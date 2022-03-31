С начала вторжения в Украину в армии РФ ликвидировано 2 генерала, 2 ранены, сняты с должностей 3, из которых 2 арестованы, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях среди российских высших офицеров и генералов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно: командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снятого с должности; командующего 6 -й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован; начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ныркова, был тяжело ранен; начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен; заместителя командующего 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб, командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб, командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снят с должности и арестован.

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