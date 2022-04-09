РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10121 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
22 069 18

Оккупанты устроили сбор тел убитых мариупольцев в подземном переходе. ФОТО

Для сокрытия своих преступлений российские оккупанты организовали места сбора трупов жителей Мариуполя для их дальнейшего уничтожения в крематориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Горсовет Мариуполя.

В сообщении отмечается: "Фото, от которого стынет кровь. Подземный переход в районе Садков, что на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Потому что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче".

Смотрите также: Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)

Оккупанты устроили сбор тел убитых мариупольцев в подземном переходе 01

Автор: 

Мариуполь (5713) труп (132) военные преступления (1435)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Чехословакія, 1968 р.

"Позор на рускі врагі, крадуть годинники і радіо!"

54 роки пройшло, рускі не змінились. залишились нацією ніщіх злодюжок.

показать весь комментарий
09.04.2022 20:15
+17
**** даже гитлеровские фашисты такого не делали. Мариуполь русскоязычный город. Так кого и от кого вы касапские твари освобождаете.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:15
+9
Еще и понасцикали там пречем на трупы тоже...
Фото с Бучи
показать весь комментарий
09.04.2022 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще и понасцикали там пречем на трупы тоже...
Фото с Бучи
показать весь комментарий
09.04.2022 20:11 Ответить
Интересно, а почему такие вопросы кацапы не задают если не хлу, то хотя бы бояришкам? Вопрос риторический.
Уверен, когда начнется раздрай в свинарнике, то же самое они будут творить и у себя.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:17 Ответить
Судя по знаку вопроса (его место расположения), "разрешил вам красиво жить" расцениваем как утверждение.) Теперь автор может упаковываться в черный мешочек, и домой к мамке.)
показать весь комментарий
09.04.2022 20:39 Ответить
Это квинтэссенция русского народа и русской культуры. Они веками живут в дерьме, и историческая миссия русского народа - заставить всех вокруг жить в таком же дерьме.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:12 Ответить
Це стара фотографія. 2015 чи 2016-й рік, здається.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:33 Ответить
Це основний символ кацапів - ми у гівні і вас туди втягнемо.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:57 Ответить
**** даже гитлеровские фашисты такого не делали. Мариуполь русскоязычный город. Так кого и от кого вы касапские твари освобождаете.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:15 Ответить
Саме це і є його великою вадою, як і Харкова, Херсона, Луганська, Донецька та інших ...
показать весь комментарий
09.04.2022 21:19 Ответить
Чехословакія, 1968 р.

"Позор на рускі врагі, крадуть годинники і радіо!"

54 роки пройшло, рускі не змінились. залишились нацією ніщіх злодюжок.

показать весь комментарий
09.04.2022 20:15 Ответить
Саме так. Вони не змінились не лише з 54-го року, а й за весь час свого нікчемного існування. Не змінились, бо кацапи - виродки на генетичному рівні.
До речі, сама мацква була заснована не у 1147-у році, як вважають деякі, а значно пізніше:

"...если следовать переписям населения, которые проводились в Золотой Орде, то Москва была основана не в 1147 году, а значительно позже. Первая перепись населения в Золотой Орде прошла в 1237-1238 годах, а вторая в 1254-1259 годах и в обеих документах нет абсолютно никаких сведений о Москве. Появилась она только в третьей золото-ордынской переписи, которая проводилась в 1272 году. Так что, именно этот год и стоит считать началом основания Москвы.
Причем, есть даже версии историков, что Москву заложили монголо-татары и это изначально был один из многих их улусов." ©
показать весь комментарий
09.04.2022 21:05 Ответить
ну добавили собі 100 років)

я теж не бачив на картах київської русі міста Москва.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:25 Ответить
Навіть більше - 125 років, а це вже декілька поколінь. Та й від початку свого створення це було далеко не місто, а якась срана діра на болотах. І цю нинішню клоаку треба повернути до її початкового стану.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:30 Ответить
Вона була тільки не містом, а селом. Долгорукий не основав її. Він вбив господаря цього села - боярина Степана Кучку і присвоїв собі село, яке тоді називалось Кучково. Потім його перейменували по назві річки на якій воно було.

Але ж москва тоді не розвивалась. Навіть потім син Долгорукого боголюбський розвивав суздаль, володимир. Москва ж і далі була захолустним селом. А стала розвиватись тільки при орді.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:40 Ответить
Точніше фраза перекладається так: Стережіться російських убивць, які крадуть годинники та радіоприймачі
показать весь комментарий
10.04.2022 07:49 Ответить
Так зовсім недавно, казали , що вони нас годують, а тут про якесь красиве життя пишуть.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:39 Ответить
і чим ці рашистські дії відрізняються від нацистських концтаборів? тільки відсутністю колючого дроту...
показать весь комментарий
09.04.2022 21:39 Ответить
Часто задают вопос - почему и за что такие зверства со стороны России. Все очевидно для людей, способных к анализу. Первое - судя из перехватов рашистских разговоров их командование поняло,что с цветами их встречать никто не будет и отдало приказ - разрушать все, что нельзя захватиь. Их Путлер не раз говорил, что Украину создали Ленин и Сталин, поэтому, раз Украина непокорима - разрушить все, что было создано в ней, всю инфраструктуру (попробуйте украинцы построить все сами). Рашистам очень нужны Мотор-Січ, Южмаш, Азовсталь, Николаевский судостроительный, ХТЗ в Харькове и еще много чего. Ведь первым делом они вывозили патронный завод из Луганска, завод, выпускающий Кольчуги из Донецка и т. д. И сейчас из окупированных территорий Запорожской и Херсонской областей они вывозят в Крым оборудование из захваченных предприятий. ИЗ ОКУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВА ВЫВЕЗЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДА, А В ПОМЕЩЕНИЯХ РАСПОЛОЖЕН ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. Их цель - нанести нам максимально много кровоточащих долгонезаживающих ран. На зто направлены и насыщение нащей территории боеприпасами (на ликвидацию неразорвавшихся и заминированных обьектов и территорий уйдет лет 50), а значит Украина не сможет жить нормально.
Второе - устрашение народа (при появлении рашистской армии все должны прятаться и не оказывать сопротивления). На вопрос украинки в каком-то селе - зачем такие зверства, командир рашистов ответил - вы все должны бояться русской армии, а значит будете и уважать ее. Им не понять, что рюссская коса здесь попала на украинский камень и каждый раз ломает острие, когда попадает на него - ведь до сих пор они смотрели на Украину глазами Медведчука, его Оксаны и им подобных. Они не ожидали такого патриотизма - в одном из перхваченных разговоров рашист говорит другому - (блин, они здесь все нацистами стали. Ты ему пальцы ломаешь, а он кричит слава Украине). А значит, людей надо ломать террором. Отсюда и все зверства против мирного населения. Никаких братских чувств они к нам не испытывают - с нами воюют те, кто родился после распада СССР + подобно Гитлеу Путлер культивирует догму Рюссского мира и его скрепов как Богом избранных, хоть в Бога там никто не верит. Верующие люди никогда бы не начали войну в первую неделю Пасхального поста, а затем и у мусульман их страны наступил священный месяц Рамадан, вести захватническую войну в это время - большой грех.Уверен, нормальным мусульманам такая страна не нужна и Татарстан первым уйдет при ее распаде. И провокации с фейками в духе времен гитлеризма - проверено, они влияпи на умных немцев, повлияют и на тупорылых рюссских (слово рюссские - из монолога Е. Петросяна).
Третье - с нами воюет расчеловеченное (бесчеловечное) поколение, родившееся в 90-х годах прошлого века, циничное и безжалостное + отравленное пропагандой об украинском фашизме и о руководстве нами Западом. В разговоре рашиста с матерью он говорит - (Развлекаемся как можем - на ракетах по украм пишем =Христос Воскрес=, и мать одобряет, хи-хи-ха-ха). И то что они у нас творят не простится и не забудется никогда. И Путлер уже понял свою ошибку, что это раэвод с Украиной - окончательный и навсегда. Но в отличие от порядочного мужчины, который благородно оставляет все семье и уходит (насильно мил не будешь) Путлер все, что не может забрать себе, уничтожает. И прав Невзоров (на ходу переобулся, за неделю до войны говорил, что Украины за неделю не станет), когда через неделю после начала войны сказал на Ютубе - Придется менять название страны, так как слово =русский= в мире становится токсичным. Могу предложить название для Википедии - ( Оркия (в прошлом Russia) - страна, где проживают тупорыломозгие чувырлы (орки). Их предводитель Путлер насаждает в стране разновидность нацизма - рашизм, проявляющийся в бесчеловечном отношении к другим народам.).
Еще хочется сказать о поддержке нас Западом. Тоже цинично и бесчеловечно. Их цель - разделяй и властвуй. Война их не коснулась, поэтому и выжыдают - пусть подольше повоюют, ослабят друг друга, никому сильные раша и Украина не нужны. Смотрят, как раша применяет свой арсенал вооружения - как оно работает, чем опасно для них. Пусть Путлер применит побольше запрещенного оружия - будут явные доказателства его судить, а рашу без него развалить. Потом поставить свои ракеты в разваленных республиках-друзьях и держать на прицеле Китай, Индия прогнозируема для них. И все будет в пользу США. А в Украине за помощь - военную и восстановление - потребуем контрольный пакет акций ключевых предприятий, земельки прикупим и тоже будем все контролировать, чтобы чересчур не развивались и были постоянно зависимы от них. Англия не зря такой друг - их интересует
Мотор-Січ и др.
А еще , благодаря нашим =тупомозгим= журналистам все больше прилетает ракет в областые цунтры - на предполагаемые склады с зарубежным оружием, нефтебазы, продсклады и т. д. Особенно грешат этим каналы с цифрой 24, ДОМ. Еще на каком-то сидят 2 небритых хомячка и кричат =Не отправляйте видео взрывов в соцсети= и тут же задают вопросы мэрам городов и другим, те все рассказывают, как есть, а потом в те города и прилетает по складам, нефтебазам и т.д. Очень много каналов этим грешит и никто не умнеет - как началось со слухов о самолетах из Польши и до сих пор. Вразуми их Господь. Они, как и врачи, должны помнить главную заповедь - НЕ НАВРЕДИ (стране). Враг очень много нужной ему ему информации черпает из СМИ на сайтах и прямых эфирах. Лучше найдите в Ютубе видеорасследование телеканала Аверс -Куда девается западная гуманитарка= - там на складах в западной Украине ржавеют пластины к бронежилетам и сами бронежилеты, а их все разтаможивают... и обратите на это внимание влластей - центральной и на местах. Ведь очевидно,что власти на местах ждут удобное время эту гуманитарку продавать.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:48 Ответить
 
 