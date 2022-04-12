Під уламками житлового будинку у Чернігові виявили тіло людини, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Рятувальники продовжують розбір завалів у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігів. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Під уламками в одному з житлових будинків виявлено тіло людини.

До робіт залучено 37 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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