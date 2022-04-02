Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС. ФОТОрепортаж

Пресс-центр штаба ООС опубликовал кадры уничтоженной техники оккупантов на Донбассе

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Вчера, в вечерней сводке, мы сообщали о значительных потерях врага в технике и живой силе на территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня вашему вниманию - фотоподтверждение успешных действий воинов группировки Объединенных сил.

Украина не звала к себе этих изуверов! Они пришли убивать и обворовывать мирное население. Но наши защитники их уничтожили. Вооруженные Силы Украины гарантируют - такая же судьба ждет и всех остальных захватчиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецком и Луганском направлении отбиты 9 атак, уничтожены 8 танков, 44 единицы бронированной техники, - штаб ООС











