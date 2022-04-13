Знищена техніка російських окупантів під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Бучею залишилося багато знищеної російської військової техніки.
Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував знищену техніку окупантів.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+32 11*
показати весь коментар13.04.2022 12:29
+25 Максім ХОЙ #398010
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+23 MAKAROV #508144
показати весь коментар13.04.2022 12:30
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какой у парня был конец