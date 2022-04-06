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У ликвидированного российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки. ФОТО

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что у убитого российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"В генах рашистских уродов-мародеров напрочь отсутствуют человеческие нравственные ценности.

Они бросают на полях сражений трупы своих дохлых соплеменников и желают больше награбить.

Эти твари не гнушаются ничем – в карманах дохлых орков, кроме прочего, находят даже золотые коронки, которые, очевидно, были вырваны у погибших украинцев".

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У ликвидированного российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки 01

армия РФ (19224) золото (224) мародерство (461) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+100
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06.04.2022 22:19
+42
фашист...рашист... ху*лопетек, короче !
обогатился??? карма она такая... кому сразу а кого помучает !!!
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06.04.2022 22:20
+42
Кацапи переплюнули всіх.
Можемо констатувати факт - більших злочинів не вчиняв ніхто .
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06.04.2022 22:24
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06.04.2022 22:19 Ответить
Ще треба додати багато-багато золотих хрестиків на ланцюжках на шиї - для повноти картини (скрепність).
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06.04.2022 22:53 Ответить
Для чого їм хрестики? Вони ж антихристи.
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07.04.2022 07:14 Ответить
Он же скрепоносец - хотел переплавить золотые коронки на православный крест!
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07.04.2022 15:03 Ответить
Жахіття цієї війни не є випадковістю - це закономірність; розстріли цивільних на вулиці і катування - не ексцес виконавця, а сама суть російського режиму, свідчення тяглості історичної традиції. Знищувати Бучу прийшли нащадки тих, хто переміг у більшовицькій революції, тих, хто здійснювали Голодомор і були наглядачами в ГУЛАГу. Ми бачили приклади такого біологічного сміття й швидкої кар'єри на власні очі зовсім нещодавно - це Ґіві і Моторола. А сьогодні вони вторглися в Україну, щоб знищити всіх нас.

Армія мародерів, ґвалтівників і вбивць беззбройних цивільних може знімати пафосні відео для тіктоку, але гідно воювати - ніколи. Бо ця армія така ж, як і її народ, як і її держава. Держава, в якій кар'єру робили не завдяки здібностям, розуму, таланту, а завдяки підлості, доносам, зрадам і примітивному вислужуванню. Держава негативної селекції. Держава, де з покоління в покоління нагору виносило саме найгірших. Держава виродків. https://gazeta.ua/blog/56842/u-rosiyi-z-pokolinnya-v-pokolinnya-nagoru-vinosilo-najgirshih-ce-derzhava-virodkiv
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07.04.2022 00:10 Ответить
це не перша Любка пише про негативну селекцію. Десь хтось знайшов про це у совєцького письменника-фронтовика Нікуліна. І ще раніше не один писав про це не пам'ятаю вже хто.
Плюсую саме через те, що багатьом приходиться пояснювати, яка насправді є та "висока духовність" русскій мір. Та ж сама російська література до 1917 року в принципі часто відверто зображувала те скотство. але обвинувачувала (хай натяками) в тому царизм. А мені здається - царизм скоріше був наслідком того глибинного скотства.
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07.04.2022 01:20 Ответить
це зображення терміново на бігборди
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07.04.2022 08:28 Ответить
фашист...рашист... ху*лопетек, короче !
обогатился??? карма она такая... кому сразу а кого помучает !!!
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06.04.2022 22:20 Ответить
більше турбують самки тварючі!
вони ще понароджують та виховають таких самих тварюк!
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06.04.2022 22:23 Ответить
але є рецепт лікування, усім слухати, додає настрою.

https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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06.04.2022 22:57 Ответить
https://youtu.be/yFbNDpYSRwg https://youtu.be/yFbNDpYSRwg

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06.04.2022 23:00 Ответить
Дякую за допомогу!
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06.04.2022 23:08 Ответить
а пісня класна ( не відчепиться до ранку мотив)))
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06.04.2022 23:19 Ответить
Зараз готую велику (десь біля 1000) збірку наших пісень та викладу на "Толоці", якщо вдасться -- на вихідних. На кшталт цього (це, наприклад, моя улюблена "ранкова", добре баньки продирає ): https://www.youtube.com/watch?v=jEk98aImRZY Доки є крила
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06.04.2022 23:39 Ответить
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06.04.2022 23:15 Ответить
Так это первое куда они смотрят, кольца, цепочки, коронки. Это 🐔 опущенные💥
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06.04.2022 22:23 Ответить
нах те золото, коли ти животієш в параші та параша в тебе з надвору та в голові!
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06.04.2022 22:25 Ответить
Пробухать, а куда еще ⁉️ Мародеры они и есть мародеры😡
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06.04.2022 22:29 Ответить
Мій батько (фронтовик 2-ї світової, пройшов до Берліна, далі Курильські о-ви) мені говорив. Гіршого плюгавого народу як московини -не бачив. Народ плюгавий.- досить влучно (по моєму).
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06.04.2022 23:35 Ответить
я це чую не в перший раз і теж від фроновиків 2ї, на все чув на власні вуха, але не далі ніж близький товариш
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06.04.2022 23:48 Ответить
мокшанский мордор - проклятый чумной барак, населенный зомби, существами, только внешне похожими на людей, лишенными каких либо морально нравственных начал, и возглавляемый безумным людоедом по имени *****
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06.04.2022 22:24 Ответить
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06.04.2022 22:24 Ответить
Древняя фреска похороны сатаны (путлера) и ручки буквой Z и одеяльцем- колорадкой прикрыт паскуда ,сдохни тварь )(уйло !
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06.04.2022 22:24 Ответить
.. и пучеглазый Песков показывает на него пальцем коняке Лаврухе, и боброедка руки скрестила у дохлой крысячей тушки.
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07.04.2022 15:07 Ответить
Кацапи переплюнули всіх.
Можемо констатувати факт - більших злочинів не вчиняв ніхто .
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06.04.2022 22:24 Ответить
Немає у всьому світі більш паскуднішої і мерзеннішої істоти, ніж кацап.
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06.04.2022 22:35 Ответить
Слово кацап від как цап було придумано ,щоб знівелювати справжне значення та вимову цього слова.Насправді це тюркське слово "касап" - м,ясник,різник ,вбивця.Так їх називали народи яких вони поневолювали.Перелякані люди тікали від них кричачи касап,касапи.Суть їх не змінилася і донині.
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06.04.2022 23:06 Ответить
Кому-кому, а мені ці тонкощі добре відомі. І всім, хто не лінується вчити історію.
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06.04.2022 23:26 Ответить
Видимо, они такими были всегда.
Только маскировались под братьев.
Теперь понятно почему ***** и ко без сожаления сжигает в топке войны этот биомусор. Они хорошо знали истинную сущность этих организмов, а мы нет.
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06.04.2022 23:03 Ответить
В даний час,побачивши реакцію світу на жахіття в Бучі,Гостомелі-ці "миротворці" спалюють в похідних крематоріях ,які вони притягли в Україну. замордованих жителів Маріуполя,щоб приховати сліди своїх злочинів.Про це сьогодні заявив мер Вадим Бойченко.
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06.04.2022 23:12 Ответить
ктобы сомневался. уроды.
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06.04.2022 22:25 Ответить
Що куме не кажіть а коло сраки нога таки грубша. Ще за часів Кучми в новинах показали візит ЛД до Франції. Ідуть ЛД та Жак Ширак алеєю та й розмовляють БЕЗ ПЕРЕКЛАДАЧА. А на якій мові вони перемовлялися? Яку іноземну мову знає наш ЛД? А ніякої. Хоча би мав знати англійську. Проте Пан Ширак за походженням БОГОВИБРАНИЙ ЯК в ЗЕ. Пізніше цей епізод з новин вирізали, щоб ніхто не допетрав а якою іноземною (рідною) мовою володіє ЛД? Ось тепер думайте чому так єврей ЗЕ хоче зустрітися з ГОЄМ ПУ. Чи може ПУ не є гоем а таким самим як ЗЕ?
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06.04.2022 22:32 Ответить
***** вже став ізГоєм.
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06.04.2022 22:41 Ответить
Чего только не придумают-колхозника Кучму евреем сделали.
Где вы видели евреев по сёлам при СССР?может только в виде председателя колхоза или может фельдшера.
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06.04.2022 23:11 Ответить
***
Хуже руцкого воина нет !!!
Педофил и насильник - не воин.
Он - фашист, убивающий свет,
Тех, кого отродясь не достоин.

Он детей не щадит, стариков.
Он стреляет по ним - как по птицам!
Мародёр, от кастрюль - до трусов
Кем-то ношенных! Зверь и убийца,

Разлагайся, ничтожество, в пыль!
Сдохни мерзкая подлая особь.
Все подонки, мерзавцы - в утиль.
Эти варвары дикой орды отголосок!

Елена МАрс.
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06.04.2022 22:34 Ответить
І чому у цих "асвабадітєлєй" на формі немає їхнього лозунгу "Труд освобождает" (як у їх вчителів-наставників з концтаборі в Дахау)?
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06.04.2022 22:39 Ответить
А в русском телевизоре скажут, что это собственные зубы бедного солдатика, которые укрофашисты вырвали во время пыток.
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06.04.2022 22:40 Ответить
не факт що частину коронок він міг і із своїх вбитих зняти. Міг і добити своїх поранених. касап!
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07.04.2022 02:17 Ответить
***, яка гидота
Тут без сірчаної кислоти для витравлення цих уродів з світу не обійтися.
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06.04.2022 22:44 Ответить
И что характерно - это ещё даже не ДНО...
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06.04.2022 22:49 Ответить
Думаю що хрестики з вбитих їм Кіріл порадив знімати
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06.04.2022 22:51 Ответить
Невзоров объясняет зверства рос. вояк.

https://youtu.be/N4qcA4Gg25o
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06.04.2022 22:55 Ответить
В то время были не российские, а советские солдаты и в тех очередях стояли кто угодно, рабоче-крестьяне красной армии любой этнической принадлежности.
Он приводил в пример мемуары советского ветерана, но перед этим уточнял, что любая война, это кровь, гной, кишки, дерьмо и зверство.
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07.04.2022 00:16 Ответить
П.С. Тех хотя бы можно понять - они так мстили на чужой территории за свои пережитые страдания и лишения.
Этим же оркам, оправдания нет. Их ни кто не трогал, ни кто к ним в дом не врывался, ничего не рушил и ни кого не убивал. Они пришли в чужой дом ...
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07.04.2022 00:24 Ответить
Вот ответ на вопрос, почему дворцовый переворот был действенным методом смены власти на мордоре.
Массовые протесты? Я вас умоляю...
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06.04.2022 22:57 Ответить
Тут ключевое слово - ликвидированного. Это подсказка на все время до ликвидации самого мордора.
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06.04.2022 23:01 Ответить
У фрицев в ВОВ хотя бы честь и достоинство было. А эти и нацистов переплюнули, тьфу...помойка 404
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06.04.2022 23:26 Ответить
В мухосранске нет людей , вообще !!

Там живут орки и людоеды !!
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07.04.2022 00:22 Ответить
В Бабином Яру так делали фашисты! После того как они убивали евреев, они вырывали золотые зубы у трупов! Очнись мир! Путинская Россия это естъ Фашисткая Германия! Там Гитлеры в Кремле и Гебельсы по телевизору!
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07.04.2022 00:40 Ответить
В голову забити гвіздком 200(символічно) той хрестик,та відправити додому!
А потім подивитися,чи вкрадуть по дорозі тог хрестика орки у орка!
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07.04.2022 01:45 Ответить
Воровать нательный крест - смертельный грех. Гундяхе - приготовиться
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07.04.2022 04:06 Ответить
Це повна деградація. Орда яку потрібно знищити.
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07.04.2022 06:47 Ответить
И в чем новость!? Деды и прадеды убивали и насиловали женщин и детей, эшелонами вывозили награбленное с поверженной Германии, отцы убивали, насиловали и грабили в Афгане и Чечне, в паРашке столетиями проводилась планомерная государственная политика отрицательной селекций (свободных и думающих убивали, тупых рабов культивировали), почему их потомки должны отличаться от предков (яблоки далеко не падают от яблонь)!?
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07.04.2022 08:45 Ответить
чому, до подібних звірячих тортур вдавалися, і німці у концтаборах, в період другої світової
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05.10.2022 12:52 Ответить
 
 