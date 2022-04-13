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Знищена техніка російських окупантів під Бучею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Бучею залишилося багато знищеної російської військової техніки.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував знищену техніку окупантів.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі. ФОТОрепортаж

Знищена техніка російських окупантів під Бучею 01
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 02
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 03
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 04
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 05
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 06
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 07
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 08
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 09
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 10
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 11
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 12
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 13
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 14
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 15
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 16
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 17
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 18
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 19
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 20
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 21
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 22
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 23
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 24
Знищена техніка російських окупантів під Бучею 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) знищення (7313) Буча (542)


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Топ коментарі
+32
Добре, хлопці. Дуже добре.
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13.04.2022 12:29
+25
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13.04.2022 12:33
+23
Руки отдельно, ноги отдельно. Пазл - собери кацапа по частям.
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13.04.2022 12:30
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Добре, хлопці. Дуже добре.
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13.04.2022 12:29 Відповісти
Руки отдельно, ноги отдельно. Пазл - собери кацапа по частям.
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13.04.2022 12:30 Відповісти
Ноги их больше в Украине не будет! Да и руку уже не поднимут на неё...
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13.04.2022 12:33 Відповісти
Піськов скаже що це фейк
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13.04.2022 14:33 Відповісти
Яке безглузде самогубство.
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13.04.2022 12:38 Відповісти
и дорогая не узнает
какой у парня был конец
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13.04.2022 12:49 Відповісти
Чорна лапа орка.
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13.04.2022 13:01 Відповісти
Скидайте ці фото та заклики до рашистів покінчити з недофюрером Путлером на всіх паблікам, зокрема, на Аліекспрес у відгуках - там можно постоти фото.
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13.04.2022 12:31 Відповісти
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13.04.2022 12:33 Відповісти
Круто! Я б посетил такой урок
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13.04.2022 12:35 Відповісти
Причем на каждом уроке - новый скелет.
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13.04.2022 13:18 Відповісти
Вот только таким путем можно добиться мира от Мордора.
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13.04.2022 12:33 Відповісти
Там ще й кацапів трохи є, з циклу "патєрьнет"
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13.04.2022 12:35 Відповісти
рука ваньки передает привет мамке из Киева
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13.04.2022 12:35 Відповісти
Бошку бурята вже прибрали.
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13.04.2022 12:35 Відповісти
это был жест доброй воли что орки покинули Бучу говорил Письков так вот как он выглядит
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13.04.2022 12:36 Відповісти
Осталісь от козліка рожкі да ножкі...
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13.04.2022 12:36 Відповісти
а в кулачке небойсь зажаты сережки для любимой....(твари подзаборные)

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13.04.2022 12:36 Відповісти
Загар таксиста.
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13.04.2022 13:19 Відповісти
В Мелітополі вночі розстріляли авто окупантів.
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13.04.2022 12:37 Відповісти
Тиха украинская ночь... Ну, как тиха... Иногда и постреливают.
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13.04.2022 13:21 Відповісти
О, жареная кацапсятина, зачет.
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13.04.2022 12:38 Відповісти
Не тяни руки, а то протянешь ноги!
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13.04.2022 12:42 Відповісти
Куда ромы смотрят?
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13.04.2022 12:52 Відповісти
І дорогая нє узнаєт....какой в танкіста бил конєц....
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13.04.2022 13:03 Відповісти
***, так природу спаскудили, тварі.
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13.04.2022 13:20 Відповісти
Цю техніку роздовбали 2 наших танки... А що, головешку ваньки, валялася там окремо, вже прибрали?
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13.04.2022 13:26 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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13.04.2022 16:40 Відповісти
 
 