Зеленский наградил работников ЧАЭС, обеспечивавших безопасность станции в условиях оккупации рашистами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам ГСП "Чернобыльская АЭС", которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции даже в сложных условиях российской оккупации и уберегли мир от очередной техногенной катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Спасибо тем, кто уберег мир от уже второй катастрофы в 2022 году. Я выражаю благодарность персоналу Чернобыльской станции и всем работникам зоны отчуждения, которые работали, которые остались на станции и обеспечивали бесперебойную работу на ЧАЭС в действительно нечеловеческих условиях – в оккупации и при прямой угрозе своей жизни. В условиях, когда российские захватчики оказались настолько варварами, которые вообще не понимали, куда они пришли и что такое радиационная безопасность", – сказал Зеленский во время встречи с работниками АЭС.

"Наши специалисты отработали действительно профессионально, отработали по максимуму, чтобы сохранить нормальную работу всех объектов ЧАЭС", – добавил он.

Также глава государства поблагодарил украинцев и украинок, которые в условиях оккупации обеспечивают работу Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе.

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