Знищена техніка російських окупантів під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Бучею залишилося багато знищеної російської військової техніки.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував знищену техніку окупантів.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ