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В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев. ФОТО

Мэр Праги Зденек Гржиб, мэр района Праги 6 Ондржей Коларж и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис приняли участие в замене навигационных таблиц на улице, недавно переименованной на "Украинские Герои".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинское диппредставительство сообщает в фейсбуке.

В частности, заменена табличка на недавно переименованной улице Украинских Героев, на которой расположено консульство и посольство РФ в Чешской Республике. Новая табличка также появилась на мосту, который тесно прилегает к консульскому отделу страны-оккупанта - сооружение теперь имеет имя Героя Украины Виталия Скакуна, погибшего при подрыве Генического моста для остановки продвижения танковой колонны российских войск.

В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев 01

"Это также важный символический шаг, которым Чехия дает четко понять официальным структурам россии, что Чехия стоит на стороне Украины и поддерживающей ее борьбу с оккупантом", - прокомментировал решение мэрии Праги Посол Евгений Перебийнис, поблагодарив всех причастных за внесение этой инициативы и ее реализацию.

В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев 02

Идею о переименовании части улицы Коруновичной, на которой располагается посольство россии, подала мэрия района Праги 6, где находится улица. Городские депутаты поддержали предложение мэра городской части Ондржея Коларжа и проголосовали за переименование части этой улицы на улицу Украинских Героев, а прилегающего моста на Мост Виталия Скакуна.

В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев 03

переименования (740) Прага (109) Чехия (1728)


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Чехам-респект...
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22.04.2022 18:11 Ответить
молодцы!был в Чехии 5 раз,они не забыли кацапам про 68 год!
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22.04.2022 18:25 Ответить
Тільки на повагу заслуговує така акція, хоча можливо краще було б навпаки - міст героїв а вулиця Скакуна, бо чеською "Скакунов мост" звучить дещо двозначно
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22.04.2022 18:31 Ответить
Обожнюю Прагу !
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22.04.2022 18:33 Ответить
Скакун, бедный мальчик.... И все равно геническ под кацапами! ну зачем ты взорвал себя????!
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23.04.2022 00:16 Ответить
 
 