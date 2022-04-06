Процедура отримання ліцензії на автоперевезення стане простішою та швидшою, – Мінінфраструктури

Відтепер процедура отримання ліцензії на основні види автомобільних перевезень стане швидшою та простішою. Більше того, отримати необхідний дозвіл стане можливо онлайн. Відповідні зміни були внесені постановою КМУ № 368 від 25 березня.

Детальніше про нововведення розповіли в пресслужбі Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"З 6 квітня 2022 року буде спрощено та оцифровано процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану", – зазначили в МІУ.

Таким чином, для усіх видів ліцензій відтепер вдвічі скорочено обсяг необхідних для отримання документів, скасовано необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи, а також скасовано подачу документів про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів.

Термін розгляду заявки на отримання ліцензії скорочено до 1-3 днів, а раніше треба було чекати близько 10 днів.

У Міністерстві зазначають, що спрощення процедури стосуватиметься отримання ліцензій на такі види перевезень:

- внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

- внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

- міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

- міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

- міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Починаючи з 13 квітня розпочне роботу автоматизована електронна система прийому заявок на отримання відповідних ліцензій. Отримати ліцензію можна буде в системі "ШЛЯХ" Державної служби безпеки на транспорті в п’ять кроків:

- Створити електронну заяву у системі "ШЛЯХ" (розділ Ліцензування);

- Вказати види господарської діяльності;

- Вказати інформацію про транспортні засоби;

- Завантажити кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;

- Натиснути на кнопку ВІДПРАВИТИ заяву до ДСБТ.

"Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті", – додають в Мінінфраструктури.