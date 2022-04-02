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Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС. ФОТОрепортаж

Пресс-центр штаба ООС опубликовал кадры уничтоженной техники оккупантов на Донбассе

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Вчера, в вечерней сводке, мы сообщали о значительных потерях врага в технике и живой силе на территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня вашему вниманию - фотоподтверждение успешных действий воинов группировки Объединенных сил.

Украина не звала к себе этих изуверов! Они пришли убивать и обворовывать мирное население. Но наши защитники их уничтожили. Вооруженные Силы Украины гарантируют - такая же судьба ждет и всех остальных захватчиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецком и Луганском направлении отбиты 9 атак, уничтожены 8 танков, 44 единицы бронированной техники, - штаб ООС

Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 01

Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 02
Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 03
Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 04
Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 05
Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 06
Уничтоженная техника российских оккупантов в районе ООС 07

армия РФ (19210) техника (1736) операция Объединенных сил (6766)


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https://twitter.com/i/status/1510301425804447749 https://twitter.com/i/status/1510301425804447749 💪
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02.04.2022 20:10 Ответить
ЗСУ СИЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2022 20:12 Ответить
KpaciBoe
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02.04.2022 20:15 Ответить
Отлично.
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02.04.2022 20:30 Ответить
Нащелкали русню! И это правильно. Слава Украине!
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02.04.2022 20:34 Ответить
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02.04.2022 20:35 Ответить
https://www.facebook.com/groups/2046866098904225/permalink/3182323915358432/?sfnsn=mo&ref=share
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02.04.2022 20:36 Ответить
 
 