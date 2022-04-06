У ліквідованого російського окупанта в кишенях знайшли золоті коронки. ФОТО

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що у вбитого російського окупанта в кишенях знайшли золоті коронки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телегрмі.

"У генах рашистських виродків-мародерів геть-чисто відсутні людські моральні цінності.

Вони кидають на полях битв трупи своїх дохлих одноплемінників, і мають лише бажання більше награбувати.

Ці тварюки не гребують нічим – у кишенях здохлих орків, крім іншого, знаходять навіть золоті коронки, які, очевидно, були вирвані в загиблих українців".

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