Уничтожен российский вертолет под Макаровом. ФОТО

Известный фотограф Ефрем Лукацкий опубликовал фото уничтоженного под Макаровом российского вертолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Фрагменты российского военного вертолета видны возле Макарова вблизи Киева, Украина, суббота, 9 апреля 2022 года", - отметил Лукацкий.