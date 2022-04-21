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У Броварах повністю відновлено електро- та водопостачання, - ОП

У Броварах, де внаслідок ракетного удару було знеструмлено 72% міста, у повному обсязі відновлені послуги з електро- та водопостачання.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ОП, у Бучі через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок.

"У Бородянці завершено роботи на головній каналізаційній помповій станції", - сказав Тимошенко, зауваживши, що тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної системи.

Заступник керівника ОП також повідомив, що протягом доби під’єднали світло 29 населеним пунктам та відновили розподіл газу у 91 населеному пункті Бучанського, Броварського, Вишгородського та Фастівського районів.

У Броварах повністю відновлено електро- та водопостачання, - ОП 01
У Броварах повністю відновлено електро- та водопостачання, - ОП 02

Він додав, що у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.

Також читайте: Триває ремонт водопроводів та відновлення електропостачання на Харківщині, - Тимошенко

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях деокуповано понад 900 населених пунктів. 29% з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.

Автор: 

Бровари (280) Київська область (4041) електроенергія (6210) водопостачання (833) Тимошенко Кирило (558)


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