Уничтожен российский вертолет под Макаровом. ФОТО
Известный фотограф Ефрем Лукацкий опубликовал фото уничтоженного под Макаровом российского вертолета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Фрагменты российского военного вертолета видны возле Макарова вблизи Киева, Украина, суббота, 9 апреля 2022 года", - отметил Лукацкий.
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+51 Дмитрий Иванов #512538
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+43 Saskia Jansen
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+34 Йцу Кенг #461207
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Після закінчення війни хоч у місцеву школу віддавай, щоб діти анатомію вивчали )))0)0))
@boikobogdan1
ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
не подобаэться правда про ЗЕ, то обери кращого!
а то может рано радуемся