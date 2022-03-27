На сьогодні в Україні вбито сімох російських генералів, - ВВС
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В Україні вбито вже сімох генералів російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС з посиланням на неназваного західного чиновника.
За даними Міністерства оборони України, російський генерал-лейтенант Яків Резанцев, який загинув у суботу, 26 березня, є найвищим офіцером з числа загиблих.
Експерти кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.
Російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед капралів і сержантів, а молодші чини завжди чекають наказів згори, вказує видання.
Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "надзвичайно успішну снайперську кампанію, яка може принизити російське командування".
Будь ласка, зачекайте...
Відношення 1: 3.3. Тобіж, якщо кожен українець утилізує хоча б 3 орка (а ліпше 4) - то Орковська ********** перестане існувати за засмерджувати планету своїю "рузьскІм мІрАм"
" - Валико, восемь баранов было. Один баран куда делся?
- А себя ты посчитал?
- Нет.
- Так восемь с тобой было."
1. генерал-майор Тушаєв Магомед - командир 141 моторизованого полку елітного чеченського спецназу Росгвардії РФ, ліквідований 26 лютого під Гостомелем;
2. генерал-майор Герасимов Віталій - перший заступник 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, вбитий під Харковом 7 березня. медаль «За повернення Криму» ;
3. генерал-майор Колесніков Андрій - командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу, ліквідований 11 березня;
4. генерал-майор Суховецький Андрій - заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, колишній командир 7-ї дшд ПДВ РФ. Загинув 28 лютого під Маріуполем. Медаль «За повернення Криму»;
5. генерал-майор Мітяєв Олег - командир 150 мотострілецької Ідріцко-Берлінскої ордена Кутузова дивізії ЗС России (в/ч 22179), знищений під Маріуполем 15 березня;
6. генерал-лейтенант Мордвічев Андрій - командувач 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф, вбитий 19 березня;
7. генерал-лейтант Рязанцев Яків - командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу, ліквідований 24 березня під час артилерійського удару по Чорнобаївці;
8. генерал-майор Нирков Сергій - начальник штабу 36-ї армії Східного військового округу, отримав поранення під час артнальоту в селі Дитятки біля Чорнобиля, втік до Росії 1 березня, войювати не здатний;
Лет на 300.
Ibo na angelskom likvidated označae "zažžižennyj", prevaščennyj v židkostj.
Victor Tregubov
22 March, 18:04 ·
Я не люблю говорить за всю Одессу, но, вероятно, все же выражу общеукраинское мнение.
Знаете, что объединяет молодых дам, зрителей боев Кличко и Вооруженные силы Украины?
Фраза "И это все?"
И это все, дорогие россияне? Это тот конец света, которым вы нас пугали? Коротковат конец, вынуждены признать.
Это ваши нанотехнологии? Каски 43-го года? Или вы о среднем росте призывника?
Это ваш великий бессменный лидер? Опухший от стероидов сенильный хомячок?
Эта ваша мощная экономика с огромным запасом прочности? Да-да, вот та, которую в овраге Жучка доедает - она?
Вот этот вот мохнатый клован, который стишочек про бандеровцев Дедушке Морозу со стульчика прочел - это тот самый Рамзан Кадыров, которым в России детей пугают? Степан, не убивай его, возьмешь дочке на утренник.
А Великий Российский Космос - это Рогозин, да? Рыхлый стареющий зигомет, устраивающий безответные твиттер-баттлы с Илоном Маском и рассказывающий про вирусы, снижающие рождаемость у русских женщин? Дима, единственный такой вирус - твоя фотография.
А военпром - это тот, который самостоятельно даже бронеплиты для танков делать не может?
Вот эти вот облезлые гоблины по полтора метра ростом - это тот самый великий псковский десант, да? Которых хочется не столько убить, сколько накормить и подарить им наколенники?
Вы вот этим нас порвать собрались? Это воинство обоссанное - ваша сборная на Рагнарек?
Воистину, главный экспортный продукт России - не нефть, а понты. Признаться, мы повелись. Пусть в меньшей степени, чем западные спецы, которые по привычки видели в России СССР, а не плохую под него подделку, но тоже повелись. Мы реально считали, что у России есть вторая в мире армия, новое вооружение и бойцы с какой-то выучкой. Мы даже первые дни ждали - ну где? В смысле, когда закончатся эти анальные гномы и начнутся те, которых мы в кино видели.
Когда мы поняли, что это они и есть, треск от разрыва шаблонов взрывы заглушил.
Король не просто голый, король обосрался.
Дорогие патриоты Россосии, хрен бы с тем, что вы экономику просрали и скоро просрете армию. Вы в этой войне безнадежно похоронили самое главное. Теперь все знают, что вы на самом деле из себя представляете, и каков реальный объем вашего величия. Что вы не то что не глобальная сила - вы и на региональную не тянули даже по состоянию на прошлый год. А по состоянию на следующий - попомните мои слова - вы еще будете мечтать о том, как догнать по средней зарплате Молдову.
И хрен удастся.
Слава Україні!!!