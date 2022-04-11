Тела оккупантов из Абхазии на востоке Украины. ФОТО 18+

У ликвидированных на востоке Украины захватчиков обнаружили шевроны из оккупированной Россией грузинской Абхазии.

Ответные фото публикует телеграм-канал "AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7", сообщает Цензор.НЕТ.

"Одна из позиций ВС РФ на востоке страны. Судя по шеврону, нижний брейк танцует сепаратист из Абхазии", - говорится в сообщении.

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