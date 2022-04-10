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Знищений російський гелікоптер під Макаровом. ФОТО
Відомий фотограф Єфрем Лукацький опублікував фото знищеного під Макаровом російського гелікоптера.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Фрагменти російського військового гелікоптера видно біля Макарів поблизу Києва, Україна, субота, 9 квітня 2022 року", - зазначив Лукацький.
Топ коментарі
+51 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар10.04.2022 01:34
+43 Saskia Jansen
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+34 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар10.04.2022 01:37
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Після закінчення війни хоч у місцеву школу віддавай, щоб діти анатомію вивчали )))0)0))
@boikobogdan1
ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
не подобаэться правда про ЗЕ, то обери кращого!
а то может рано радуемся