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Зеленский наградил работников ЧАЭС, обеспечивавших безопасность станции в условиях оккупации рашистами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам ГСП "Чернобыльская АЭС", которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции даже в сложных условиях российской оккупации и уберегли мир от очередной техногенной катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Спасибо тем, кто уберег мир от уже второй катастрофы в 2022 году. Я выражаю благодарность персоналу Чернобыльской станции и всем работникам зоны отчуждения, которые работали, которые остались на станции и обеспечивали бесперебойную работу на ЧАЭС в действительно нечеловеческих условиях – в оккупации и при прямой угрозе своей жизни. В условиях, когда российские захватчики оказались настолько варварами, которые вообще не понимали, куда они пришли и что такое радиационная безопасность", – сказал Зеленский во время встречи с работниками АЭС.

"Наши специалисты отработали действительно профессионально, отработали по максимуму, чтобы сохранить нормальную работу всех объектов ЧАЭС", – добавил он.

Также глава государства поблагодарил украинцев и украинок, которые в условиях оккупации обеспечивают работу Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе.

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Зеленский наградил работников ЧАЭС, обеспечивавших безопасность станции в условиях оккупации рашистами 01
Зеленский наградил работников ЧАЭС, обеспечивавших безопасность станции в условиях оккупации рашистами 02

Автор: 

награда (1802) ЧАЭС (568)


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Піаритись він ********.
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27.04.2022 00:23 Ответить
Заткнись, порохобот!
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27.04.2022 01:21 Ответить
про них мало писали, але реально ці люди герої. правильно, що їх нагородили. такими українцями треба захоплюватися. боже, скільки звичайних людей проявили просто-таки героїзм.
а зеслуги проявили тільки свою ницість.
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27.04.2022 08:26 Ответить
а як ті нацгвардійці, шо здалися без бою? Тіпа як в анєкдоті: пожежником харашо работать - зарплата висока, льготи, на пенсію в сорок.., але коли пожар, то шоч увольняйся
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27.04.2022 21:41 Ответить
 
 