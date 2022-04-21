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Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТО

У межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст.

Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За його словами, гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.

"До гуманітарних ініціатив Командування, серед яких важливе місце займає міжнародний стратегічний проєкт "Допомога Схід", долучилися не тільки волонтери, а й представники великого та малого бізнесу, державні та недержавні установи, міжнародні фундації тощо", - підкреслив Наєв.

Командувач додав, що гуманітарні вантажі до України відправлено з Франції, Польщі, Литви, Греції, Італії, Іспанії та з інших країн. Доставку цих вантажів здійснювали українські автомобільні перевізники.

"Наша спільна діяльність є прикладом об’єднання вагомих зусиль заради перемоги над ворогом, який загрожує сьогодні не тільки нашій державі, але й іншим країнам. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає нам боротися і вірити в краще. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу", – наголосив Наєв.

Також читайте: 15 тонн гуманітарної допомоги передано на передові позиції, - Наєв. ФОТО

Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 01
Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 02
Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 03

Крім того, зазначається, що днями автопотяг з ліками, харчовими продуктами, засобами гігієни та дитячими речами прийшов до Новомосковського району, що на Дніпропетровщині. Вантаж отримала районна військова адміністрація.

"Новомосковський район один з перших в Україні почав приймати наших земляків, які через підступний напад російського агресора були вимушені залишити свої домівки, свої рідні міста та селища. На сьогодні ми прийняли понад дев'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 2600 – діти. Допомога, яку ми отримали за сприяння українських військовослужбовців, є вкрай необхідною", - зауважив голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський.

Автор: 

гуманітарна допомога (994) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+7
Зараз верщучка відправить гуманітарку разом з автобусами на перехват до орків
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21.04.2022 12:59
+5
а где эта помощь? кто ее контролирует? вот в Киеве где можна получить гуманитарку? тут очень много беженцев без работы и без денег
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21.04.2022 12:32
+5
Послухав американського публіциста Саттера про те як у 90-Х США рятували росіян від голоду.Каравани, тисячи і тисячи тон гуманітарних товарів,продукти харчування,медикаменти,расходні матеріали для лікарень,оргтехніка та багато іншого.Тоді там на Заході щиро вважали, що це допоможе прищепити їм нові цінності, не людоїдські,але все марно.
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21.04.2022 12:36
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а где эта помощь? кто ее контролирует? вот в Киеве где можна получить гуманитарку? тут очень много беженцев без работы и без денег
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21.04.2022 12:32 Відповісти
А от тут подивись.
І заодно цифрм співстав - Наєм 200т хвалить, а там мова про 180 000 тон!!!

https://www.youtube.com/watch?v=TDv0MO16FIo
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21.04.2022 12:42 Відповісти
Никто и никак! Ее просто пыздять, нибивают свои гаражи, склады... Простой человек ее не видит...
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21.04.2022 12:50 Відповісти
Послухав американського публіциста Саттера про те як у 90-Х США рятували росіян від голоду.Каравани, тисячи і тисячи тон гуманітарних товарів,продукти харчування,медикаменти,расходні матеріали для лікарень,оргтехніка та багато іншого.Тоді там на Заході щиро вважали, що це допоможе прищепити їм нові цінності, не людоїдські,але все марно.
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21.04.2022 12:36 Відповісти
очєрєдниє ножки Буша спасут расєю Вяличиє расии закончітся продуктовими карточками
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21.04.2022 12:51 Відповісти
Не держите на складах до тех пор, пока Ермак на раздаст нужным людям. Не накапливайте, враг все видит и делает выводы. Вспомните Львов.
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21.04.2022 12:54 Відповісти
Зараз верщучка відправить гуманітарку разом з автобусами на перехват до орків
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21.04.2022 12:59 Відповісти
А НЕ ПОРА ЛИ *********** КРЫМСКИЙ МОСТ?
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21.04.2022 13:27 Відповісти
вже понад місяць мають діяти комісії з складу поранених які не можуть воювати
для контролю за гумдопомогою. і саме не голови мирних тергромад та не їхні люди мають це робити, а ті хто реально воював
тому що я ще не бачив жодного "позподілювача" гуманітарки, прив,язаного до стовпа
як мародера.
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21.04.2022 13:55 Відповісти
Сегодня в Харькове в Центре позакрывали с пяток гуманитарок - оставили 1-ну . Пришли черти куда , а там очередь больше тысячи человек - за двумя мороженными окорочками в руки ! Ясно что хрен получишь потому что с 9 до 13 , и если не кончатся , то просто не успеешь до закрытия . Где вся гуманитарка ? Барыги от власти тырят как хотят ! А в Харькове ни выплат , ни работы !
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21.04.2022 14:52 Відповісти
100 грамм на каждого жителя (в расчете на 2 миллиона)! Даже не коробка консервов. Спасибо, конечно...
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21.04.2022 15:11 Відповісти
Барижництво, казнокрадство тим більше у час війни має каратися найсуворіше.

10 антикорупційних пунктів (не ідеал, та все ж):

1. Обеспечение прозрачности и справедливости проектов;наличие надлежащих мер отчетности и контроля с публичным доступом.
Политическая воля к борьбе с коррупцией сверху (хватит 5% идейных граждан из числа обычного населения).
2. Ускорение комплексной проверки, развитая система гражданского контроля снизу.
3. Усиление положения о борьбе с коррупцией в договорах и контрактах. Механизмы реализации проекта и результаты должны быть четко определены в контрактах, чтобы установить стандарты для работ, товаров и услуг, которые должны быть предоставлены.
4. Обеспечение открытых механизмов подачи жалоб и проведение расследования, по мере необходимости.
Заинтересованным сторонам следует предоставить надлежащий механизм рассмотрения жалоб для выявления случаев мошенничества и коррупции.
5. Поощрение бдительности и сообщение о подозрениях в мошенничестве и коррупции со стороны граждан и сотрудников.
6. Лишение представителей власти каких-либо преимуществ перед остальными гражданами (уничтожение системы привилегий).
7. Равенство всех перед законом (лишение элиты фактического иммунитета и неприкосновенности).
8. Наказание за взятки - тюремное заключение или смертная казнь.
9. «презумпция коррумпированности», согласно которой чиновник, подозреваемый в получении взятки, считается виновным, пока не докажет обратное.
10.чиновникам, пойманным на взятке, отрубать руку, ногу и т.п.
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21.04.2022 15:49 Відповісти
 
 