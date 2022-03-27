На сегодняшний день в Украине убиты семь российских генералов, - ВВС

В Украине убиты уже семь генералов российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного западного чиновника.

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По данным Министерства обороны Украины, российский генерал-лейтенант Яков Резанцев, погибший в субботу, 26 марта, является наиболее высокопоставленным офицером из числа погибших.

Эксперты говорят, что низкий моральный дух русских войск заставил старших офицеров приблизиться к линии фронта.

Российская военная доктрина почти не допускает инициативы среди капралов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказов сверху, отмечает издание.

Офицер британской армии в отставке сказал, что смерть генералов также свидетельствует о "чрезвычайно успешной снайперской кампании, которая может унизить российское командование".

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