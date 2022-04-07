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Украинский летчик Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою. ФОТО

Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою на Житомирщине над селом Тригорье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Жена Дмитрия написала трогательный пост о муже: "Вечер. Я сидела на кровати, Дима стоял рядом. Мы любили много разговаривать. Зашла тема о полетах, а именно о катапультировании.

– А как катапультироваться?

– У тебя между ног есть такая ручка, за которую нужно дернуть.

– А с самолетом что?

– Тебя выбрасывает, самолет уйдет.

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– Ого…

– А ты думала. Но в первую очередь нужно думать не о катапультировании.

– А о чем??

– Наша задача спасти людей, по возможности – самолет. Я должен в первую очередь направить самолет в место, где нет домов, а уже потом думать о себе.

– Но ведь ты можешь не успеть катапультироваться…

Он не успел, но спас сотни жизней. Отважность, героизм, бесстрашие.

Пока наше небо и землю защищают такие люди – нам нечего бояться. Ибо они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог с утра проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птиц.

Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не дрогнул и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!"

Украинский летчик Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою 01

Автор: 

авиация (2826) смерть (9222) Воздушные силы (2296)


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Топ комментарии
+139
Настоящий Герой! Светлая память ему и уважение!
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07.04.2022 00:27
+114
Світла Пам'ять нашому Соколу , який мужньо захищав нашу краіну !!
Сумуємо 😪😪😪
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07.04.2022 00:27
+106
Героям слава!
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07.04.2022 00:27
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Настоящий Герой! Светлая память ему и уважение!
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07.04.2022 00:27 Ответить
Героям слава!
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07.04.2022 00:27 Ответить
Світла Пам'ять нашому Соколу , який мужньо захищав нашу краіну !!
Сумуємо 😪😪😪
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07.04.2022 00:27 Ответить
Герою Слава!
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07.04.2022 00:27 Ответить
з бульбостану. це майже кордон.
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07.04.2022 07:48 Ответить
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!НИЗКИЙ ПОКЛОН!Эта война забирает самых лучших сыновей Украины
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07.04.2022 00:50 Ответить
Вічна пам'ять Герою. Гарно літали над Луцьком пілоти цієї ескадриллі. Десь за годину до обстрілу ракетами покинули аеродром. Та тварюка, яка була наводчиком, дзонив льотчикам і питався куди вони перелетіли. Сидить зараз у сізо.
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07.04.2022 00:59 Ответить
Шкода, що цей "наводчик" не здох
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07.04.2022 01:02 Ответить
Він не в СІЗО має сидіти,а на палі.Песиголовець довбаний.Суд дасть йому 15 років і гнида житиме.Вважаю,що треба запровадити мораторій на пожиттєве чи різні там строки покарання.Для таких як цей-тільки смертна кара через повішення або гільйотина.
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07.04.2022 01:40 Ответить
Ваша правда ,ця гадина - російський навідник не повинна жити, для таких тварин потрібне довічне ув'язнення або страта. Як шкода, що в Україні немає смертної кари, для таких російських тварин це було б саме те.
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07.04.2022 07:17 Ответить
Герой Дмитро Чумаченко загинув 23 березня і поховавний на Алеї почесних поховань в с.Гараджа під Луцьком. Герої не вмирають.Вічна пам"ять.
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07.04.2022 01:02 Ответить
Ми заворожено і з захопленням дивилися останні роки на їх тренувальні польоти у нашому небі, ловили себе на думці - невже так можливо літати? Хто вони ці безстрашна пілоти? Ці відважні воїни, люди свободи, професіонали своєї справи, безстрашні герої - пілоти Севастопольської бригади назавжди будуть в серцях лучан.
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07.04.2022 01:06 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2022 01:08 Ответить
Слава Герою! Смерть рашистам!
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07.04.2022 01:10 Ответить
Вічна пам'ять
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07.04.2022 01:16 Ответить
Світла пам'ять нашому Воїну !
Вічна шана його подвигу.

Глибокі співчуття рідним.
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07.04.2022 01:46 Ответить
Герої не вмирають!
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07.04.2022 02:01 Ответить
привид?(
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07.04.2022 02:10 Ответить
Настоящий Герой, которого никогда не забудут, в отличие от кацапского летающего говна- криштопа, красносельцева, и прочих мразей, бомбивших жилые кварталы "патамушта я ваенный и выпалнял приказ"
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07.04.2022 04:37 Ответить
Как долго еще будет ссыкло Столтенберг бегать по сцене и причитать, заламывая ручки - "только бы не эскалация, только бы путин не разозлился" ??
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07.04.2022 04:45 Ответить
😪
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07.04.2022 04:37 Ответить
Вечная Память.
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07.04.2022 06:20 Ответить
Гинуть найкращі сини України... Це неможливо пробачити... Дякую, синку, за твою роботу.
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07.04.2022 07:07 Ответить
Герою Честь!
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07.04.2022 07:32 Ответить
Павшому Герою України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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07.04.2022 07:44 Ответить
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі московити!!!
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07.04.2022 07:51 Ответить
Герою Слава и вечная память!
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07.04.2022 08:34 Ответить
Вічна пам"ять!!! Смерть ворогам!!!
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07.04.2022 08:43 Ответить
Наше завдання врятувати людей, при можливості - літак. Я маю, впершу чергу, спрямувати літак в місце, де немає будинків, а вже потім думати про себе.

Знову ця совкова брєдятіна. Життя льотчика варте десятків життів цивільних і тим більш літаків - особливо у військовий час!
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07.04.2022 08:50 Ответить
Необходимо устроить общее военное кладбище для всех погибших в войне за независимость Украины !
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07.04.2022 09:01 Ответить
Думаю, могилы погибших нужно оставить там, где герои погибли.
Чтоб люди видели, чтили и помнили.
Везде, где есть жизнь.
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07.04.2022 10:32 Ответить
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
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07.04.2022 10:03 Ответить
Будь в нашій пам'яті вічно...
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07.04.2022 12:32 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
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07.04.2022 14:04 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 17:38 Ответить
Слава Герою! Вечная память.
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08.04.2022 19:05 Ответить
 
 