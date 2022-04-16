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Украинские воины ликвидировали заместителя командующего 8-й российской армией генерала Фролова. ФОТО

В результате успешных действий украинских воинов ликвидирован заместитель командующего 8-й российской армии генерал-майор Владимир Фролов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом втвиттере сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов. Уже правильно вернулся домой. Слава Нации!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала вторжения в Украину в армии РФ ликвидировано 2 генерала, 2 ранены, сняты с должностей 3, из них 2 арестованы, - Генштаб ВСУ

Украинские воины ликвидировали заместителя командующего 8-й российской армией генерала Фролова 01
Украинские воины ликвидировали заместителя командующего 8-й российской армией генерала Фролова 02

армия РФ (19238) ликвидация (3542) генерал (66)


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Топ комментарии
+134
Генералы дохнут как мухи. Слава ЗСУ!
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16.04.2022 19:19
+95
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16.04.2022 19:23
+92
Жил как гавно и сдох как свинособака -- проклятый Богом убийца
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16.04.2022 19:32
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_российских_генералов,_погибших_в_период_вторжения_России_на_Украину
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16.04.2022 19:18 Ответить
Жил как гавно и сдох как свинособака -- проклятый Богом убийца
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16.04.2022 19:32 Ответить
Генералы дохнут как мухи. Слава ЗСУ!
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16.04.2022 19:19 Ответить
А може то мухи дохнуть як мацьковськи генерали ...
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16.04.2022 19:32 Ответить
ГАВНОрали -- так точнійше буде !
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16.04.2022 19:39 Ответить
Хоч стіралку своїй ватосамці встиг ********?
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16.04.2022 19:20 Ответить
Самка ставила свечки в церкви шоб он не вернулся и бабла насыпали...
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16.04.2022 19:24 Ответить
Так від того і загнувся - грижа лопнула.
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16.04.2022 19:29 Ответить
Унитазом обошелся...
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16.04.2022 20:53 Ответить
гынэ-рал
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16.04.2022 19:20 Ответить
денацификован, демилитаризован,все по плану.
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16.04.2022 19:21 Ответить
ВСУ уничтожили уже восемь русских генералов, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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16.04.2022 20:35 Ответить
Та и корабли с атомным оружием ещё не топили ни разу. Но когда-то надо же начинать
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16.04.2022 21:01 Ответить
Один из них, я так понял, был командиром кантемировской танковой дивизии.
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17.04.2022 15:13 Ответить
Мор кацапських елітних свиней в Україні-триває...
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16.04.2022 19:21 Ответить
зліквідували ще одного раша-фашистського хенерала під № 8 з 8 армії...
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16.04.2022 19:21 Ответить
Дай Бог йому здоров"я та звитяги
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16.04.2022 19:22 Ответить
Немає розуму - йди в кацапскі генерали !
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16.04.2022 19:22 Ответить
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16.04.2022 19:23 Ответить
ещё один падший хенерал с низкой социальной ответственностью )))
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16.04.2022 19:23 Ответить
Падаль просто пал, як і все їхнє кубло!
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16.04.2022 19:24 Ответить
адмиралы уже были?
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16.04.2022 19:24 Ответить
Адмиралу отбивают почки в Лефортово
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16.04.2022 19:31 Ответить
Беседа кстати генерал полковник! и тоже там четки с мякиша учится марафетить..
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16.04.2022 20:16 Ответить
це ж треба, затопити цилу маскву! РОЗСТРИЛ ЧЕРЕЗ ПОВИШАННЯ.
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16.04.2022 20:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZUk-Z9h_K-J4Bw4wK3olSV39rd-_WoWpXa4L-9BVwbKE-jmKaZZXyKXXyMduK-ImZlF2CD4wE5jW537uhRFyyhMeCApQtRR09zgXi3WXI2jSFGFyAotpzHezv1c32jSnk8&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko

51-й день війни, 15 квітня. Становище на фронті не зазнало істотних змін, проте росіяни активізували ракетні обстріли українських міст. Зокрема, Київська область сьогодні зазнала трьох ракетних ударів. Однією з мішеней був завод на Жулянах, де ремонтували комплекси ППО та протикорабельні ракети.

На Чернігівщині росіяни двічі обстрілювали зі 122-мм та 82-мм мінометів український прикордонний пост Сеньківка. Перший раз зранку, 13 пострілів, другий - вдень, 12. Постраждалих з нашого боку немає. Подібні провокації здійснюють для того, щоб тримати в напруженні ЗСУ на півночі країни, та запобігти перекиданню частин звідти на Донбас та Південь.

Харків - під обстрілами, мінімум семеро загиблих людей (серед них 7-місячна дитина), десятки поранених. На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційні автобуси зі мирними жителями у смт Борова Ізюмського району. Загинуло мінімум 7 людей, ще 27 отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. З приємного - вночі 93-тя ОМБ «Холодний яр» десь під Балаклеєю збила російський ударний гелікоптер Ка-52. Пілоти загинули, а група, яка намагалась їх врятувати - знищена.

Ізюм - Слов'янськ - тривають бої, росіяни намагаються прорвати нашу оборону танками та піхотою, ЗСУ криють їх з гармат. За даними противника в цьому секторі вперше відзначено застосування українцями американських дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетанкової техніки.

Луганська область - тривають бої за Рубіжне та Попасну. Попри шалений тиск ворога, ЗСУ не дає росіянами та їхнім проксі з «ЛНР» взяти обидва ці важливі пункти під контроль. Підконтрольні Україні міста Луганщини під обстрілами, є жертви серед цивільних.

Донецька область - без істотних змін, бої на попередніх рубіжах.

Маріуполь - вперше з початку війни росіяни завдали по місту бомбовий удар дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. За українськими оцінками в Маріуполі вже зруйновано 95% будівель. Попри таке навантаження, українські захисники продовжують тримати оборону та нищити ворога.

Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - без змін.

Накопичення сил та засобів українцями та росіянами для битви за Донбас триває. З наявних даних цей процес у росіян йде дуже не гладко, оскільки ЗСУ на всіх напрямках намагаються завадити їм в цьому, по можливості атакуючи колони та пункти зосередження ворога. Не додає оптимізму російському командуючому генералу Дворнікову і стан справ у комплектації частин особовим складом та їх забезпечення. «Мобілізація» в ОРДЛО проходить з великими труднощами, а наявні частини військ «ЛДНР» зазнали важких втрат.

Інша російська проблема - це економічні санкції, що сильно б'ють по російській оборонній промисловості. За даними ГУР у РФ зупинили виробництво танків на «Уралвагонзаводі», «через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих». В тому числі, танків Т-90 та Т-14 («Армата»). Передбачається, що основним напрямком роботи заводу стане ремонт пошкодженої у війні з Україною техніки, а не виробництво нової.

Попри всі ці російські проблеми, командування ЗСУ постійно наголошує, що підготовка ворога до наступу або завершена, або близька до завершення. Коли цей наступ почнеться сказати важко. Може навіть завтра, бо росіяни ******* символізм і можуть приурочити його до початку Берлінської операції РСЧА (16 квітня 1945). Так і в будь-який інший день, наприклад, напередодні Пасхи, яку у нас традиційно масштабно святкують. Утім, у будь-якому випадку, впевнений, що наша розвідка вчасно виявить дату наступу, а ЗСУ на всіх фронтах майстерно пустять кров ворогу.
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16.04.2022 19:24 Ответить
Дайте угадаю,он закрыл своей широкой грудью 200 детей и 300 женщин? смертью мрази на чужой земле.
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16.04.2022 19:24 Ответить
Чорнобаївку закрив. Два тижні доходив з "300" до кондиції "200".
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16.04.2022 19:49 Ответить
малавато будєт!
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16.04.2022 19:24 Ответить
А тот с крейсера москва какое имел звание? И с саратова
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16.04.2022 19:25 Ответить
С Саратова фиг его знает, лень искать... А с Москвы - капитан 1 ранга, соответствует полковнику... Ну это капитан(командир) корабля... Учитывая, что это был командный пункт всего ЧФ, то там должны были быть шишки и побольше... Думаю скоро все узнаем)
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16.04.2022 19:51 Ответить
Цікаво було б дізнатись про забаранених занептунених.
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16.04.2022 20:18 Ответить
штабных много было. уже видел фото встречи командования с экипажем. может и постановочное.
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16.04.2022 20:19 Ответить
На Саратові капітан 2 рангу, зрадник України.
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16.04.2022 20:43 Ответить
в жодній війні, від коли вони почалися і до сьогодня, не загинула така кількість генералів
як за неповних 2 місяці орських ********.
а це показник цінності паркетних генералів.
до речі.
недавно присвоїно нашим 3м палканам бригадного генералмойора.
хочеться знати, вони бойові, як Залужний, Шаптала, чи як зазвичай штабні (паркетні)????
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16.04.2022 19:25 Ответить
бригадні по визначенню не можуть бути паркетними. це військове звання виключно польове як перехідне між полковником та генералом майором.
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16.04.2022 20:29 Ответить
https://t.me/kharkivlife/35549 https://t.me/kharkivlife/35549

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16.04.2022 19:26 Ответить
https://mobile.twitter.com/TuiteroMartin/status/1515269378572439552 https://mobile.twitter.com/TuiteroMartin/status/1515269378572439552

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16.04.2022 19:27 Ответить
Потерь нет!
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16.04.2022 19:27 Ответить
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16.04.2022 19:29 Ответить
був енарал - і нема енарала....
жодна людина не постраждала....
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16.04.2022 19:29 Ответить
Поступово всі йдуть у відомому напрямку...
Слава Україні!
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16.04.2022 19:30 Ответить
Колись був ленінопад, а тепер генераломор.
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16.04.2022 19:31 Ответить
Та *** с ним ...хотя ,как знать ,как знать ...
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16.04.2022 19:31 Ответить
Командующий рф войной в Украине Дворников - это не фамилия, это род всех войск рф.
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16.04.2022 19:32 Ответить
Если так дальше пойдет, самому Дворникову придется ехать на Украину а там его достанут.
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16.04.2022 21:09 Ответить
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16.04.2022 19:33 Ответить
То все підступний Ковід
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16.04.2022 19:34 Ответить
Пал смертью покидьків!
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16.04.2022 19:34 Ответить
Приятного концерта кобздона, земля стекловатой!
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16.04.2022 19:35 Ответить
Осиковий кілок не забудьте.
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16.04.2022 19:36 Ответить
здох!
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16.04.2022 19:41 Ответить
Ты чавой-то сам не свой, Не румяный, не живой!..
Али швед под Петербургом, Али турок под Москвой?..
Съешь осиновой коры - И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая, Чай, природные дары!
В ейном соке, генерал, Есть полезный минерал, -
От него из генералов Ни один не помирал!
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16.04.2022 19:43 Ответить
" удалой молодец " испустил дух ... на чужой земле
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16.04.2022 19:59 Ответить
Це вже восьмий генерал лаптестана . Слава ЗСУ. !
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16.04.2022 19:52 Ответить
Он стал "хорошим рузкем".
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16.04.2022 19:53 Ответить
Как там у Чехова: "Кого хоронят? Да какого-то генерала. А помер-то от чего? От инфантерии."
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16.04.2022 19:57 Ответить
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17.04.2022 01:08 Ответить
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16.04.2022 19:58 Ответить
Как только нога "сирийского мясника" ступит на территорию Украины, немедленно приставить к нему несколько хорошо обученных "опекунов" из числа Украинского Спецназа!
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16.04.2022 19:59 Ответить
Скоро не будет грамотных военачальников у России
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16.04.2022 20:06 Ответить
А вони там були? Будуть ще тупіші які були їх заступниками.
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16.04.2022 20:21 Ответить
З мови зняли.
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17.04.2022 05:36 Ответить
хенераль фролов ушел ***** за крейсером ..масква.. --- глубочайшие поздравления родичам хенераля --- ***** мед альку повесит на гроб и кампенсацию заплатит . а тем что собачки уши отгрызли в полях УКРАИНЫ не будет ни медальки ни кампенсации --- пропал без вести
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16.04.2022 20:13 Ответить
А вот во время спецоперации 41-45 усатый методом дырки в затылок демилитаризовал 53 хенерала.
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16.04.2022 20:23 Ответить
А еще был 1937-38, там вообще Сталин серьезно покосил военных.
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17.04.2022 15:21 Ответить
Привет от И.Аллегровой : Ты не Генерал, и Слава Богу !!!!!
Щоб ви сЦуки кацапській йшли <********* ЗА РУССКИМ КОРАБЛЕМ!!!!

Слава Україні !!!
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16.04.2022 20:27 Ответить
ВСУ уничтожили уже восемь русских генералов, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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16.04.2022 20:33 Ответить
Вот и ладненько...
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16.04.2022 20:34 Ответить
Яких 2,якщо їх вже близько 10
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16.04.2022 20:39 Ответить
і вмер на чужині. а за що і сам не знає!
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16.04.2022 20:40 Ответить
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16.04.2022 20:40 Ответить
Незрозуміло чого цей забілечений на концерт кабздоха орк0генєраль в чорній уніформі? Може то був адміраль?
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16.04.2022 20:51 Ответить
Интересная тема для украинских журналистов: распределение погибших российских военнослужащих по регионам. Из расследования русской службы BBC видно, что гибнут преимущественно солдаты из национальных республик: Дагестан - 93 человека, Бурятия - 52, Волгоградская область - 48, Оренбургская область - 41, Северная Осетия - 39, Башкортостан - 33. В то же время 1 погибший в Санкт-Петербурге, 5 в Московской области и 12 - в Ленинградской области. И внимание: не погиб ни один москвич.
Цифры взяты из российских официальных источников и касаются уже похороненных солдат на 5 марта.
Если хорошо раскрутить эту тему, то можно внести раскол и смятение между Кремлем и регионами, между русскими и национальными меньшинствами.
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16.04.2022 20:54 Ответить
,,мацквічі,, завжди в армії були г&ндонами
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17.04.2022 19:16 Ответить
Хвашисты, каратели, хунта убили мирного генерала. А Вы не подумали о его детях, племёяниках, просто хороших знакомых...
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16.04.2022 21:55 Ответить
Пал как падаль...
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16.04.2022 22:17 Ответить
Ну и отлично !
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17.04.2022 00:10 Ответить
Не заступника , а преступника
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17.04.2022 04:58 Ответить
на очереди дворников... притом уже первый в очереди...
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17.04.2022 05:02 Ответить
Не пал! а пад. Бо падло.
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17.04.2022 05:40 Ответить
Генерал-кирдык
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17.04.2022 07:22 Ответить
Часть вот таких "центральных" фигур погибла, часть арестована. Что ж, Путин получил расплавление в звеньях высшего ком состава.
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17.04.2022 18:20 Ответить
A Frolov ulibajetsja.
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18.04.2022 13:27 Ответить
 
 