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Новини Фото Війна
16 038 22

"Цвинтар" обгорілих авто в Ірпені. ФОТОрепортаж

В Ірпені на Київщині залишаються десятки знищених окупантами авто, на яких українці намагалися покинути місто.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото та відео Олег Богачук.

Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 01
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 02
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 03
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 04
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 05
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 06
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 07
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 08
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 09
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 10
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 11
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 12
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 13
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 14
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 15
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 16
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 17
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 18
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 19
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 20
Цвинтар обгорілих авто в Ірпені 21

Автор: 

авто (6185) Ірпінь (358) Київська область (4041) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+5
До кого еще не дошло?
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24.04.2022 14:43
+4
Кожне авто було колись чиїмось улюбленцем, а тепер німий свідок трагедій...
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24.04.2022 14:46
+2
бідні люди... в кожнім авто було що найменше п"ятеро....
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24.04.2022 14:45
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До кого еще не дошло?
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24.04.2022 14:43 Відповісти
Та видно до ваньок які росіянською ще пишуть. Іди до тебе ***** твої братушки прийшли
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24.04.2022 15:32 Відповісти
Прикинь,как минимум половина ВСУ по росиянски говорит.сидя рядом с ними в окопе рискнешь этот же высер повторить?
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24.04.2022 17:25 Відповісти
Тоді у них це буде "громадянська війна"...якщо у них "адна история, адин язик, адна вера" так проти кого вони воюють?
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24.04.2022 18:32 Відповісти
До багатьох!
До ідіотів, що бігають в кацапську церкву, наприклад!
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24.04.2022 15:39 Відповісти
до німців, та ще до дуже дуже багатьох в Європі - людей з некритичним розумом можна купити лише однією фразою:

"нє всьо так однозначно..."

а далі можна грузити, що то українці самі себе вбивають
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24.04.2022 16:12 Відповісти
Подивіться як дбайливо та акуратно зроблений надпис "ДІТИ", та ще з виділеною блакитною тінню - скоріш за все турботливою мамою дітей, які мали бути в автівці. Цей великий акуратний надпис розрахований на чемних солдат, а не для диких орків.

і подивіться як посічені автівки - зо два десятки осколків на квадратний метр - також "аккуратно" із майже однаковими інтервалами...

це два світи - український творення світла та добра, і кацапський - творення смерті
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24.04.2022 16:25 Відповісти
бідні люди... в кожнім авто було що найменше п"ятеро....
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24.04.2022 14:45 Відповісти
Не обязательно там в машинах погибли люди. Возле моей машины и соседа взорвался снаряд. Потом пару боев впридачу на нашей улице. В результате свалка. Мы просто наблюдали за превращением своих машин в металолом. Вживую наблюдали.
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24.04.2022 15:13 Відповісти
А почему не уехали до того?
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24.04.2022 15:23 Відповісти
Не было бензина, доездился до сигнала, а потом война и 24 уже не заправится было. Хотя теперь понимаю что до Киева хватило бы. Да и надеялись на какое то чудо что все пройдет мимо нас, или совсем не дойдет. Или вообще это просто дурной сон. Теперь жалею.
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24.04.2022 15:39 Відповісти
а шашлики на дєнь пабєди ?

до того ж вони своїми автівками створили б затори для розгортання наших ЗСУ (Аристович), якого не проводилось...
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24.04.2022 16:15 Відповісти
Кожне авто було колись чиїмось улюбленцем, а тепер німий свідок трагедій...
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24.04.2022 14:46 Відповісти
Кожне авто було чиїмось улюбленцем, а тепер це німий свідок трагедій.
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24.04.2022 14:47 Відповісти
На одном из этих фото есть и моя, трехлетняя. Ей бы еще жить и жить, меня радовать. Но не судьба. Символично, кладбище авто рядом со входом на кладбище людей.
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24.04.2022 15:00 Відповісти
Очень жаль что вы потеряли автомобиль, слава Богу что остались жить.
Мир вам и вашей семье.
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24.04.2022 17:18 Відповісти
Машины те делают с какого-то дерьма ,выглядят так вроде уже лет 100 на свалке а бабки за них гребут будь здоров .
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24.04.2022 15:06 Відповісти
А как должен выглядеть металл после пожара? Ну или просто лишенный окраски под дождем через полтора месяца. Не все же из алюминия сделаны.
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24.04.2022 15:19 Відповісти
за нинішніх буремних часів деякі вважають, що автівки треба робити із бронесталі...
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24.04.2022 16:16 Відповісти
Смотря на эти машины думаешь , в каждой душа человека , которая жила , мечтала ,и любила, ценила каждый день своей жизни встречая восход солнца. Ни кто не знал что придет Темная Тварь и заберет людские жизни.. Вечная память вам .
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24.04.2022 15:25 Відповісти
Хтось швидко на цьому металобрухті підніме грошенят
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24.04.2022 15:54 Відповісти
...грошенят на горі.
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24.04.2022 16:27 Відповісти
 
 