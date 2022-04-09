Оккупанты устроили сбор тел убитых мариупольцев в подземном переходе. ФОТО

Для сокрытия своих преступлений российские оккупанты организовали места сбора трупов жителей Мариуполя для их дальнейшего уничтожения в крематориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Горсовет Мариуполя.

В сообщении отмечается: "Фото, от которого стынет кровь. Подземный переход в районе Садков, что на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Потому что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче".

Смотрите также: Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)