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Генерал-майор Колесніков, командувач 29-ї армії окупантів, ліквідований в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про ліквідацію ще одного генерала окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Хороша новина: сьогодні став "двохсотим" командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - зазначив він. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 27 лютого ЗСУ під Херсоном знищила російського майора Бурлакова. ФОТО

Генерал-майор Колесніков, командувач 29-ї армії окупантів, ліквідований в Україні 01

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+106
У Кобзона сегодня аншлаг =)
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11.03.2022 14:36
+95
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11.03.2022 14:38
+62
Событие достойно присутствию енота!!!
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11.03.2022 14:37
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дембельнувся кнур кацапський)
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11.03.2022 15:19 Відповісти
Хорошо. Нацисты не имеют право на существование.
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11.03.2022 15:22 Відповісти
Кобзону халтурку подогнали.
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11.03.2022 15:26 Відповісти
а вот и троица: ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-майора

11 Марта, 2022



командующий 29-й армией Восточного военного округа паРаши генерал-майор андруша колесников подох в ходе подлой рашистской войны против Украины.

муд*ку удавалось выживать две недели, но третья стала фатальной.
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11.03.2022 15:27 Відповісти
Лихим парфумам доведеться з копит збиватися: цілий бо ґенерал прибув! Треба ж щоб і котел зі смолою був не аби-який, а ґенеральський!
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11.03.2022 15:30 Відповісти
Справи у них реально кепські,якщо такі жирні кадри кидають на передову.Хай горить в пеклі,мразота!!!
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11.03.2022 15:35 Відповісти
В рузге есть давняя мода, создавать временные штабы для управления, так называемые оперативные группы а для "введения противника в заблуждение" называть из армиями. Мол войны нету, потому что у нас армии такой нету. Так было на Хасане, Финляндии, на Халхин голе. В Венгрии, Чехословакии. Ну и такие штабы в современной войне неизменно ликвидируются.Сейчас спецназ усиленно работает по штабах. При такой связи в рузге это результативный удар. Этот генерал тоже относится к когорте картежников. АльДжазира выдала как то карту, так там вся Украина размалевана красным цветом. Особенно Юг.
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11.03.2022 15:37 Відповісти
Неможливо ось так просто пройти повз і не поставити лайк.
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11.03.2022 15:46 Відповісти
Це вже четвертий генерал ,так тримати.
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11.03.2022 15:52 Відповісти
А не третій хіба ? Дайте всі прізвища, я когось пропустив тоді.

За Віталія Герасімова чув (41-а армія, до речі, народився в Казані, як і голова Генштабу російського, Валерій Герасімов, але по-батькові різні, тож не брати . . .)

Перед тим був Андрій Суховецький (теж 41-а армія).

Тепер Андрій Колесніков (29-а армія).

А четвертий хто ?
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11.03.2022 16:10 Відповісти
Самий перший був генерал кадировець здох під Гостомелем.
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11.03.2022 16:13 Відповісти
Та то "потєшний" генерал, то не рахується. Вони там ******* собі зірки вішати
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11.03.2022 21:16 Відповісти
Може ****** зарахований,ташаев здається?
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11.03.2022 16:17 Відповісти
Негоже будет, если труп такого высокопоставленного военачальника будут бродячие собаки терзать. Надо позвать волков, а лучше - крокодилов
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11.03.2022 15:55 Відповісти
Хєнєрал! Гори у пеклі!
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11.03.2022 16:04 Відповісти
ЗСУ за два тижнімперевершили результат афганських моджахедів за дев'ять років війни в Афганістані. Тоді там загинуло 5 радянських генералів, але двоє з них померли природньою смерю.
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11.03.2022 16:05 Відповісти
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російська авіація готується нанести ряд ударів на території Республіки Білорусь. Провокація готується для того, щоб змусити Білорусь почати воювати проти України.
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11.03.2022 16:16 Відповісти
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11.03.2022 16:59 Відповісти
"Бил туз бубновий на спінє!
А стал в ногах туз крєсті-і-і-і!"
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11.03.2022 18:19 Відповісти
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