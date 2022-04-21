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Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи, - Наев. ФОТО

В рамках гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставлено в 11 украинских городов.

Об этом сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По его словам, гуманитарную помощь, в первую очередь, получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.

"К гуманитарным инициативам Командования, среди которых важное место занимает международный стратегический проект "Допомога Схід", присоединились не только волонтеры, но и представители крупного и малого бизнеса, государственные и негосударственные учреждения, международные фонды", - подчеркнул Наев.

Командующий добавил, что гуманитарные грузы в Украину отправлены из Франции, Польши, Литвы, Греции, Италии, Испании и других стран. Доставку этих грузов производили украинские автомобильные перевозчики.

"Наша совместная деятельность является примером объединения значительных усилий ради победы над врагом, который угрожает сегодня не только нашему государству, но и другим странам. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться и верить в лучшее. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту помощь" , – подчеркнул Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев. ФОТО

Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи, - Наев 01
Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи, - Наев 02
Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи, - Наев 03

Кроме того, отмечается, что на днях автопоезд с лекарствами, продуктами, средствами гигиены и детскими вещами пришел в Новомосковский район Днепропетровщины. Груз получила районная военная администрация.

"Новомосковский район один из первых в Украине начал принимать наших земляков, которые из-за коварного нападения российского агрессора были вынуждены покинуть свои дома, свои родные города и поселки. На сегодняшний день мы приняли более девяти тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых более 2600 - дети . Помощь, которую мы получили при содействии украинских военнослужащих, крайне необходима", - отметил председатель Новомосковской районной военной администрации Михаил Вишневский.

гуманитарная помощь (1261) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+7
Зараз верщучка відправить гуманітарку разом з автобусами на перехват до орків
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21.04.2022 12:59
+5
а где эта помощь? кто ее контролирует? вот в Киеве где можна получить гуманитарку? тут очень много беженцев без работы и без денег
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21.04.2022 12:32
+5
Послухав американського публіциста Саттера про те як у 90-Х США рятували росіян від голоду.Каравани, тисячи і тисячи тон гуманітарних товарів,продукти харчування,медикаменти,расходні матеріали для лікарень,оргтехніка та багато іншого.Тоді там на Заході щиро вважали, що це допоможе прищепити їм нові цінності, не людоїдські,але все марно.
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21.04.2022 12:36
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а где эта помощь? кто ее контролирует? вот в Киеве где можна получить гуманитарку? тут очень много беженцев без работы и без денег
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21.04.2022 12:32 Ответить
А от тут подивись.
І заодно цифрм співстав - Наєм 200т хвалить, а там мова про 180 000 тон!!!

https://www.youtube.com/watch?v=TDv0MO16FIo
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21.04.2022 12:42 Ответить
Никто и никак! Ее просто пыздять, нибивают свои гаражи, склады... Простой человек ее не видит...
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21.04.2022 12:50 Ответить
Послухав американського публіциста Саттера про те як у 90-Х США рятували росіян від голоду.Каравани, тисячи і тисячи тон гуманітарних товарів,продукти харчування,медикаменти,расходні матеріали для лікарень,оргтехніка та багато іншого.Тоді там на Заході щиро вважали, що це допоможе прищепити їм нові цінності, не людоїдські,але все марно.
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21.04.2022 12:36 Ответить
очєрєдниє ножки Буша спасут расєю Вяличиє расии закончітся продуктовими карточками
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21.04.2022 12:51 Ответить
Не держите на складах до тех пор, пока Ермак на раздаст нужным людям. Не накапливайте, враг все видит и делает выводы. Вспомните Львов.
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21.04.2022 12:54 Ответить
Зараз верщучка відправить гуманітарку разом з автобусами на перехват до орків
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21.04.2022 12:59 Ответить
А НЕ ПОРА ЛИ *********** КРЫМСКИЙ МОСТ?
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21.04.2022 13:27 Ответить
вже понад місяць мають діяти комісії з складу поранених які не можуть воювати
для контролю за гумдопомогою. і саме не голови мирних тергромад та не їхні люди мають це робити, а ті хто реально воював
тому що я ще не бачив жодного "позподілювача" гуманітарки, прив,язаного до стовпа
як мародера.
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21.04.2022 13:55 Ответить
Сегодня в Харькове в Центре позакрывали с пяток гуманитарок - оставили 1-ну . Пришли черти куда , а там очередь больше тысячи человек - за двумя мороженными окорочками в руки ! Ясно что хрен получишь потому что с 9 до 13 , и если не кончатся , то просто не успеешь до закрытия . Где вся гуманитарка ? Барыги от власти тырят как хотят ! А в Харькове ни выплат , ни работы !
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21.04.2022 14:52 Ответить
100 грамм на каждого жителя (в расчете на 2 миллиона)! Даже не коробка консервов. Спасибо, конечно...
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21.04.2022 15:11 Ответить
Барижництво, казнокрадство тим більше у час війни має каратися найсуворіше.

10 антикорупційних пунктів (не ідеал, та все ж):

1. Обеспечение прозрачности и справедливости проектов;наличие надлежащих мер отчетности и контроля с публичным доступом.
Политическая воля к борьбе с коррупцией сверху (хватит 5% идейных граждан из числа обычного населения).
2. Ускорение комплексной проверки, развитая система гражданского контроля снизу.
3. Усиление положения о борьбе с коррупцией в договорах и контрактах. Механизмы реализации проекта и результаты должны быть четко определены в контрактах, чтобы установить стандарты для работ, товаров и услуг, которые должны быть предоставлены.
4. Обеспечение открытых механизмов подачи жалоб и проведение расследования, по мере необходимости.
Заинтересованным сторонам следует предоставить надлежащий механизм рассмотрения жалоб для выявления случаев мошенничества и коррупции.
5. Поощрение бдительности и сообщение о подозрениях в мошенничестве и коррупции со стороны граждан и сотрудников.
6. Лишение представителей власти каких-либо преимуществ перед остальными гражданами (уничтожение системы привилегий).
7. Равенство всех перед законом (лишение элиты фактического иммунитета и неприкосновенности).
8. Наказание за взятки - тюремное заключение или смертная казнь.
9. «презумпция коррумпированности», согласно которой чиновник, подозреваемый в получении взятки, считается виновным, пока не докажет обратное.
10.чиновникам, пойманным на взятке, отрубать руку, ногу и т.п.
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21.04.2022 15:49 Ответить
 
 