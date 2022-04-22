В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев. ФОТО

Мэр Праги Зденек Гржиб, мэр района Праги 6 Ондржей Коларж и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис приняли участие в замене навигационных таблиц на улице, недавно переименованной на "Украинские Герои".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинское диппредставительство сообщает в фейсбуке.

В частности, заменена табличка на недавно переименованной улице Украинских Героев, на которой расположено консульство и посольство РФ в Чешской Республике. Новая табличка также появилась на мосту, который тесно прилегает к консульскому отделу страны-оккупанта - сооружение теперь имеет имя Героя Украины Виталия Скакуна, погибшего при подрыве Генического моста для остановки продвижения танковой колонны российских войск.

"Это также важный символический шаг, которым Чехия дает четко понять официальным структурам россии, что Чехия стоит на стороне Украины и поддерживающей ее борьбу с оккупантом", - прокомментировал решение мэрии Праги Посол Евгений Перебийнис, поблагодарив всех причастных за внесение этой инициативы и ее реализацию.

Идею о переименовании части улицы Коруновичной, на которой располагается посольство россии, подала мэрия района Праги 6, где находится улица. Городские депутаты поддержали предложение мэра городской части Ондржея Коларжа и проголосовали за переименование части этой улицы на улицу Украинских Героев, а прилегающего моста на Мост Виталия Скакуна.