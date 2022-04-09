Окупанти влаштували збір тіл вбитих маріупольців у підземному переході. ФОТО

Для приховання своїх злочинів російські окупанти організували місця збору трупів мешканців Маріуполя для їх подальшого знищення у крематоріях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міськрада Маріуполя.

У повідомленні зазначається: "Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим. Далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі".

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