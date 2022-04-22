У Празі замінили таблички на перейменованій вулиці Українських Героїв. ФОТО

Мер Праги Зденєк Гржіб, мер району Праги 6 Ондржей Коларж і посол України в Чехії Євген Перебийніс взяли участь у заміні навігаційних таблиць на вулиці, нещодавно перейменованій на Українських Героїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це українське диппредставництво повідомляє у фейсбуці.

Зокрема, замінена табличка на нещодавно перейменованій вулиці Українських Героїв, на якій розташовані консульство та посольство РФ у Чеській Республіці. Нова табличка також з'явилася на мосту, який тісно прилягає до консульського відділу країни-окупанта - споруда тепер має ім'я Героя України Віталія Скакуна, який загинув під час підриву Генічеського мосту для зупинення просування танкової колони російських військ.

"Це також важливий символічний крок, яким Чехія дає чітко зрозуміти офіційним структурам росії, що стоїть на боці України й підтримує її боротьбу з окупантом", - прокоментував рішення мерії Праги Посол Євген Перебийніс, подякувавши всім причетним за внесення цієї ініціативи та її реалізацію.

Ідею про перейменування частини вулиці Коруновачної, на якій розташовується посольство росії, подала мерія району Праги 6, де знаходиться вулиця. Міські депутати підтримали пропозицію мера міської частини Ондржея Коларжа і проголосували за перейменуванння частини цієї вулиці на вулицю Українських Героїв, а мосту, що до неї прилягає, на Міст Віталія Скакуна.