С начала вторжения в Украину в армии РФ ликвидировано 2 генерала, 2 ранены, сняты с должностей 3, из которых 2 арестованы, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях среди российских высших офицеров и генералов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно: командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снятого с должности; командующего 6 -й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован; начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ныркова, был тяжело ранен; начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен; заместителя командующего 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб, командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб, командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снят с должности и арестован.
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"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації ..."
И ...уева туча генерал-майоров.
яке вже вбили українські воїни:
генерал-майора Тушаєва Магомеда; -командир 141 полка росгвардии
генерал-майора Герасимова Віталія; -первй зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Суховецького Андрія; -зам команд 41 армией ЦВО
генерал-майора Колесникова Андрія -командующий 29 армия
генерал-майора Митяева Олега -комдив 150 мсд
генерал-лейтенат Мордвичев Андрей -командующий 8 армия
генерал-лейтенат Резанцев Яков -командующий 49 армия рф
20.12.2017 09:25
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в торжественной обстановке представил личному составу 141-го специального моторизованного полка войск Национальной гвардии РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова нового исполняющего обязанности командира.
Центр противодействия дезинформации при СНБО https://t.me/CenterCounteringDisinformation/746 опубликовал список российских генералов и полковников, которых убили украинские военные.
Украинская армия ликвидировала таких российских топ-военных:
генерал-майора Тушаева Магомеда;
генерал-майора Герасимова Виталия;
генерал-майора Колесникова Андрея;
полковника Захарова Андрея;
полковника Порохню Сергея;
полковника Николаева Игоря;
подполковника Агаркова Юрия;
подполковника Софронова Дмитрия;
подполковника Ермолина Михаила.
Иванов вместе с русским военным кораблем , иди *****!
«А у украинцев очень и очень хорошие снайперы, и они повсеместно их убивают. И по крайней мере четыре из этих пяти (убитых генералов, - ред.) уже подтверждены», - сказал экс-глава ЦРУ.
В эфире CNN перечислили имена погибших генералов: Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев и Андрей Мордвичев.
https://inforesist.org/eks-glava-czru-obyasnil-pochemu-rossiya-poteryala-tak-mnogo-generalov-v-ukraine/
Украинцы их бьют как кур на птицеферме!!!!!!!