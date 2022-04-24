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Новости Фото Война
16 038 22

"Кладбище" обгоревших авто в Ирпене. ФОТОрепортаж

В Ирпене в Киевской области остаются десятки уничтоженных оккупантами авто, на которых украинцы пытались покинуть город.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото и видео Олег Богачук.

Кладбище обгоревших авто в Ирпене 01
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 02
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 03
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 04
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 05
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 06
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 07
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 08
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 09
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 10
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 11
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 12
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 13
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 14
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 15
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 16
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 17
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 18
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 19
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 20
Кладбище обгоревших авто в Ирпене 21

авто (4212) Ирпень (370) Киевская область (4149) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+5
До кого еще не дошло?
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24.04.2022 14:43
+4
Кожне авто було колись чиїмось улюбленцем, а тепер німий свідок трагедій...
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24.04.2022 14:46
+2
бідні люди... в кожнім авто було що найменше п"ятеро....
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24.04.2022 14:45
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До кого еще не дошло?
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24.04.2022 14:43 Ответить
Та видно до ваньок які росіянською ще пишуть. Іди до тебе ***** твої братушки прийшли
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24.04.2022 15:32 Ответить
Прикинь,как минимум половина ВСУ по росиянски говорит.сидя рядом с ними в окопе рискнешь этот же высер повторить?
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24.04.2022 17:25 Ответить
Тоді у них це буде "громадянська війна"...якщо у них "адна история, адин язик, адна вера" так проти кого вони воюють?
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24.04.2022 18:32 Ответить
До багатьох!
До ідіотів, що бігають в кацапську церкву, наприклад!
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24.04.2022 15:39 Ответить
до німців, та ще до дуже дуже багатьох в Європі - людей з некритичним розумом можна купити лише однією фразою:

"нє всьо так однозначно..."

а далі можна грузити, що то українці самі себе вбивають
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24.04.2022 16:12 Ответить
Подивіться як дбайливо та акуратно зроблений надпис "ДІТИ", та ще з виділеною блакитною тінню - скоріш за все турботливою мамою дітей, які мали бути в автівці. Цей великий акуратний надпис розрахований на чемних солдат, а не для диких орків.

і подивіться як посічені автівки - зо два десятки осколків на квадратний метр - також "аккуратно" із майже однаковими інтервалами...

це два світи - український творення світла та добра, і кацапський - творення смерті
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24.04.2022 16:25 Ответить
бідні люди... в кожнім авто було що найменше п"ятеро....
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24.04.2022 14:45 Ответить
Не обязательно там в машинах погибли люди. Возле моей машины и соседа взорвался снаряд. Потом пару боев впридачу на нашей улице. В результате свалка. Мы просто наблюдали за превращением своих машин в металолом. Вживую наблюдали.
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24.04.2022 15:13 Ответить
А почему не уехали до того?
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24.04.2022 15:23 Ответить
Не было бензина, доездился до сигнала, а потом война и 24 уже не заправится было. Хотя теперь понимаю что до Киева хватило бы. Да и надеялись на какое то чудо что все пройдет мимо нас, или совсем не дойдет. Или вообще это просто дурной сон. Теперь жалею.
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24.04.2022 15:39 Ответить
а шашлики на дєнь пабєди ?

до того ж вони своїми автівками створили б затори для розгортання наших ЗСУ (Аристович), якого не проводилось...
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24.04.2022 16:15 Ответить
Кожне авто було колись чиїмось улюбленцем, а тепер німий свідок трагедій...
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24.04.2022 14:46 Ответить
Кожне авто було чиїмось улюбленцем, а тепер це німий свідок трагедій.
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24.04.2022 14:47 Ответить
На одном из этих фото есть и моя, трехлетняя. Ей бы еще жить и жить, меня радовать. Но не судьба. Символично, кладбище авто рядом со входом на кладбище людей.
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24.04.2022 15:00 Ответить
Очень жаль что вы потеряли автомобиль, слава Богу что остались жить.
Мир вам и вашей семье.
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24.04.2022 17:18 Ответить
Машины те делают с какого-то дерьма ,выглядят так вроде уже лет 100 на свалке а бабки за них гребут будь здоров .
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24.04.2022 15:06 Ответить
А как должен выглядеть металл после пожара? Ну или просто лишенный окраски под дождем через полтора месяца. Не все же из алюминия сделаны.
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24.04.2022 15:19 Ответить
за нинішніх буремних часів деякі вважають, що автівки треба робити із бронесталі...
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24.04.2022 16:16 Ответить
Смотря на эти машины думаешь , в каждой душа человека , которая жила , мечтала ,и любила, ценила каждый день своей жизни встречая восход солнца. Ни кто не знал что придет Темная Тварь и заберет людские жизни.. Вечная память вам .
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24.04.2022 15:25 Ответить
Хтось швидко на цьому металобрухті підніме грошенят
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24.04.2022 15:54 Ответить
...грошенят на горі.
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24.04.2022 16:27 Ответить
 
 