Генерал-майор Колесніков, командувач 29-ї армії окупантів, ліквідований в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про ліквідацію ще одного генерала окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Хороша новина: сьогодні став "двохсотим" командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - зазначив він.
Топ коментарі
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11 Марта, 2022
командующий 29-й армией Восточного военного округа паРаши генерал-майор андруша колесников подох в ходе подлой рашистской войны против Украины.
муд*ку удавалось выживать две недели, но третья стала фатальной.
За Віталія Герасімова чув (41-а армія, до речі, народився в Казані, як і голова Генштабу російського, Валерій Герасімов, але по-батькові різні, тож не брати . . .)
Перед тим був Андрій Суховецький (теж 41-а армія).
Тепер Андрій Колесніков (29-а армія).
А четвертий хто ?
А стал в ногах туз крєсті-і-і-і!"