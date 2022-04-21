Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТО
У межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст.
Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.
За його словами, гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.
"До гуманітарних ініціатив Командування, серед яких важливе місце займає міжнародний стратегічний проєкт "Допомога Схід", долучилися не тільки волонтери, а й представники великого та малого бізнесу, державні та недержавні установи, міжнародні фундації тощо", - підкреслив Наєв.
Командувач додав, що гуманітарні вантажі до України відправлено з Франції, Польщі, Литви, Греції, Італії, Іспанії та з інших країн. Доставку цих вантажів здійснювали українські автомобільні перевізники.
"Наша спільна діяльність є прикладом об’єднання вагомих зусиль заради перемоги над ворогом, який загрожує сьогодні не тільки нашій державі, але й іншим країнам. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає нам боротися і вірити в краще. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу", – наголосив Наєв.
Крім того, зазначається, що днями автопотяг з ліками, харчовими продуктами, засобами гігієни та дитячими речами прийшов до Новомосковського району, що на Дніпропетровщині. Вантаж отримала районна військова адміністрація.
"Новомосковський район один з перших в Україні почав приймати наших земляків, які через підступний напад російського агресора були вимушені залишити свої домівки, свої рідні міста та селища. На сьогодні ми прийняли понад дев'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 2600 – діти. Допомога, яку ми отримали за сприяння українських військовослужбовців, є вкрай необхідною", - зауважив голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський.
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І заодно цифрм співстав - Наєм 200т хвалить, а там мова про 180 000 тон!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TDv0MO16FIo
для контролю за гумдопомогою. і саме не голови мирних тергромад та не їхні люди мають це робити, а ті хто реально воював
тому що я ще не бачив жодного "позподілювача" гуманітарки, прив,язаного до стовпа
як мародера.
10 антикорупційних пунктів (не ідеал, та все ж):
1. Обеспечение прозрачности и справедливости проектов;наличие надлежащих мер отчетности и контроля с публичным доступом.
Политическая воля к борьбе с коррупцией сверху (хватит 5% идейных граждан из числа обычного населения).
2. Ускорение комплексной проверки, развитая система гражданского контроля снизу.
3. Усиление положения о борьбе с коррупцией в договорах и контрактах. Механизмы реализации проекта и результаты должны быть четко определены в контрактах, чтобы установить стандарты для работ, товаров и услуг, которые должны быть предоставлены.
4. Обеспечение открытых механизмов подачи жалоб и проведение расследования, по мере необходимости.
Заинтересованным сторонам следует предоставить надлежащий механизм рассмотрения жалоб для выявления случаев мошенничества и коррупции.
5. Поощрение бдительности и сообщение о подозрениях в мошенничестве и коррупции со стороны граждан и сотрудников.
6. Лишение представителей власти каких-либо преимуществ перед остальными гражданами (уничтожение системы привилегий).
7. Равенство всех перед законом (лишение элиты фактического иммунитета и неприкосновенности).
8. Наказание за взятки - тюремное заключение или смертная казнь.
9. «презумпция коррумпированности», согласно которой чиновник, подозреваемый в получении взятки, считается виновным, пока не докажет обратное.
10.чиновникам, пойманным на взятке, отрубать руку, ногу и т.п.