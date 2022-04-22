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У Празі замінили таблички на перейменованій вулиці Українських Героїв. ФОТО

Мер Праги Зденєк Гржіб, мер району Праги 6 Ондржей Коларж і посол України в Чехії Євген Перебийніс взяли участь у заміні навігаційних таблиць на вулиці, нещодавно перейменованій на Українських Героїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це українське диппредставництво повідомляє у фейсбуці.

Зокрема, замінена табличка на нещодавно перейменованій вулиці Українських Героїв, на якій розташовані консульство та посольство РФ у Чеській Республіці. Нова табличка також з'явилася на мосту, який тісно прилягає до консульського відділу країни-окупанта - споруда тепер має ім'я Героя України Віталія Скакуна, який загинув під час підриву Генічеського мосту для зупинення просування танкової колони російських військ. 

У Празі замінили таблички на перейменованій вулиці Українських Героїв 01

"Це також важливий символічний крок, яким Чехія дає чітко зрозуміти офіційним структурам росії, що стоїть на боці України й підтримує її боротьбу з окупантом", - прокоментував рішення мерії Праги Посол Євген Перебийніс, подякувавши всім причетним за внесення цієї ініціативи та її реалізацію.

У Празі замінили таблички на перейменованій вулиці Українських Героїв 02

Ідею про перейменування частини вулиці Коруновачної, на якій розташовується посольство росії, подала мерія району Праги 6, де знаходиться вулиця. Міські депутати підтримали пропозицію мера міської частини Ондржея Коларжа і проголосували за перейменуванння частини цієї вулиці на вулицю Українських Героїв, а мосту, що до неї прилягає, на Міст Віталія Скакуна.

У Празі замінили таблички на перейменованій вулиці Українських Героїв 03

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перейменування (585) Прага (103) Чехія (1614)


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Чехам-респект...
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22.04.2022 18:11 Відповісти
молодцы!был в Чехии 5 раз,они не забыли кацапам про 68 год!
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22.04.2022 18:25 Відповісти
Тільки на повагу заслуговує така акція, хоча можливо краще було б навпаки - міст героїв а вулиця Скакуна, бо чеською "Скакунов мост" звучить дещо двозначно
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22.04.2022 18:31 Відповісти
Обожнюю Прагу !
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22.04.2022 18:33 Відповісти
Скакун, бедный мальчик.... И все равно геническ под кацапами! ну зачем ты взорвал себя????!
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23.04.2022 00:16 Відповісти
 
 