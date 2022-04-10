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Знищений російський гелікоптер під Макаровом. ФОТО

Відомий фотограф Єфрем Лукацький опублікував фото знищеного під Макаровом російського гелікоптера.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

"Фрагменти російського військового гелікоптера видно біля Макарів поблизу Києва, Україна, субота, 9 квітня 2022 року", - зазначив Лукацький.

Знищений російський гелікоптер під Макаровом 01

Автор: 

вертоліт (878) Макарів (22)


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Топ коментарі
+51
Это одни из самых мирных хороших русских которых я видел
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10.04.2022 01:34
+43
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:39
+34
Алеша Ступин...
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10.04.2022 01:37
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файно!
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10.04.2022 01:34 Відповісти
Это одни из самых мирных хороших русских которых я видел
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10.04.2022 01:34 Відповісти
Там их двое ... ( мирных )
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10.04.2022 01:37 Відповісти
Ага. Один там даже кажется ручкой машет.
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10.04.2022 01:39 Відповісти
Машет мамкє із Кукуєва...
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10.04.2022 01:54 Відповісти
Так мамка євойного і рада-кредіт погасіт за синочка!
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10.04.2022 06:59 Відповісти
Вряд ли! "Безвести пропал", нет тела - нет дела!
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10.04.2022 09:27 Відповісти
калінку танцює
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10.04.2022 07:57 Відповісти
то вони танцюють "ой яблочко та на тарелочке"
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11.04.2022 09:18 Відповісти
Трое. Есть более подробная (наземная) фотосессия.
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10.04.2022 21:29 Відповісти
І так блть красиво лежать...
Після закінчення війни хоч у місцеву школу віддавай, щоб діти анатомію вивчали )))0)0))
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10.04.2022 01:40 Відповісти
Были б кости - мясо нарастет. Но уже нет, не нарастет.
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10.04.2022 02:43 Відповісти
а второго ты и не заметил =)
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10.04.2022 09:05 Відповісти
Алеша Ступин...
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10.04.2022 01:37 Відповісти
"Тройка" - картина В.Пєрова. Назва гурта "Пєрєдвіжнікі" сьогодні набула нового змісту.
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10.04.2022 03:33 Відповісти
Кадыровца позади с пулеметом не хватает (в заградотраде)!
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10.04.2022 09:29 Відповісти
танцорьі погорелого театра
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10.04.2022 01:39 Відповісти
Богдан


@boikobogdan1



ДЖОНСОН У КИЄВІ!ПРИЧИНА ПРИЇЗДУ-ПОПЕРЕДИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО НАСЛІДКИ ВІД СПРОБИ ЗАКЛЮЧИТИ З ******"СЕПАРАТНИЙ МИР"!САМЕ "СЕПАРАТНИЙ"-ТАК ОЦІНЮТЬ В ЛОНДОНІ І США ПОТУГИ ЗЕЛЬЦА ВИКОНАТИ ОМАНСЬКІ УГОДИ І УСУНУТИ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ!Є ВИМОГА ПРИБРАТИ БАНДУ ЄРМАКА!ЦЕ УЛЬТИМАТУМ ЗАХОДУ!!!
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10.04.2022 01:39 Відповісти
яка тварюка спамить найкращий комент?

не подобаэться правда про ЗЕ, то обери кращого!
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10.04.2022 09:56 Відповісти
А что это за снорк под обломками? Наверно из Чернобыля
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10.04.2022 01:40 Відповісти
гармонично вписываются в сюжет... ))
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10.04.2022 01:40 Відповісти
Пляшущіє чєловєчкі.
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10.04.2022 01:43 Відповісти
І я їх згадав.
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10.04.2022 07:05 Відповісти
И остатки орка танцуют "Лунный танец"!
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10.04.2022 01:43 Відповісти
Скоріше Danse Macabre (aka Totentanz aka Saltatio Mortis) - див. мій комент трохи нижче
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10.04.2022 02:01 Відповісти
Или "Камаринскую"
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10.04.2022 06:22 Відповісти
Красівоє!
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10.04.2022 01:46 Відповісти
Мальовничі пози шкелетів нагадали відомий середньовічний сюжет Danse Macabre (Танець Смерті)... В принципі, філософську концепцію теж цілком собі дотримано: тлінність буття. Щойно сподівалися на медальки від *****, пральні машини та інші бонуси - а наступної миті вже й крепір їх микнув, та й авус

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10.04.2022 01:50 Відповісти
там верхній взагалі намагався скрєпно буквой зю (z) вилягтись в останній момент своєї жисті задріпанної ))
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10.04.2022 02:03 Відповісти
Гарно підмічено! Мені теж одразу про цей сюжет подумалося
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10.04.2022 02:12 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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10.04.2022 01:51 Відповісти
Не понял, русня уже нежить в атаку ведёт?!
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10.04.2022 01:55 Відповісти
Мордор же. Хоча, минулого разу нежить була за Арагорна.
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10.04.2022 02:25 Відповісти
кістяки позують
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10.04.2022 01:57 Відповісти
А чого вони з геликоптера вилізли? Потанцювати?
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10.04.2022 02:05 Відповісти
Ага, танок під назвою «Sivka BurnKA-52»
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10.04.2022 02:11 Відповісти
Скелеты - это же надо до кости обгореть полностью . . . Смерть в её страшном, кристальном виде.
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10.04.2022 02:12 Відповісти
Не обов'язково. Ще можна полежати десь місяць десь біля своїх кацапських товарищів, якім на твоє тіло насрати.
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10.04.2022 02:16 Відповісти
Собачки постарались
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10.04.2022 08:39 Відповісти
От пилота буквально остались рожки да ножки.
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10.04.2022 02:38 Відповісти
КА-52 перетворився в мобільний крематорій для орків! 😁
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10.04.2022 02:38 Відповісти
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10.04.2022 02:43 Відповісти
Ієронім Босх, 2022. Картіна маслом.
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10.04.2022 04:03 Відповісти
Выглядит, как декорация для фильма Терминатор.
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10.04.2022 07:49 Відповісти
Рашистский пилот лежит, ну прямо как живой.)
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10.04.2022 07:59 Відповісти
Дивно, *********** у них зазвичай з пузом аж до РУСа, а тут якісь худиї кацапські вертолітники - одні кістки
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10.04.2022 10:25 Відповісти
Суповий радянський набір, прости мене Боже...
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10.04.2022 16:35 Відповісти
а есть точная инфа какой это вертолет и когда

а то может рано радуемся
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10.04.2022 20:44 Відповісти
Можно, можно. МИ-8, 3 трупа. Есть наземная фотосессия с гордой надписью "ВКС России"
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10.04.2022 21:35 Відповісти
 
 