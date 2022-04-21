Украинские города получили более 200 тонн гуманитарной помощи, - Наев. ФОТО
В рамках гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставлено в 11 украинских городов.
Об этом сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
По его словам, гуманитарную помощь, в первую очередь, получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.
"К гуманитарным инициативам Командования, среди которых важное место занимает международный стратегический проект "Допомога Схід", присоединились не только волонтеры, но и представители крупного и малого бизнеса, государственные и негосударственные учреждения, международные фонды", - подчеркнул Наев.
Командующий добавил, что гуманитарные грузы в Украину отправлены из Франции, Польши, Литвы, Греции, Италии, Испании и других стран. Доставку этих грузов производили украинские автомобильные перевозчики.
"Наша совместная деятельность является примером объединения значительных усилий ради победы над врагом, который угрожает сегодня не только нашему государству, но и другим странам. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться и верить в лучшее. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту помощь" , – подчеркнул Наев.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев. ФОТО
Кроме того, отмечается, что на днях автопоезд с лекарствами, продуктами, средствами гигиены и детскими вещами пришел в Новомосковский район Днепропетровщины. Груз получила районная военная администрация.
"Новомосковский район один из первых в Украине начал принимать наших земляков, которые из-за коварного нападения российского агрессора были вынуждены покинуть свои дома, свои родные города и поселки. На сегодняшний день мы приняли более девяти тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых более 2600 - дети . Помощь, которую мы получили при содействии украинских военнослужащих, крайне необходима", - отметил председатель Новомосковской районной военной администрации Михаил Вишневский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І заодно цифрм співстав - Наєм 200т хвалить, а там мова про 180 000 тон!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TDv0MO16FIo
для контролю за гумдопомогою. і саме не голови мирних тергромад та не їхні люди мають це робити, а ті хто реально воював
тому що я ще не бачив жодного "позподілювача" гуманітарки, прив,язаного до стовпа
як мародера.
10 антикорупційних пунктів (не ідеал, та все ж):
1. Обеспечение прозрачности и справедливости проектов;наличие надлежащих мер отчетности и контроля с публичным доступом.
Политическая воля к борьбе с коррупцией сверху (хватит 5% идейных граждан из числа обычного населения).
2. Ускорение комплексной проверки, развитая система гражданского контроля снизу.
3. Усиление положения о борьбе с коррупцией в договорах и контрактах. Механизмы реализации проекта и результаты должны быть четко определены в контрактах, чтобы установить стандарты для работ, товаров и услуг, которые должны быть предоставлены.
4. Обеспечение открытых механизмов подачи жалоб и проведение расследования, по мере необходимости.
Заинтересованным сторонам следует предоставить надлежащий механизм рассмотрения жалоб для выявления случаев мошенничества и коррупции.
5. Поощрение бдительности и сообщение о подозрениях в мошенничестве и коррупции со стороны граждан и сотрудников.
6. Лишение представителей власти каких-либо преимуществ перед остальными гражданами (уничтожение системы привилегий).
7. Равенство всех перед законом (лишение элиты фактического иммунитета и неприкосновенности).
8. Наказание за взятки - тюремное заключение или смертная казнь.
9. «презумпция коррумпированности», согласно которой чиновник, подозреваемый в получении взятки, считается виновным, пока не докажет обратное.
10.чиновникам, пойманным на взятке, отрубать руку, ногу и т.п.