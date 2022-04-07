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Новости Фото Война
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Последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя экипаж российского БМД-3 решил, что он за штурвалом "русского военного корабля". ФОТОфакт

Российская БМД-3 благополучно утонула в украинском водоеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Где и когда это произошло, не сообщается.

"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами", - говорится в сообщении.

Последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя экипаж российского БМД-3 решил, что он за штурвалом русского военного корабля 01

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Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) техника (1736)


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Топ комментарии
+70
"подводная лодка в степях Украины"(с)
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07.04.2022 08:59
+63
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07.04.2022 09:22
+38
- Кто эти одичалые❓
- Кацапы Сэр❗
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07.04.2022 09:04
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"подводная лодка в степях Украины"(с)
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07.04.2022 08:59 Ответить
Ага и перископ торчит))
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07.04.2022 09:10 Ответить
Шнорхель!
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07.04.2022 10:06 Ответить
Я воль))))
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07.04.2022 10:18 Ответить
Шнорхер!
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07.04.2022 14:36 Ответить
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07.04.2022 18:35 Ответить
...Она утонула (с)
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07.04.2022 09:01 Ответить
вона важча за болото
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07.04.2022 09:42 Ответить
Идиотизм у них в крови)))
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07.04.2022 09:01 Ответить
у них є хромосома ідіота і раба
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07.04.2022 09:25 Ответить
а може і не такі дурні - війну закінчили для себе.
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07.04.2022 09:38 Ответить
Для них слово РОМ и слово СМЕРТЬ означало одно и тоже.
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07.04.2022 09:02 Ответить
РОМ, хто сказав РОМ?

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07.04.2022 09:10 Ответить
Цим вже навіть доктор Лівсі не допоможе.
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07.04.2022 09:35 Ответить
Разве Ливси был патологоанатомом?
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07.04.2022 09:39 Ответить
Я правильно розумію, що екіпаж годує раків ?
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07.04.2022 09:03 Ответить
3ху вытянут посмотрим
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07.04.2022 09:05 Ответить
Вытягивать только после нереста нужно
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07.04.2022 09:07 Ответить
Не факт, к сожалению.
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07.04.2022 09:06 Ответить
- Кто эти одичалые❓
- Кацапы Сэр❗
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07.04.2022 09:04 Ответить
Поставили тракторным войскам особо сложную задачу
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07.04.2022 09:04 Ответить
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07.04.2022 09:22 Ответить
Это ядерная бомба!
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07.04.2022 12:28 Ответить
-Що сталось з пІдводним човном " Комсомолець"?

- Він потонув.
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07.04.2022 09:11 Ответить
не факт, сом теж в темі
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07.04.2022 09:17 Ответить
Это ж ещё уметь надо утопить плавающую машину.
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07.04.2022 09:20 Ответить
Взагалі вона плаваюча, може пробоїна була...
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07.04.2022 09:21 Ответить
в голове свиноцабак пробоина...!
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07.04.2022 10:27 Ответить
Не встигли згрупуваттись перед маневром,
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08.04.2022 06:59 Ответить
Не очень убедительно, но может быть....
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07.04.2022 09:22 Ответить
Нет такой глупости/херни которую бы не исполнил кацап.
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07.04.2022 09:48 Ответить
От що робе якісний алкоголь з бормопийлами.
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07.04.2022 09:22 Ответить
віднерестились
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07.04.2022 09:23 Ответить
хоч віскаря бухнули перед тим як здохнуть
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07.04.2022 09:24 Ответить
Томатін легасі на фінал треба було за щось заслужить.
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07.04.2022 13:21 Ответить
і, очевидно, заслужили не всі, півпляшки лишилося...
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07.04.2022 13:25 Ответить
для того треба було б знати щото за віскарь, а для них бухло бухлом. А Томатін хороше віскі, але якщо допомагає самовипилятись кацапні, тонехай бухають, це дешевше.
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07.04.2022 13:36 Ответить
БМД-3 - взагалі-то плаваюча, але судячи з дула - це або БМП-3, або БМД-4, але вони теж плаваючі.
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07.04.2022 09:33 Ответить
Та, здуру можна і .уй зламати.
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07.04.2022 09:37 Ответить
В совковій армії теоретичні ТТХ завжди були дуже далекими від реальних
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07.04.2022 10:26 Ответить
Бмд-3 Курск
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07.04.2022 09:47 Ответить
втопились матроси
за доньок Фуйла..
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07.04.2022 09:37 Ответить
Шкода фауну річки. Раки нажеруться цього падла й будуть потім кричати - раиZZия вперде та путєн - введи!!!
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07.04.2022 09:38 Ответить
Вони так обжеруться, що кричати вже не будуть.
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07.04.2022 09:40 Ответить
а потім привикнуть і почнуть вимагати по москалику щодня) Так і до безрибя безрабя доживемо - докотимось)
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07.04.2022 09:48 Ответить
Ну будуть ще бойові раки кацапоїди, це ж плюс
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08.04.2022 07:01 Ответить
Земля перегноем! Этих даже в мешках не отправишь, может сами всплывут и своим ходом до рассеюшки. Пусть привет жирику передают.
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07.04.2022 09:46 Ответить
От подумав, що жителям населених пунктів, які евакуюються, бажано лишати вдома в холодильнику пляшку горілки, в яку підсипали щурячої отрути чи чогось такого. В ідеалі - метиловий спирт десь найти...
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07.04.2022 09:48 Ответить
Цікаво, яка хрінь такі галюни дає
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08.04.2022 07:05 Ответить
Найкраще порошок блідої поганки , симптомів нема А коли вже є через де-кілька днів, пізно рятувати
Так можна дуже багато знищити, Якщо у ворога є слабе місце, треба користатись
Ау, хімвійська, є робота!
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08.04.2022 07:10 Ответить
Та коли люди евакуюються, то де його шукати? Треба щось просте, доступне, але ефективне. І щоб смаку/запаху не мало...
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08.04.2022 09:27 Ответить
Это хорошо...
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07.04.2022 09:55 Ответить
Премію Дарвіна цим кацапоїдам.
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07.04.2022 09:56 Ответить
У лаптєй є і літаюча бронетехніка. Трєпєщі Амєріка!
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07.04.2022 09:56 Ответить
Это была единственная армата? (известно же что они своим ходом не могут)
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07.04.2022 14:34 Ответить
Дайвинг по кацапски
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07.04.2022 10:03 Ответить
Шумел камыш деревья гнулись и ночка темная была!

Ад поглотил сатанинское отродье
земля вам руссофашисткие мрази железобетоном!
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07.04.2022 10:06 Ответить
Тюю, та україньским гусакам по коліно. Іони і маршрут показали!
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07.04.2022 10:06 Ответить
кацапы даже будку спёрли у Собакина
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07.04.2022 10:07 Ответить
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07.04.2022 10:52 Ответить
Если (???) вернется на парашу - улучшит свои жилищные условия.
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07.04.2022 14:39 Ответить
То вони на дні закушують
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07.04.2022 10:44 Ответить
Це орки нанесли отвєтний удар. Був совковий фільм під такою назвою. Тільки тут в реальному житті "пасони ведевєшнікі" скоріш за все зажмурились в українській воді.
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07.04.2022 11:00 Ответить
люк відкритий.... невже повтікали?
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07.04.2022 11:51 Ответить
Это маскировка! Сидят в танке и через дуло дышат, суки!
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07.04.2022 12:27 Ответить
 
 