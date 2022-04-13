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Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Бучей осталось много уничтоженной российской военной техники.

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал уничтоженную технику оккупантов.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также: Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче. ФОТОрепортаж

Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 01
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 02
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 03
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 04
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 05
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 06
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 07
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 08
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 09
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 10
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 11
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 12
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 13
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 14
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 15
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 16
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 17
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 18
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 19
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 20
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 21
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 22
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 23
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 24
Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) уничтожение (7001) Буча (460)


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Топ комментарии
+32
Добре, хлопці. Дуже добре.
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13.04.2022 12:29
+25
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13.04.2022 12:33
+23
Руки отдельно, ноги отдельно. Пазл - собери кацапа по частям.
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13.04.2022 12:30
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Добре, хлопці. Дуже добре.
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13.04.2022 12:29 Ответить
Руки отдельно, ноги отдельно. Пазл - собери кацапа по частям.
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13.04.2022 12:30 Ответить
Ноги их больше в Украине не будет! Да и руку уже не поднимут на неё...
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13.04.2022 12:33 Ответить
Піськов скаже що це фейк
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13.04.2022 14:33 Ответить
Яке безглузде самогубство.
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13.04.2022 12:38 Ответить
и дорогая не узнает
какой у парня был конец
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13.04.2022 12:49 Ответить
Чорна лапа орка.
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13.04.2022 13:01 Ответить
Скидайте ці фото та заклики до рашистів покінчити з недофюрером Путлером на всіх паблікам, зокрема, на Аліекспрес у відгуках - там можно постоти фото.
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13.04.2022 12:31 Ответить
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13.04.2022 12:33 Ответить
Круто! Я б посетил такой урок
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13.04.2022 12:35 Ответить
Причем на каждом уроке - новый скелет.
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13.04.2022 13:18 Ответить
Вот только таким путем можно добиться мира от Мордора.
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13.04.2022 12:33 Ответить
Там ще й кацапів трохи є, з циклу "патєрьнет"
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13.04.2022 12:35 Ответить
рука ваньки передает привет мамке из Киева
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13.04.2022 12:35 Ответить
Бошку бурята вже прибрали.
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13.04.2022 12:35 Ответить
это был жест доброй воли что орки покинули Бучу говорил Письков так вот как он выглядит
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13.04.2022 12:36 Ответить
Осталісь от козліка рожкі да ножкі...
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13.04.2022 12:36 Ответить
а в кулачке небойсь зажаты сережки для любимой....(твари подзаборные)

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13.04.2022 12:36 Ответить
Загар таксиста.
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13.04.2022 13:19 Ответить
В Мелітополі вночі розстріляли авто окупантів.
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13.04.2022 12:37 Ответить
Тиха украинская ночь... Ну, как тиха... Иногда и постреливают.
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13.04.2022 13:21 Ответить
О, жареная кацапсятина, зачет.
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13.04.2022 12:38 Ответить
Не тяни руки, а то протянешь ноги!
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13.04.2022 12:42 Ответить
Куда ромы смотрят?
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13.04.2022 12:52 Ответить
І дорогая нє узнаєт....какой в танкіста бил конєц....
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13.04.2022 13:03 Ответить
***, так природу спаскудили, тварі.
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13.04.2022 13:20 Ответить
Цю техніку роздовбали 2 наших танки... А що, головешку ваньки, валялася там окремо, вже прибрали?
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13.04.2022 13:26 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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13.04.2022 16:40 Ответить
 
 