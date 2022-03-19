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У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мордвічов

У Генштабі підтвердили ліквідацію командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу окупаційної армії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу.

"Внаслідок завдання вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач 8-ї армії окупантів генерал-лейтенант Мордвічов ліквідований в Чорнобаївці, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
ЗДОХЛА ЧЕРГОВА КАЦАПСЬКА СМЕРДЮЧА ЕЛІТНА СВИНЯ...
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19.03.2022 07:51
+28
Земля металлом.
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19.03.2022 07:49
+26
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19.03.2022 08:00
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Земля металлом.
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19.03.2022 07:49 Відповісти
гарно працюємо -командувач армії - це серйозна втрата !!!
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19.03.2022 07:52 Відповісти
Что творят наши ЗСУ, через день по енералу, каждый день по два полковника. А закончатся кацапские енералы и что делать, ведь мы уже ж привыкли
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Земля ему х.у.ями
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19.03.2022 07:50 Відповісти
Земля йому скловатою.
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19.03.2022 07:50 Відповісти
ЗДОХЛА ЧЕРГОВА КАЦАПСЬКА СМЕРДЮЧА ЕЛІТНА СВИНЯ...
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19.03.2022 07:51 Відповісти
Земля йому бетоном.
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19.03.2022 07:52 Відповісти
Смердюча рашистська свинособаки.
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19.03.2022 07:52 Відповісти
Не "загибель", а "ЗНИЩЕННЯ"!
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19.03.2022 07:55 Відповісти
був мордвічок і нема мордвічка.
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19.03.2022 07:56 Відповісти
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19.03.2022 07:57 Відповісти
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19.03.2022 07:58 Відповісти
Приєднуюсь: !!!
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19.03.2022 08:15 Відповісти
Хто це?
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19.03.2022 08:21 Відповісти
то було ****...
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19.03.2022 08:28 Відповісти
Россиянин по фамилии мордвинов ... Символично. И они еще рассказывают сказки, что росиянцы это славяне
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19.03.2022 07:58 Відповісти
Пацанчик шёл к успеху.
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19.03.2022 07:59 Відповісти
Здох черговий рашистський генерал, ну і йух з ним! Вдячність нашим ЗСУ, воїнам ТО, волонтерам і патріотам України !
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19.03.2022 07:59 Відповісти
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19.03.2022 08:00 Відповісти
Здається ВСУ заганяє скоро нашого єнотика...
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19.03.2022 08:18 Відповісти
генерал-майоры и генерал-лейтенант ужо есть, генерал-полковник на выход!!
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19.03.2022 08:03 Відповісти
Ждём кананады в Кремле. Х...ло, генералисимус, чукча и т.д. По списку
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19.03.2022 08:08 Відповісти
не дочекався Гааги, спізнювався на концерт до кобздона
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19.03.2022 08:05 Відповісти
Еще одна фашистская сволочь уничтожена! Слава ЗСУ ! Слава Украине!!!
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19.03.2022 08:06 Відповісти
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19.03.2022 13:36 Відповісти
Шарами тобі падлюко 50см гівна 50см хлору 50см дусту 50см шлаку зверху плита бл та щоб на тебе пісяли собаки
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19.03.2022 08:12 Відповісти
У твітері бачив відірвану кацапську сраку,може це той генерал загубив в Україні? Тре повернути її.
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19.03.2022 08:12 Відповісти
То не срака, то думаючий орган у них. Та й видимо хтось втратив і його. Красівоє. Бачив то фото
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19.03.2022 09:09 Відповісти
Ад йому з чортами
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19.03.2022 08:12 Відповісти
Ничего нового не напишу.
Хорошая русня - дохлая русня.
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19.03.2022 08:16 Відповісти
Ну і що що не нове , зате читати приємно !
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19.03.2022 08:20 Відповісти
Понимаю радость, но все не так однозначно. По Херсону есть офигенный телеграм канал: Константи Рыженко. Он пишет что есть ощущение сабботажа воеными РФ реальных военных действий, то же самое говорят друзья херсонцы: орки тупо бесцельно гоняют по городу туда сюда, создавая картику для росс СМи, а сами ховаются в селах, под прикрытие жителей - это точно правда.
Далее по Чернобаевке! Рыженко считает, что сознательно туда 6й раз заводят части и командование, чтоб уничтожить наиболее ретивых офицеров, кот.рвутся воевать. Иначе этот тупизм не обьяснить. Да, заводят сознательно, но чтоб угичтожить те части и командиров, которые могут взбунтоваться. Это чисто в духе дедов кэгэбэшников. Далее всеобщая мобилизация в РФ по плану. А мы *** переговоры непонятные ведем, даем им ее провести. Отака *уйня , панове
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19.03.2022 08:18 Відповісти
полетів на репетицію ансамбля пісні та пляски росармії у пекло, їх там до чорта зібралося,- йдуть на рекорд книги Гінеса
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19.03.2022 08:19 Відповісти
Витяг із кацапо-вікіпедії:Был начальником штаба 41 общевойсковой армии. 9 мая 2021 года был командующим парадом в Волгограде, находясь в должности перого заместителя командующего восьмой общевойсковой армией ЮВО[10].

По предварительной информации украинской стороны погиб на аэродроме в Чернобаевке[11][12][13] 18 марта 2022 года[14
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19.03.2022 08:37 Відповісти
Уже ближе в их "вертикали власти" к ***** и это замечательно!
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19.03.2022 08:45 Відповісти
Пусть крест на твоей могиле будет постоянно обосцан собаками.
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19.03.2022 09:30 Відповісти
Цензор, на фото не Мордвичев
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19.03.2022 10:03 Відповісти
А щоб його дідько вхопив і в казані зі смолою варив вічність!
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19.03.2022 11:21 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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19.03.2022 14:01 Відповісти
 
 