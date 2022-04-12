Под обломками жилого дома в Чернигове обнаружено тело человека, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели продолжают разбирать завалы в Чернигове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Чернигов. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Под обломками в одном из жилых домов обнаружено тело человека.
К работам привлечены 37 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
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шеколадный зае%ец
показать весь комментарий12.04.2022 11:31 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2022 12:29 Ответить Мне нравится 1
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