Генерал-майор Колесніков, командувач 29-ї армії окупантів, ліквідований в Україні

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про ліквідацію ще одного генерала окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Хороша новина: сьогодні став "двохсотим" командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - зазначив він.

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