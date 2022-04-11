Тела оккупантов из Абхазии на востоке Украины. ФОТО 18+
У ликвидированных на востоке Украины захватчиков обнаружили шевроны из оккупированной Россией грузинской Абхазии.
Ответные фото публикует телеграм-канал "AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7", сообщает Цензор.НЕТ.
"Одна из позиций ВС РФ на востоке страны. Судя по шеврону, нижний брейк танцует сепаратист из Абхазии", - говорится в сообщении.
ФОТО 18+
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+111 Максім ХОЙ #398010
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тама підрозділ 6-ї армії підарасні намагатиметься відновити боєздатність
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
И опять же повторюсь - они сфотканы и лежат в окопах отрытых всерьез и надолго, значит наступали НЕ они.
П.С. Если я правильно понимаю, их основная зона ответственности это Авдеевское направление и позиции соответственно там же - "Ясиноватская развилка" на трассе Горловка-Донецк.
Это аналоги украинских добробатов, тех времен когда еще была анархия и в боевых действиях с обоих сторон участвовали отдельные вооруженные группы. Спарта у матаролы, сомали у гиви, пятнашка у абхаза, восток у ходаковского, ну и т.п.
А про "наступают или в обороне", я тебе написал просто для размышления о том, как так случилось, что умерли они в капитальных оборонительных сооружениях, а фотограф украинский ...
Які краивенні в Україні чоловіки, не зрівнять з кацапським гівном!
- В Украине - валяются.
все проекты рашки, фсб
там спокойно могут быть с рашки народ
просто числится в этих "подразделениях"
в самой абхазии "абхазов" где то 100 тыс
еще где то 50 "русских"
вот такая "независимая республика"