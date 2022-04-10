Знищений російський гелікоптер під Макаровом. ФОТО

Відомий фотограф Єфрем Лукацький опублікував фото знищеного під Макаровом російського гелікоптера.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Фрагменти російського військового гелікоптера видно біля Макарів поблизу Києва, Україна, субота, 9 квітня 2022 року", - зазначив Лукацький.