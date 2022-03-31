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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала вторжения в Украину в армии РФ ликвидировано 2 генерала, 2 ранены, сняты с должностей 3, из которых 2 арестованы, - Генштаб ВСУ

рязанцев

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях среди российских высших офицеров и генералов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно: командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снятого с должности; командующего 6 -й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован; начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ныркова, был тяжело ранен; начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен; заместителя командующего 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб, командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб, командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снят с должности и арестован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в Украине убиты семь российских генералов, - ВВС

Автор: 

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) генерал (66)


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Топ комментарии
+19
Только 2 генерал-лейтенанта было уничтожено.

И ...уева туча генерал-майоров.
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31.03.2022 01:13
+8
Не "загинув" , а знищений !
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31.03.2022 01:12
+7
список вищого військового керівництва Росії,
яке вже вбили українські воїни:

генерал-майора Тушаєва Магомеда; -командир 141 полка росгвардии
генерал-майора Герасимова Віталія; -первй зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Суховецького Андрія; -зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Колесникова Андрія -командующий 29 армия
генерал-майора Митяева Олега -комдив 150 мсд
генерал-лейтенат Мордвичев Андрей -командующий 8 армия
генерал-лейтенат Резанцев Яков -командующий 49 армия рф
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31.03.2022 01:16
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читаем внимательно:
"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації ..."
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31.03.2022 01:12 Ответить
"Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію"
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31.03.2022 01:19 Ответить
Ну так і читай уважно !
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31.03.2022 01:23 Ответить
кацап брешет, как дышит. Если кацап не брешет, значит кацап помер!
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31.03.2022 01:14 Ответить
Они тут походу и набрехали, и проболтались одновременно. Например, про тяжело раненых и уволенных
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31.03.2022 01:57 Ответить
Не "загинув" , а знищений !
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31.03.2022 01:12 Ответить
Только 2 генерал-лейтенанта было уничтожено.

И ...уева туча генерал-майоров.
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31.03.2022 01:13 Ответить
Тю, писали що 9 генералів російських знищили а Росія поки що визнала лише шістьох. Щось новини так різняться на різних сайтах.
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31.03.2022 01:13 Ответить
список вищого військового керівництва Росії,
яке вже вбили українські воїни:

генерал-майора Тушаєва Магомеда; -командир 141 полка росгвардии
генерал-майора Герасимова Віталія; -первй зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Суховецького Андрія; -зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Колесникова Андрія -командующий 29 армия
генерал-майора Митяева Олега -комдив 150 мсд
генерал-лейтенат Мордвичев Андрей -командующий 8 армия
генерал-лейтенат Резанцев Яков -командующий 49 армия рф
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31.03.2022 01:16 Ответить
Магомед Салаудинович Тушаєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Магомед Салаудинович Тушаев; https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 23 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 - https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 26 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C Гостомель ) - російський чеченський військовий командир, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор .
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31.03.2022 01:32 Ответить
https://www.tiktok.com/@fleursfanees0/video/7071569502588177670
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31.03.2022 09:39 Ответить
Иванов, смотри на погон

20.12.2017 09:25
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в торжественной обстановке представил личному составу 141-го специального моторизованного полка войск Национальной гвардии РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова нового исполняющего обязанности командира.
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31.03.2022 01:37 Ответить
Димон, а не пошел бы ты вслед за русским военным кораблем ...
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31.03.2022 02:20 Ответить
без уважения
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31.03.2022 02:22 Ответить
и какой то баклан по фамилии Иванов, будет тут мне звиздеть свои фсбшные сказки

Центр противодействия дезинформации при СНБО https://t.me/CenterCounteringDisinformation/746 опубликовал список российских генералов и полковников, которых убили украинские военные.

Украинская армия ликвидировала таких российских топ-военных:

генерал-майора Тушаева Магомеда;

генерал-майора Герасимова Виталия;

генерал-майора Колесникова Андрея;

полковника Захарова Андрея;

полковника Порохню Сергея;

полковника Николаева Игоря;

подполковника Агаркова Юрия;

подполковника Софронова Дмитрия;

подполковника Ермолина Михаила.

Иванов вместе с русским военным кораблем , иди *****!
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31.03.2022 02:32 Ответить
Писали после его ликвидации, что ему генерала Дон подарил прямо перед отправкой в Украину, для мотивации так сказать. Потому что что в начале писали, что был ликвидирован командир кадыровцев в звании полковник...
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31.03.2022 01:54 Ответить
Олег Юрійович Мітяєв, позивний Баркасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%8F%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn18-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Олег Юрьевич Митяев; https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Оренбург - https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь ) - російський воєначальник, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 російської армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%8F%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn18-1 [1] , командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/150-%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4) 150-ї мотострілецької дивізії РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%8F%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

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31.03.2022 01:41 Ответить
дальше по списку уж как нибудь сам попробуй
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31.03.2022 01:43 Ответить

«А у украинцев очень и очень хорошие снайперы, и они повсеместно их убивают. И по крайней мере четыре из этих пяти (убитых генералов, - ред.) уже подтверждены», - сказал экс-глава ЦРУ.
В эфире CNN перечислили имена погибших генералов: Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев и Андрей Мордвичев.
https://inforesist.org/eks-glava-czru-obyasnil-pochemu-rossiya-poteryala-tak-mnogo-generalov-v-ukraine/
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31.03.2022 02:11 Ответить
Тушаев не был генералом.
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31.03.2022 08:21 Ответить
а командир контр-адмірал на підводному човні "мацква" це генерал чи ні?
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16.04.2022 20:12 Ответить
И Остальные пять - генерал-майоры
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31.03.2022 01:18 Ответить
Інші безвісті загубилися
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31.03.2022 01:20 Ответить
Батальйонно-тактична група російських окупантів, сформована у Південній Осетії, майже у повному складі відмовилася воювати в Україні
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31.03.2022 01:42 Ответить
Керівництво рф намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, що відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов вимушено обмежуватись дисциплінарними стягненнями.
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31.03.2022 01:43 Ответить
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31.03.2022 02:02 Ответить
Мінус 7 генералів А можна ще путлєра замовити?
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31.03.2022 02:26 Ответить
ВСУ уничтожили уже семь русских генералов, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Украинцы их бьют как кур на птицеферме!!!!!!!
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31.03.2022 03:30 Ответить
надо еще и семьи этих хенералов с полковниками уничтожить...
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31.03.2022 05:42 Ответить
 
 