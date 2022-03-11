Генерал-майор Колесников, командующий 29-й армией оккупантов, ликвидирован в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию о ликвидации еще одного генерала оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - отметил он.
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11 Марта, 2022
командующий 29-й армией Восточного военного округа паРаши генерал-майор андруша колесников подох в ходе подлой рашистской войны против Украины.
муд*ку удавалось выживать две недели, но третья стала фатальной.
За Віталія Герасімова чув (41-а армія, до речі, народився в Казані, як і голова Генштабу російського, Валерій Герасімов, але по-батькові різні, тож не брати . . .)
Перед тим був Андрій Суховецький (теж 41-а армія).
Тепер Андрій Колесніков (29-а армія).
А четвертий хто ?
А стал в ногах туз крєсті-і-і-і!"