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Под обломками жилого дома в Чернигове обнаружено тело человека, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели продолжают разбирать завалы в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Чернигов. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Под обломками в одном из жилых домов обнаружено тело человека.
К работам привлечены 37 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Под обломками жилого дома в Чернигове обнаружено тело человека, - ГСЧС 01
Под обломками жилого дома в Чернигове обнаружено тело человека, - ГСЧС 02
Под обломками жилого дома в Чернигове обнаружено тело человека, - ГСЧС 03

обстрел (27275) смерть (9227) Чернигов (885) ГСЧС (4977)


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может уже сегодня ?
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12.04.2022 11:31 Ответить
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12.04.2022 12:29 Ответить
 
 