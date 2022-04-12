Под обломками жилого дома в Чернигове обнаружено тело человека, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели продолжают разбирать завалы в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Чернигов. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Под обломками в одном из жилых домов обнаружено тело человека.

К работам привлечены 37 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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