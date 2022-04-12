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Під уламками житлового будинку у Чернігові виявили тіло людини, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Рятувальники продовжують розбір завалів у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігів. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Під уламками в одному з житлових будинків виявлено тіло людини.
До робіт залучено 37 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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Під уламками житлового будинку у Чернігові виявили тіло людини, - ДСНС 01
Під уламками житлового будинку у Чернігові виявили тіло людини, - ДСНС 02
Під уламками житлового будинку у Чернігові виявили тіло людини, - ДСНС 03

Автор: 

обстріл (28596) смерть (6756) Чернігів (788) ДСНС (5116)


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12.04.2022 11:31 Відповісти
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12.04.2022 12:29 Відповісти
 
 