Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи, - Наев. ФОТО

В рамках гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставлено в 11 украинских городов.

Об этом сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По его словам, гуманитарную помощь, в первую очередь, получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.

"К гуманитарным инициативам Командования, среди которых важное место занимает международный стратегический проект "Допомога Схід", присоединились не только волонтеры, но и представители крупного и малого бизнеса, государственные и негосударственные учреждения, международные фонды", - подчеркнул Наев.

Командующий добавил, что гуманитарные грузы в Украину отправлены из Франции, Польши, Литвы, Греции, Италии, Испании и других стран. Доставку этих грузов производили украинские автомобильные перевозчики.

"Наша совместная деятельность является примером объединения значительных усилий ради победы над врагом, который угрожает сегодня не только нашему государству, но и другим странам. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться и верить в лучшее. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту помощь" , – подчеркнул Наев.

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Кроме того, отмечается, что на днях автопоезд с лекарствами, продуктами, средствами гигиены и детскими вещами пришел в Новомосковский район Днепропетровщины. Груз получила районная военная администрация.

"Новомосковский район один из первых в Украине начал принимать наших земляков, которые из-за коварного нападения российского агрессора были вынуждены покинуть свои дома, свои родные города и поселки. На сегодняшний день мы приняли более девяти тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых более 2600 - дети . Помощь, которую мы получили при содействии украинских военнослужащих, крайне необходима", - отметил председатель Новомосковской районной военной администрации Михаил Вишневский.