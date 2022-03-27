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армия РФ (15407) потери (3869) генерал (41)

На сегодняшний день в Украине убиты семь российских генералов, - ВВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія

В Украине убиты уже семь генералов российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного западного чиновника.

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По данным Министерства обороны Украины, российский генерал-лейтенант Яков Резанцев, погибший в субботу, 26 марта, является наиболее высокопоставленным офицером из числа погибших.

Эксперты говорят, что низкий моральный дух русских войск заставил старших офицеров приблизиться к линии фронта.

Российская военная доктрина почти не допускает инициативы среди капралов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказов сверху, отмечает издание.

Офицер британской армии в отставке сказал, что смерть генералов также свидетельствует о "чрезвычайно успешной снайперской кампании, которая может унизить российское командование".

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Топ комментарии
+23
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27.03.2022 12:58
+16
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27.03.2022 13:11
+15
Если кто-то думает, что это паркетные хенералы, то крупно ошибается. Многие из них прошли Чечню, Сирию и даже Афган. Это самое лучшее, что было в свинарнике. Самое обученное.
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27.03.2022 13:09
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Кажуть Чорнобаївка 11
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27.03.2022 12:56 Ответить
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27.03.2022 12:58 Ответить
карта не совсем корректная, ********* не таких размеров, но всё-таки...
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27.03.2022 13:16 Ответить
Довжина московії рівна довжині екваторової Африки, а не отого гіперболізованого спотворення, що на мапці. Оскільки Україна знаходиться південніше за московію, то маємо спотворення її площі у сторону зменшення, що випливає із проєкції мапи. Але все рівне, порівняння вражає.
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27.03.2022 15:39 Ответить
так я саме про це! на зображенні карта за проєкцією Меркатора, а на ній відбувається спотворення площі...
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27.03.2022 15:47 Ответить
правильніше порівнювати по населенню. Орків 144 млн, нас 44
Відношення 1: 3.3. Тобіж, якщо кожен українець утилізує хоча б 3 орка (а ліпше 4) - то Орковська ********** перестане існувати за засмерджувати планету своїю "рузьскІм мІрАм"
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27.03.2022 19:06 Ответить
Дуже прийемні новини,бережи бог ВСУ!
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27.03.2022 13:01 Ответить
Давай першу десятку до першого квітня
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27.03.2022 13:01 Ответить
Елітні кацапські свині теж дохнуть...
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27.03.2022 13:07 Ответить
7- это не считая чеченского барана:
" - Валико, восемь баранов было. Один баран куда делся?
- А себя ты посчитал?
- Нет.
- Так восемь с тобой было."
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27.03.2022 13:07 Ответить
Семеро козлят
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27.03.2022 13:08 Ответить
Знищені в Україні російські генерали - 7+1 штук:
1. генерал-майор Тушаєв Магомед - командир 141 моторизованого полку елітного чеченського спецназу Росгвардії РФ, ліквідований 26 лютого під Гостомелем;
2. генерал-майор Герасимов Віталій - перший заступник 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, вбитий під Харковом 7 березня. медаль «За повернення Криму» ;
3. генерал-майор Колесніков Андрій - командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу, ліквідований 11 березня;
4. генерал-майор Суховецький Андрій - заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, колишній командир 7-ї дшд ПДВ РФ. Загинув 28 лютого під Маріуполем. Медаль «За повернення Криму»;
5. генерал-майор Мітяєв Олег - командир 150 мотострілецької Ідріцко-Берлінскої ордена Кутузова дивізії ЗС России (в/ч 22179), знищений під Маріуполем 15 березня;
6. генерал-лейтенант Мордвічев Андрій - командувач 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф, вбитий 19 березня;
7. генерал-лейтант Рязанцев Яків - командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу, ліквідований 24 березня під час артилерійського удару по Чорнобаївці;
8. генерал-майор Нирков Сергій - начальник штабу 36-ї армії Східного військового округу, отримав поранення під час артнальоту в селі Дитятки біля Чорнобиля, втік до Росії 1 березня, войювати не здатний;
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27.03.2022 13:09 Ответить
Если кто-то думает, что это паркетные хенералы, то крупно ошибается. Многие из них прошли Чечню, Сирию и даже Афган. Это самое лучшее, что было в свинарнике. Самое обученное.
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27.03.2022 13:09 Ответить
На Ванек им пох, а вот перебить их генералов это они надолго запомнят.
Лет на 300.
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27.03.2022 13:18 Ответить
Вони памятають лише мясників-переможців.
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27.03.2022 13:36 Ответить
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27.03.2022 13:11 Ответить
Надо округлить до 100...
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27.03.2022 13:14 Ответить
Что значит- убито? Надо писать ликвидировано, или уничтожено.
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27.03.2022 13:15 Ответить
Zdoxli...
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27.03.2022 14:29 Ответить
ento šob partnjory ponimali praviljno.
Ibo na angelskom likvidated označae "zažžižennyj", prevaščennyj v židkostj.
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27.03.2022 14:41 Ответить
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5179381115415381

Victor Tregubov

22 March, 18:04 ·



Я не люблю говорить за всю Одессу, но, вероятно, все же выражу общеукраинское мнение.

Знаете, что объединяет молодых дам, зрителей боев Кличко и Вооруженные силы Украины?

Фраза "И это все?"

И это все, дорогие россияне? Это тот конец света, которым вы нас пугали? Коротковат конец, вынуждены признать.

Это ваши нанотехнологии? Каски 43-го года? Или вы о среднем росте призывника?

Это ваш великий бессменный лидер? Опухший от стероидов сенильный хомячок?

Эта ваша мощная экономика с огромным запасом прочности? Да-да, вот та, которую в овраге Жучка доедает - она?

Вот этот вот мохнатый клован, который стишочек про бандеровцев Дедушке Морозу со стульчика прочел - это тот самый Рамзан Кадыров, которым в России детей пугают? Степан, не убивай его, возьмешь дочке на утренник.

А Великий Российский Космос - это Рогозин, да? Рыхлый стареющий зигомет, устраивающий безответные твиттер-баттлы с Илоном Маском и рассказывающий про вирусы, снижающие рождаемость у русских женщин? Дима, единственный такой вирус - твоя фотография.

А военпром - это тот, который самостоятельно даже бронеплиты для танков делать не может?

Вот эти вот облезлые гоблины по полтора метра ростом - это тот самый великий псковский десант, да? Которых хочется не столько убить, сколько накормить и подарить им наколенники?

Вы вот этим нас порвать собрались? Это воинство обоссанное - ваша сборная на Рагнарек?

Воистину, главный экспортный продукт России - не нефть, а понты. Признаться, мы повелись. Пусть в меньшей степени, чем западные спецы, которые по привычки видели в России СССР, а не плохую под него подделку, но тоже повелись. Мы реально считали, что у России есть вторая в мире армия, новое вооружение и бойцы с какой-то выучкой. Мы даже первые дни ждали - ну где? В смысле, когда закончатся эти анальные гномы и начнутся те, которых мы в кино видели.

Когда мы поняли, что это они и есть, треск от разрыва шаблонов взрывы заглушил.

Король не просто голый, король обосрался.

Дорогие патриоты Россосии, хрен бы с тем, что вы экономику просрали и скоро просрете армию. Вы в этой войне безнадежно похоронили самое главное. Теперь все знают, что вы на самом деле из себя представляете, и каков реальный объем вашего величия. Что вы не то что не глобальная сила - вы и на региональную не тянули даже по состоянию на прошлый год. А по состоянию на следующий - попомните мои слова - вы еще будете мечтать о том, как догнать по средней зарплате Молдову.

И хрен удастся.
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27.03.2022 13:25 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть агрессору.
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27.03.2022 13:41 Ответить
денацифікований
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27.03.2022 14:50 Ответить
Ты не Генерал, и слава Богу!!!( И.Аллегрова)
Слава Україні!!!
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27.03.2022 15:39 Ответить
 
 