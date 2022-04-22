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Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Монумент современной россии

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Аналоговнет

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Update

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

За "поребриком"

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Где-то в подводном мире...

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Основной маршрут российских военных

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Россияне тоже до сих пор не знают

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Последствия "русского мира"

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Что-то пошло не так...

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Уверен?

Монумент современной россии, основной маршрут российских военных, последствия русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Нежданчик

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

политика (6970) путин владимир (31295) россия (95615) фотожаба (14386) Шойгу Сергей (713) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+43
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22.04.2022 19:41
+36
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22.04.2022 19:44
+31
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22.04.2022 19:45
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22.04.2022 19:41 Ответить
Отлично!
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22.04.2022 19:51 Ответить
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22.04.2022 19:44 Ответить
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22.04.2022 19:44 Ответить
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22.04.2022 19:45 Ответить
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22.04.2022 19:47 Ответить
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22.04.2022 19:48 Ответить
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22.04.2022 19:50 Ответить
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22.04.2022 20:13 Ответить
А я думаю, чого він так в стіл вчепився? А виявляється воно какало і тужилось
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22.04.2022 20:26 Ответить
Даже аналоГавнетного оружия уже не будет.
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22.04.2022 20:17 Ответить
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22.04.2022 21:02 Ответить
 
 