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Тіла окупантів з Абхазії на сході України. ФОТО 18+

У ліквідованих на сході України загарбників знайшли шеврони з окупованої Росією грузинської Абхазії.

Відповідні фото публікує телеграм-канал "AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одна із позицій ЗС РФ на сході країни. Судячи з шеврону, нижній брейк танцює сепаратист з Абхазії", - йдеться у повідомленні.

ФОТО 18+

Тіла окупантів з Абхазії на сході України 01
Тіла окупантів з Абхазії на сході України 02
Тіла окупантів з Абхазії на сході України 03

Автор: 

Абхазія (100)


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Топ коментарі
+111
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11.04.2022 11:16
+56
А фоточки то с окопов. Делаем правильные выводы.
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11.04.2022 11:17
+55
https://defence-ua.com/news/bijtsi_sso_dobili_btgr_protivnika_razom_z_komandirom_ta_nachshtabu-6894.html Бійці ССО "добили" БТГр противника разом з командиром та начштабу

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11.04.2022 11:22
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11.04.2022 11:16 Відповісти
https://t.me/s/rf200_nooow
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11.04.2022 11:16 Відповісти
У кого есть кацапские номера (Вайбер, Вацапп) пересылайте этот телеграмм-канал... без дискуссий..
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11.04.2022 11:21 Відповісти
А фоточки то с окопов. Делаем правильные выводы.
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11.04.2022 11:17 Відповісти
А можна для тих, кто не в курсі... які з цього висновки? Легше закопувати буде? Не треба ямку копати?
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11.04.2022 12:14 Відповісти
Кацапня уничтожена в своем окопе. То есть там, где они окопались. ВСУ двигает фронт.
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11.04.2022 14:44 Відповісти
Швейцарские ножики?
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11.04.2022 12:29 Відповісти
А чому не московський прапор-висновки зроблено.
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11.04.2022 12:29 Відповісти
пятнашку запятнали
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11.04.2022 11:17 Відповісти
За все суки заплатять! "Торнадівців" випустили з тюрем і відправили в Бєлгородську область кошмарити орків з виводками. Чекайте, суки!
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11.04.2022 11:18 Відповісти
Дивився тепер їх присягу. Бімба!
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11.04.2022 11:21 Відповісти
Ссылку,пожалуйста.
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11.04.2022 11:32 Відповісти
Детальніше ?
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11.04.2022 12:30 Відповісти
Гарна новина! Торнадо - вдалого полювання!
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11.04.2022 11:23 Відповісти
до Нехотєєвки (Бєлгородська область)
тама підрозділ 6-ї армії підарасні намагатиметься відновити боєздатність
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11.04.2022 11:30 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери в Какую белгород область?
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11.04.2022 16:09 Відповісти
МАЛО!!
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11.04.2022 11:18 Відповісти
нажаль грузини зараз ссуться відкривати другий фронт
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11.04.2022 11:18 Відповісти
Дивись, Агрохімія, це і тобі буде за зраду, абізяна ти абхазська
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11.04.2022 11:19 Відповісти
Самий час "робкім грузінцам" взятися за звільнення своїх земель. Та ні. Це не квартири обкрадати в Україні...
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11.04.2022 11:19 Відповісти
Вроде какая-то пятнашка-обосрашка у дырявых на Донбассе была. Это филиал? Хотя пусть хоть тридцатка, нашим хлопцам все равно кого шкварить.
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11.04.2022 11:20 Відповісти
На шевроне(1 фото) флаги видишь? И лежат в капитальных окопах, а не наспех отрытых при закреплении на новых местах. Наступали явно не они.
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11.04.2022 11:42 Відповісти
Все я вижу, на зрение не жалуюсь ( тьфу тьфу тьфу) . Я к тому , что получается это сепарская пятнашка, из Донецка укомплектованная в основном жителями Абхазии. а не подразделение ЗС рф . И опять же повторюсь, ВСУ зашкварит всех.
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11.04.2022 12:00 Відповісти
Видишь может и всё, но знаешь похоже мало
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

И опять же повторюсь - они сфотканы и лежат в окопах отрытых всерьез и надолго, значит наступали НЕ они.

П.С. Если я правильно понимаю, их основная зона ответственности это Авдеевское направление и позиции соответственно там же - "Ясиноватская развилка" на трассе Горловка-Донецк.
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11.04.2022 12:23 Відповісти
Ну слава Богу кто-то знает все. Где ты в моем первом посте увидел вопрос о том , наступают они или в обороне? Я задал вопрос ( причем не персонально тебе) о том , та ли эта пятнашка , что была на Донбассе или какое-то другое подразделение . Но видимо спорить - это твой конек.
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11.04.2022 13:05 Відповісти
Я тебе и ответил вопросом - "флаги видишь?" - но это почему-то тебя так сильно задело, что ты "вскипел" типа "вижу, не слепой". А я просто о том, что она, пятнашка эта, только одна. Википедию показал, где описано что оно такое.
Это аналоги украинских добробатов, тех времен когда еще была анархия и в боевых действиях с обоих сторон участвовали отдельные вооруженные группы. Спарта у матаролы, сомали у гиви, пятнашка у абхаза, восток у ходаковского, ну и т.п.
А про "наступают или в обороне", я тебе написал просто для размышления о том, как так случилось, что умерли они в капитальных оборонительных сооружениях, а фотограф украинский ...
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11.04.2022 17:49 Відповісти
Все , сдаюсь. Только не пиши мне больше.
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11.04.2022 17:53 Відповісти
Что ты суешь свою хрю википедию, хрюсский? Идешь вслед за кораблем ,херой ...
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11.04.2022 16:13 Відповісти
Асвабадители, бл. Сидели бы дома, были бы живы. Ихним самкам в Ахазии ничего не выплатят, разве что абхазскими тугриками. Слава ВСУ!
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11.04.2022 11:20 Відповісти
Предсмертная лезгинка
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11.04.2022 11:21 Відповісти
А мені подобається кожен двохсотий мацкаль
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11.04.2022 11:22 Відповісти
Твоя відверта кровожерливість в данному випадку повністю обгрунтована
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11.04.2022 13:55 Відповісти
https://defence-ua.com/news/bijtsi_sso_dobili_btgr_protivnika_razom_z_komandirom_ta_nachshtabu-6894.html Бійці ССО "добили" БТГр противника разом з командиром та начштабу

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11.04.2022 11:22 Відповісти
Шо то вони, йогой займаються?
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11.04.2022 11:25 Відповісти
Так. Поза "шавасана" - поза трупа.
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11.04.2022 11:27 Відповісти
Девіз Збройних Сил України: "Не втікай від ЗСУ, бо помреш замореним".
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11.04.2022 11:26 Відповісти
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11.04.2022 11:40 Відповісти
О Небо!
Які краивенні в Україні чоловіки, не зрівнять з кацапським гівном!
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11.04.2022 11:57 Відповісти
Супер! Смерть рашистським окупантам.
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11.04.2022 11:27 Відповісти
Разбогател! Была пятнашка, стала двухсотка!
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11.04.2022 11:27 Відповісти
гарний курс, треба побільше мінять!
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11.04.2022 11:52 Відповісти
Земля стекловатой
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11.04.2022 11:29 Відповісти
Вот создаётся впечатление,что только мы, росияне верим в то,что Кадыровцы могут многое в войне.А хохлы их ни в грош не ставят,называют овце@бами(Господи,слово то какое)Открыто высказываются,мало "празднуют"их.Откровенно выставляют их на смех!Да что же за нация такая????
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11.04.2022 11:33 Відповісти
- 7 000 000 рублей на дороге не валяются .
- В Украине - валяются.
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11.04.2022 11:34 Відповісти
пятнашка - это вроде какое-то новообразование из ордло...
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11.04.2022 11:39 Відповісти
Да это стадо бегало там с 2014 года. Какой-то адзинба у них главарь был. Тоже любитель пиара на камеру и не более. Замели в Абхазии на нары. Вышел или нет-хрен их там поймёшь среди их банд.
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11.04.2022 11:42 Відповісти
злоякісне
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11.04.2022 23:11 Відповісти
у свинособак є два варіанта або концерт кабздона або на ток шоу до жиріка ( слухать про взятіє Києва )
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11.04.2022 11:39 Відповісти
Нижній брейк. Ахахахаха👍
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11.04.2022 11:39 Відповісти
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11.04.2022 14:06 Відповісти
Земелі Арахамиї....
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11.04.2022 11:45 Відповісти
його б в пятняшку і завалить, заїбав своїми висерами і бріоліном
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11.04.2022 11:54 Відповісти
забег орков- бегают быстро https://twitter.com/i/status/1513410903366057987 https://twitter.com/i/status/1513410903366057987
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11.04.2022 11:49 Відповісти
Алло, ваш муж пилот вертолета ВС РФ? - Да - У меня есть две новости - хорошая и плохая, с какой начать? - С хорошей - Ваш муж после возвращения домой сможет работать в школе учебным пособием в кабинете биологии. - А плохая? - Он погиб
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11.04.2022 11:58 Відповісти
Вчора орки тиражували новину, що карателі з бригади "пятнашка" підписали і передали свій прапор в роскосмос рогозіну, який обіцяв доставити його на МКС. Зараз закину їм фотки як ВСУ швидко та ефективно відправляє самих "пятнашок" в космос.
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11.04.2022 12:13 Відповісти
так это же мусор как и лндыры, крыма их даже за потери не считают, колаборант нах никому не нужен.
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11.04.2022 13:26 Відповісти
а я ще в дитинстві читала книжку " Казки Абхазії".. Тьфу... чого ти сюди приперся, Нарт довбаний..
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11.04.2022 13:31 Відповісти
Фу, какие отвратительные абхезы! 💩
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11.04.2022 13:52 Відповісти
Вонючие абхазские ишаки. Пришли на украинскую землю с оружием, в ней и подохли. Сегодня в меню у червей абхазские фашисты в собственном соку а-ля натюрель.
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11.04.2022 14:06 Відповісти
Как то неестественно лежит, да, ватные мрази? Придёт к вам эта тушка домой, вы его потыкайте вилами - может притворяется?!
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11.04.2022 14:48 Відповісти
Сидел бы Дамир дома, пил бы вино, кюшял бы *********, танцевал бы рюсских туристок Наташек. А так-гниет в окопах.
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11.04.2022 15:41 Відповісти
в плен не брать.
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11.04.2022 17:04 Відповісти
что "абхазские добровльцы" что "абзахское новостное агенство"
все проекты рашки, фсб
там спокойно могут быть с рашки народ
просто числится в этих "подразделениях"
в самой абхазии "абхазов" где то 100 тыс
еще где то 50 "русских"

вот такая "независимая республика"
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11.04.2022 22:12 Відповісти
 
 