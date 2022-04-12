Під уламками житлового будинку у Чернігові виявили тіло людини, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО
Рятувальники продовжують розбір завалів у Чернігові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Чернігів. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Під уламками в одному з житлових будинків виявлено тіло людини.
До робіт залучено 37 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
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шеколадный зае%ец
показати весь коментар12.04.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар12.04.2022 12:29 Відповісти Мені подобається 1
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