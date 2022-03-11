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Генерал-майор Колесников, командующий 29-й армией оккупантов, ликвидирован в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию о ликвидации еще одного генерала оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - отметил он.

Генерал-майор Колесников, командующий 29-й армией оккупантов, ликвидирован в Украине 01

Также читайте: ВСУ ликвидировали офицера преступной армии РФ, участвовавшего в войне в Сирии. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+106
У Кобзона сегодня аншлаг =)
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11.03.2022 14:36
+95
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11.03.2022 14:38
+62
Событие достойно присутствию енота!!!
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11.03.2022 14:37
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дембельнувся кнур кацапський)
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11.03.2022 15:19 Ответить
Хорошо. Нацисты не имеют право на существование.
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11.03.2022 15:22 Ответить
Кобзону халтурку подогнали.
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11.03.2022 15:26 Ответить
а вот и троица: ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-майора

11 Марта, 2022



командующий 29-й армией Восточного военного округа паРаши генерал-майор андруша колесников подох в ходе подлой рашистской войны против Украины.

муд*ку удавалось выживать две недели, но третья стала фатальной.
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11.03.2022 15:27 Ответить
Лихим парфумам доведеться з копит збиватися: цілий бо ґенерал прибув! Треба ж щоб і котел зі смолою був не аби-який, а ґенеральський!
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11.03.2022 15:30 Ответить
Справи у них реально кепські,якщо такі жирні кадри кидають на передову.Хай горить в пеклі,мразота!!!
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11.03.2022 15:35 Ответить
В рузге есть давняя мода, создавать временные штабы для управления, так называемые оперативные группы а для "введения противника в заблуждение" называть из армиями. Мол войны нету, потому что у нас армии такой нету. Так было на Хасане, Финляндии, на Халхин голе. В Венгрии, Чехословакии. Ну и такие штабы в современной войне неизменно ликвидируются.Сейчас спецназ усиленно работает по штабах. При такой связи в рузге это результативный удар. Этот генерал тоже относится к когорте картежников. АльДжазира выдала как то карту, так там вся Украина размалевана красным цветом. Особенно Юг.
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11.03.2022 15:37 Ответить
Неможливо ось так просто пройти повз і не поставити лайк.
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11.03.2022 15:46 Ответить
Це вже четвертий генерал ,так тримати.
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11.03.2022 15:52 Ответить
А не третій хіба ? Дайте всі прізвища, я когось пропустив тоді.

За Віталія Герасімова чув (41-а армія, до речі, народився в Казані, як і голова Генштабу російського, Валерій Герасімов, але по-батькові різні, тож не брати . . .)

Перед тим був Андрій Суховецький (теж 41-а армія).

Тепер Андрій Колесніков (29-а армія).

А четвертий хто ?
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11.03.2022 16:10 Ответить
Самий перший був генерал кадировець здох під Гостомелем.
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11.03.2022 16:13 Ответить
Та то "потєшний" генерал, то не рахується. Вони там ******* собі зірки вішати
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11.03.2022 21:16 Ответить
Може ****** зарахований,ташаев здається?
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11.03.2022 16:17 Ответить
Негоже будет, если труп такого высокопоставленного военачальника будут бродячие собаки терзать. Надо позвать волков, а лучше - крокодилов
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11.03.2022 15:55 Ответить
Хєнєрал! Гори у пеклі!
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11.03.2022 16:04 Ответить
ЗСУ за два тижнімперевершили результат афганських моджахедів за дев'ять років війни в Афганістані. Тоді там загинуло 5 радянських генералів, але двоє з них померли природньою смерю.
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11.03.2022 16:05 Ответить
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російська авіація готується нанести ряд ударів на території Республіки Білорусь. Провокація готується для того, щоб змусити Білорусь почати воювати проти України.
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11.03.2022 16:16 Ответить
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11.03.2022 16:59 Ответить
"Бил туз бубновий на спінє!
А стал в ногах туз крєсті-і-і-і!"
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11.03.2022 18:19 Ответить
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