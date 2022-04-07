Последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя экипаж российского БМД-3 решил, что он за штурвалом "русского военного корабля". ФОТОфакт
Российская БМД-3 благополучно утонула в украинском водоеме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Где и когда это произошло, не сообщается.
"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами", - говорится в сообщении.
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