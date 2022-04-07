Украинский летчик Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою. ФОТО

Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою на Житомирщине над селом Тригорье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Жена Дмитрия написала трогательный пост о муже: "Вечер. Я сидела на кровати, Дима стоял рядом. Мы любили много разговаривать. Зашла тема о полетах, а именно о катапультировании.

– А как катапультироваться?

– У тебя между ног есть такая ручка, за которую нужно дернуть.

– А с самолетом что?

– Тебя выбрасывает, самолет уйдет.

Также читайте: 5 апреля уничтожены 8 крылатых ракет россиян, самолеты оккупантов не заходят в зону поражения нашей ПВО, - Воздушные Силы

– Ого…

– А ты думала. Но в первую очередь нужно думать не о катапультировании.

– А о чем??

– Наша задача спасти людей, по возможности – самолет. Я должен в первую очередь направить самолет в место, где нет домов, а уже потом думать о себе.

– Но ведь ты можешь не успеть катапультироваться…

Он не успел, но спас сотни жизней. Отважность, героизм, бесстрашие.

Пока наше небо и землю защищают такие люди – нам нечего бояться. Ибо они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог с утра проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птиц.

Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не дрогнул и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!"





