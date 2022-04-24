"Цвинтар" обгорілих авто в Ірпені. ФОТОрепортаж
В Ірпені на Київщині залишаються десятки знищених окупантами авто, на яких українці намагалися покинути місто.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото та відео Олег Богачук.
Топ коментарі
+5 Иван Иван #488996
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+4 Василий ГГ
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+2 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.04.2022 14:45
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До ідіотів, що бігають в кацапську церкву, наприклад!
"нє всьо так однозначно..."
а далі можна грузити, що то українці самі себе вбивають
і подивіться як посічені автівки - зо два десятки осколків на квадратний метр - також "аккуратно" із майже однаковими інтервалами...
це два світи - український творення світла та добра, і кацапський - творення смерті
до того ж вони своїми автівками створили б затори для розгортання наших ЗСУ (Аристович), якого не проводилось...
Мир вам и вашей семье.