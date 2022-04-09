Окупанти влаштували збір тіл вбитих маріупольців у підземному переході. ФОТО
Для приховання своїх злочинів російські окупанти організували місця збору трупів мешканців Маріуполя для їх подальшого знищення у крематоріях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міськрада Маріуполя.
У повідомленні зазначається: "Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим. Далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі".
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Фото с Бучи
Уверен, когда начнется раздрай в свинарнике, то же самое они будут творить и у себя.
"Позор на рускі врагі, крадуть годинники і радіо!"
54 роки пройшло, рускі не змінились. залишились нацією ніщіх злодюжок.
До речі, сама мацква була заснована не у 1147-у році, як вважають деякі, а значно пізніше:
"...если следовать переписям населения, которые проводились в Золотой Орде, то Москва была основана не в 1147 году, а значительно позже. Первая перепись населения в Золотой Орде прошла в 1237-1238 годах, а вторая в 1254-1259 годах и в обеих документах нет абсолютно никаких сведений о Москве. Появилась она только в третьей золото-ордынской переписи, которая проводилась в 1272 году. Так что, именно этот год и стоит считать началом основания Москвы.
Причем, есть даже версии историков, что Москву заложили монголо-татары и это изначально был один из многих их улусов." ©
я теж не бачив на картах київської русі міста Москва.
Але ж москва тоді не розвивалась. Навіть потім син Долгорукого боголюбський розвивав суздаль, володимир. Москва ж і далі була захолустним селом. А стала розвиватись тільки при орді.
Второе - устрашение народа (при появлении рашистской армии все должны прятаться и не оказывать сопротивления). На вопрос украинки в каком-то селе - зачем такие зверства, командир рашистов ответил - вы все должны бояться русской армии, а значит будете и уважать ее. Им не понять, что рюссская коса здесь попала на украинский камень и каждый раз ломает острие, когда попадает на него - ведь до сих пор они смотрели на Украину глазами Медведчука, его Оксаны и им подобных. Они не ожидали такого патриотизма - в одном из перхваченных разговоров рашист говорит другому - (блин, они здесь все нацистами стали. Ты ему пальцы ломаешь, а он кричит слава Украине). А значит, людей надо ломать террором. Отсюда и все зверства против мирного населения. Никаких братских чувств они к нам не испытывают - с нами воюют те, кто родился после распада СССР + подобно Гитлеу Путлер культивирует догму Рюссского мира и его скрепов как Богом избранных, хоть в Бога там никто не верит. Верующие люди никогда бы не начали войну в первую неделю Пасхального поста, а затем и у мусульман их страны наступил священный месяц Рамадан, вести захватническую войну в это время - большой грех.Уверен, нормальным мусульманам такая страна не нужна и Татарстан первым уйдет при ее распаде. И провокации с фейками в духе времен гитлеризма - проверено, они влияпи на умных немцев, повлияют и на тупорылых рюссских (слово рюссские - из монолога Е. Петросяна).
Третье - с нами воюет расчеловеченное (бесчеловечное) поколение, родившееся в 90-х годах прошлого века, циничное и безжалостное + отравленное пропагандой об украинском фашизме и о руководстве нами Западом. В разговоре рашиста с матерью он говорит - (Развлекаемся как можем - на ракетах по украм пишем =Христос Воскрес=, и мать одобряет, хи-хи-ха-ха). И то что они у нас творят не простится и не забудется никогда. И Путлер уже понял свою ошибку, что это раэвод с Украиной - окончательный и навсегда. Но в отличие от порядочного мужчины, который благородно оставляет все семье и уходит (насильно мил не будешь) Путлер все, что не может забрать себе, уничтожает. И прав Невзоров (на ходу переобулся, за неделю до войны говорил, что Украины за неделю не станет), когда через неделю после начала войны сказал на Ютубе - Придется менять название страны, так как слово =русский= в мире становится токсичным. Могу предложить название для Википедии - ( Оркия (в прошлом Russia) - страна, где проживают тупорыломозгие чувырлы (орки). Их предводитель Путлер насаждает в стране разновидность нацизма - рашизм, проявляющийся в бесчеловечном отношении к другим народам.).
Еще хочется сказать о поддержке нас Западом. Тоже цинично и бесчеловечно. Их цель - разделяй и властвуй. Война их не коснулась, поэтому и выжыдают - пусть подольше повоюют, ослабят друг друга, никому сильные раша и Украина не нужны. Смотрят, как раша применяет свой арсенал вооружения - как оно работает, чем опасно для них. Пусть Путлер применит побольше запрещенного оружия - будут явные доказателства его судить, а рашу без него развалить. Потом поставить свои ракеты в разваленных республиках-друзьях и держать на прицеле Китай, Индия прогнозируема для них. И все будет в пользу США. А в Украине за помощь - военную и восстановление - потребуем контрольный пакет акций ключевых предприятий, земельки прикупим и тоже будем все контролировать, чтобы чересчур не развивались и были постоянно зависимы от них. Англия не зря такой друг - их интересует
Мотор-Січ и др.
А еще , благодаря нашим =тупомозгим= журналистам все больше прилетает ракет в областые цунтры - на предполагаемые склады с зарубежным оружием, нефтебазы, продсклады и т. д. Особенно грешат этим каналы с цифрой 24, ДОМ. Еще на каком-то сидят 2 небритых хомячка и кричат =Не отправляйте видео взрывов в соцсети= и тут же задают вопросы мэрам городов и другим, те все рассказывают, как есть, а потом в те города и прилетает по складам, нефтебазам и т.д. Очень много каналов этим грешит и никто не умнеет - как началось со слухов о самолетах из Польши и до сих пор. Вразуми их Господь. Они, как и врачи, должны помнить главную заповедь - НЕ НАВРЕДИ (стране). Враг очень много нужной ему ему информации черпает из СМИ на сайтах и прямых эфирах. Лучше найдите в Ютубе видеорасследование телеканала Аверс -Куда девается западная гуманитарка= - там на складах в западной Украине ржавеют пластины к бронежилетам и сами бронежилеты, а их все разтаможивают... и обратите на это внимание влластей - центральной и на местах. Ведь очевидно,что власти на местах ждут удобное время эту гуманитарку продавать.