У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова
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У Генштабі підтвердили ліквідацію командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу окупаційної армії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу.
"Внаслідок завдання вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Хорошая русня - дохлая русня.
Далее по Чернобаевке! Рыженко считает, что сознательно туда 6й раз заводят части и командование, чтоб уничтожить наиболее ретивых офицеров, кот.рвутся воевать. Иначе этот тупизм не обьяснить. Да, заводят сознательно, но чтоб угичтожить те части и командиров, которые могут взбунтоваться. Это чисто в духе дедов кэгэбэшников. Далее всеобщая мобилизация в РФ по плану. А мы *** переговоры непонятные ведем, даем им ее провести. Отака *уйня , панове
По предварительной информации украинской стороны погиб на аэродроме в Чернобаевке[11][12][13] 18 марта 2022 года[14