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В Броварах полностью восстановлено электро- и водоснабжение, - ОП

В Броварах, где в результате ракетного удара было обесточено 72% города, в полном объеме возобновлены услуги по электро- и водоснабжению.

 Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По информации ОП, в Буче из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь.

"В Бородянке завершены работы на главной канализационной помповой станции", - сказал Тимошенко, отметив, что теперь специалисты смогут выполнить ремонт затопленного оборудования и полностью возобновить работу канализационной системы.

Заместитель руководителя ОП также сообщил, что за сутки подключили свет 29 населенным пунктам и возобновили распределение газа в 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов.

В Броварах полностью восстановлено электро- и водоснабжение, - ОП 01
В Броварах полностью восстановлено электро- и водоснабжение, - ОП 02

Он добавил, что в освобожденных Чернобыле, Иванкове и Дымере полноценно заработали подразделения ГСЧС.

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Ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях деоккупировано более 900 населенных пунктов. 29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов.

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Бровары (338) Киевская область (4149) Тарифы на электроэнергию (2169) водоснабжение (722) Тимошенко Кирилл (432)


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