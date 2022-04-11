Тіла окупантів з Абхазії на сході України. ФОТО 18+

У ліквідованих на сході України загарбників знайшли шеврони з окупованої Росією грузинської Абхазії.

Відповідні фото публікує телеграм-канал "AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одна із позицій ЗС РФ на сході країни. Судячи з шеврону, нижній брейк танцює сепаратист з Абхазії", - йдеться у повідомленні.

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