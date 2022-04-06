Процедура получения лицензии на автоперевозки станет проще и быстрее, – Мининфраструктуры
Теперь процедура получения лицензии на основные виды автомобильных перевозок станет быстрее и проще. Более того, получить необходимое разрешение станет возможно онлайн. Соответствующие изменения были внесены постановлением КМУ № 368 от 25 марта.
Детальнее о нововведениях рассказали в пресс-службе Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.
"С 6 апреля 2022 года будет упрощена и оцифрована процедура получения лицензий на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения", – отметили в МИУ.
Таким образом, для всех видов лицензий теперь вдвое сокращен объем необходимых для получения документов, отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы, а также отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.
Срок рассмотрения заявки на получение лицензии сокращен до 1-3 дней, а раньше ожидалось около 10 дней. В Министерстве отмечают, что упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на следующие виды перевозок:
- внутренние перевозки пассажиров автобусами;
- внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
- международные перевозки пассажиров автобусами;
- международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
- международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и отходов).
Начиная с 13 апреля, начнет работу автоматизированная электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий.
Получить лицензию можно будет в системе ШЛЯХ Государственной службы безопасности на транспорте в пять шагов:
- Создать электронное заявление в системе "ШЛЯХ" (раздел Лицензирования);
- Указать виды хозяйственной деятельности; - Указать информацию о транспортных средствах
- Загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;
- Нажать на кнопку ОТПРАВИТЬ заявление в ГСБТ.
"Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте", – добавляют в Мининфраструктуры.
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