Украинский летчик Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою. ФОТО
Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою на Житомирщине над селом Тригорье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Жена Дмитрия написала трогательный пост о муже: "Вечер. Я сидела на кровати, Дима стоял рядом. Мы любили много разговаривать. Зашла тема о полетах, а именно о катапультировании.
– А как катапультироваться?
– У тебя между ног есть такая ручка, за которую нужно дернуть.
– А с самолетом что?
– Тебя выбрасывает, самолет уйдет.
– Ого…
– А ты думала. Но в первую очередь нужно думать не о катапультировании.
– А о чем??
– Наша задача спасти людей, по возможности – самолет. Я должен в первую очередь направить самолет в место, где нет домов, а уже потом думать о себе.
– Но ведь ты можешь не успеть катапультироваться…
Он не успел, но спас сотни жизней. Отважность, героизм, бесстрашие.
Пока наше небо и землю защищают такие люди – нам нечего бояться. Ибо они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог с утра проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птиц.
Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не дрогнул и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!"
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Сумуємо 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна шана його подвигу.
Глибокі співчуття рідним.
Горіть у пеклі московити!!!
Знову ця совкова брєдятіна. Життя льотчика варте десятків життів цивільних і тим більш літаків - особливо у військовий час!
Чтоб люди видели, чтили и помнили.
Везде, где есть жизнь.