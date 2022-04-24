"Кладбище" обгоревших авто в Ирпене. ФОТОрепортаж
В Ирпене в Киевской области остаются десятки уничтоженных оккупантами авто, на которых украинцы пытались покинуть город.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото и видео Олег Богачук.
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+5 Иван Иван #488996
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+4 Василий ГГ
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+2 Вася Шевченко #371210
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До ідіотів, що бігають в кацапську церкву, наприклад!
"нє всьо так однозначно..."
а далі можна грузити, що то українці самі себе вбивають
і подивіться як посічені автівки - зо два десятки осколків на квадратний метр - також "аккуратно" із майже однаковими інтервалами...
це два світи - український творення світла та добра, і кацапський - творення смерті
до того ж вони своїми автівками створили б затори для розгортання наших ЗСУ (Аристович), якого не проводилось...
Мир вам и вашей семье.