружба, свобода слова, золотой дождь из Кремля у некоторых и всё такое. Кстати прямо оттуда г-жа Жданок (чтобы она трижды сдохла) попала в Европарламент. Жду украинцев в Европарламенте с нетерпением. Нам нужно больше адекватов как противовес немцам и французам. С одними Польшей и Балтийскими странами пока не хватает. И жаль что англичан больше нет.

А памятник точно надо снести. Уж когда же ещё. Надеюсь, это в этот раз не профукает.
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02.04.2022 16:13 Ответить
Moe mnenie obovsjom etom mozno luche sevo visskazat to, chto snachala ja bil Aizsargs, potom Zemessardze...
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02.04.2022 16:23 Ответить
Za zrivanie pametnika togda Aizsarga Zigisa posaddili...
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02.04.2022 16:25 Ответить
Красунчики, наші.
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02.04.2022 14:42 Ответить
А от цікаво: чиї супутники надають їм зв'язок? Невже в московитів ще щось лишилось на орбіті і Рогозін те не вкрав?
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02.04.2022 14:44 Ответить
Скорее всего адаптировано под инмарсат или турая, в ******** же только анало-говнеты, собственники спутников Лондон и Абу Даби.
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02.04.2022 15:25 Ответить
а ліцензію їм хто дасть, а технологію, хоча ці системи загнивають могли кацапам і продати, але ніби вони свою намагались створити як і систему навігації
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03.04.2022 09:34 Ответить
Орков из Энергодара выбивают.
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02.04.2022 14:45 Ответить
Якщо це правда - це супер !!!! Але подивись на карту ... Звідки ?
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02.04.2022 15:07 Ответить
Хіба ,що паром : Нікополь - Кам"янка-Дніпровська... Два раза на ньому з Ланосом плавав ...
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02.04.2022 15:13 Ответить
Свежее видео https://haqqin.az/news/240699 https://haqqin.az/news/240699

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02.04.2022 15:23 Ответить
Ні . Це навпаки розгон мирних людей , які проти окупації .
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02.04.2022 15:33 Ответить
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02.04.2022 15:39 Ответить
Наоборот, мирных протестующих орки пакуют в автозаки
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02.04.2022 15:08 Ответить
"Забагато людей покладалися на гламур війни, свого роду військову порнографію, щоб передбачити результат вторгнення росії до сусідньої країни" - це думка Філліпса Пейсон О'Брайєна, професора стратегічних досліджень, Сент-Ендрюський університет, Шотландія.
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02.04.2022 14:45 Ответить
портативна залізяка - там лампи накалювання хлопці не розкоцали не?
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02.04.2022 14:49 Ответить
Я так понимаю, это аналог энигмы у нацистской германии, что позволит прослушать закрытую сеть параши. Не надо было публиковать про этот захват!😠
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02.04.2022 14:51 Ответить
В российском ВПК про SSL кажется не слышали.
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02.04.2022 16:01 Ответить
Українські воїни захопили портативну систему супутникового зв'язку ""Ау, риги!"
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02.04.2022 14:52 Ответить
А это наберлиновцы бросили на р. Ирпень
https://www.youtube.com/watch?v=FptXz5V9PIM
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02.04.2022 14:54 Ответить
Поздно поняли что ихние машинки тяжелее украинской земли.
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02.04.2022 15:09 Ответить
Затонувший танк видел? Оттуда экипаж(на фотках) вытягивали. Т.е. не все кацапы физику учили)
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02.04.2022 15:22 Ответить
Просто не умели по мосту ехать.
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02.04.2022 15:27 Ответить
Израиль постарался оснастить кацапов разведывательной аппаратурой.
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02.04.2022 15:00 Ответить
Правда устаревшей
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02.04.2022 15:36 Ответить
возимая портативная система, рашн аналогавнет. на западе помещается в карман.
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02.04.2022 15:41 Ответить
Аналоговнет.
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02.04.2022 15:45 Ответить
Спутниковый телефон не совсем в любой карман - антенна всё таки большая нужна по законам физики. Хотя всё что там упомянули, можно было бы вести в багажнике легкового автомобиля вместе с портативным дизельным генератором.
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02.04.2022 16:00 Ответить
есть варианты меньше мобилы
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02.04.2022 16:11 Ответить
Это если один телефон. Там похоже ещё аппаратура прослушки всего известного радиоспектра и коммуникации с другими видами связи.
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02.04.2022 18:48 Ответить
Название, как у совковой стиралки. Сразу видно смехдержаву 404.
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02.04.2022 15:44 Ответить
якщо ця куйня потрапить в руки амерів, то уявляю їх регіт...
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02.04.2022 16:16 Ответить
Хера се портативная..... на втором фото видимо портативный блок питания на гусеницах к ней )))))

Как тебе такое Илон Маск? ))))))
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02.04.2022 16:30 Ответить
Мне особенно понравились заклёпки на шильдике...
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02.04.2022 17:34 Ответить
А буквы
1.2В в названии этой бандуры значат, что она запитыается от пальчиковой батарейки?
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02.04.2022 23:25 Ответить
Хотели написать 1,21 джигаватт, но вышла опечатка.
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02.04.2022 23:58 Ответить
Уничтожайте живую силу орков максимально. Чтобы повторно не зашли в Украину.
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03.04.2022 06:20 Ответить
 
 