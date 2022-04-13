Уничтоженная техника российских оккупантов под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Бучей осталось много уничтоженной российской военной техники.
Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал уничтоженную технику оккупантов.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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какой у парня был конец