Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТО

У межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст.

Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За його словами, гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.

"До гуманітарних ініціатив Командування, серед яких важливе місце займає міжнародний стратегічний проєкт "Допомога Схід", долучилися не тільки волонтери, а й представники великого та малого бізнесу, державні та недержавні установи, міжнародні фундації тощо", - підкреслив Наєв.

Командувач додав, що гуманітарні вантажі до України відправлено з Франції, Польщі, Литви, Греції, Італії, Іспанії та з інших країн. Доставку цих вантажів здійснювали українські автомобільні перевізники.

"Наша спільна діяльність є прикладом об’єднання вагомих зусиль заради перемоги над ворогом, який загрожує сьогодні не тільки нашій державі, але й іншим країнам. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає нам боротися і вірити в краще. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу", – наголосив Наєв.

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Крім того, зазначається, що днями автопотяг з ліками, харчовими продуктами, засобами гігієни та дитячими речами прийшов до Новомосковського району, що на Дніпропетровщині. Вантаж отримала районна військова адміністрація.

"Новомосковський район один з перших в Україні почав приймати наших земляків, які через підступний напад російського агресора були вимушені залишити свої домівки, свої рідні міста та селища. На сьогодні ми прийняли понад дев'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 2600 – діти. Допомога, яку ми отримали за сприяння українських військовослужбовців, є вкрай необхідною", - зауважив голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський.