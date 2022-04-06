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У ліквідованого російського окупанта в кишенях знайшли золоті коронки. ФОТО
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що у вбитого російського окупанта в кишенях знайшли золоті коронки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телегрмі.
"У генах рашистських виродків-мародерів геть-чисто відсутні людські моральні цінності.
Вони кидають на полях битв трупи своїх дохлих одноплемінників, і мають лише бажання більше награбувати.
Ці тварюки не гребують нічим – у кишенях здохлих орків, крім іншого, знаходять навіть золоті коронки, які, очевидно, були вирвані в загиблих українців".
Топ коментарі
+100 Перехватчик
показати весь коментар06.04.2022 22:19
+42 Вася Шевченко #371210
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+42 Ksenia VB
показати весь коментар06.04.2022 22:24
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Армія мародерів, ґвалтівників і вбивць беззбройних цивільних може знімати пафосні відео для тіктоку, але гідно воювати - ніколи. Бо ця армія така ж, як і її народ, як і її держава. Держава, в якій кар'єру робили не завдяки здібностям, розуму, таланту, а завдяки підлості, доносам, зрадам і примітивному вислужуванню. Держава негативної селекції. Держава, де з покоління в покоління нагору виносило саме найгірших. Держава виродків. https://gazeta.ua/blog/56842/u-rosiyi-z-pokolinnya-v-pokolinnya-nagoru-vinosilo-najgirshih-ce-derzhava-virodkiv
Плюсую саме через те, що багатьом приходиться пояснювати, яка насправді є та "висока духовність" русскій мір. Та ж сама російська література до 1917 року в принципі часто відверто зображувала те скотство. але обвинувачувала (хай натяками) в тому царизм. А мені здається - царизм скоріше був наслідком того глибинного скотства.
обогатился??? карма она такая... кому сразу а кого помучает !!!
вони ще понароджують та виховають таких самих тварюк!
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
Можемо констатувати факт - більших злочинів не вчиняв ніхто .
Только маскировались под братьев.
Теперь понятно почему ***** и ко без сожаления сжигает в топке войны этот биомусор. Они хорошо знали истинную сущность этих организмов, а мы нет.
Где вы видели евреев по сёлам при СССР?может только в виде председателя колхоза или может фельдшера.
Хуже руцкого воина нет !!!
Педофил и насильник - не воин.
Он - фашист, убивающий свет,
Тех, кого отродясь не достоин.
Он детей не щадит, стариков.
Он стреляет по ним - как по птицам!
Мародёр, от кастрюль - до трусов
Кем-то ношенных! Зверь и убийца,
Разлагайся, ничтожество, в пыль!
Сдохни мерзкая подлая особь.
Все подонки, мерзавцы - в утиль.
Эти варвары дикой орды отголосок!
Елена МАрс.
Тут без сірчаної кислоти для витравлення цих уродів з світу не обійтися.
https://youtu.be/N4qcA4Gg25o
Он приводил в пример мемуары советского ветерана, но перед этим уточнял, что любая война, это кровь, гной, кишки, дерьмо и зверство.
Этим же оркам, оправдания нет. Их ни кто не трогал, ни кто к ним в дом не врывался, ничего не рушил и ни кого не убивал. Они пришли в чужой дом ...
Массовые протесты? Я вас умоляю...
Там живут орки и людоеды !!
А потім подивитися,чи вкрадуть по дорозі тог хрестика орки у орка!