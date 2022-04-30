РУС
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский. ФОТО

В настоящее время продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни скрывались, мы всех их найдем и заставим отвечать" , – отмечает глава государства.

Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 01
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 02
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 03
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 04
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 05
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 06
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 07
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 08
Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский 09

Топ комментарии
+21
Это безспорно!
Но так же необходимо, чот бы ВСЕ, кто в течени последних 3-х лет подрывал обороноспособнось Украины.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:12 Ответить
+19
А що по наших зрадниках ?
Вони напевно є , особливо у владі, але арештів немає.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:03 Ответить
+15
пов'язані асфальтом у в'язницю не підуть
( третя заповідь ЗеКоМанди)
показать весь комментарий
30.04.2022 14:11 Ответить
злочинець буде притягнутий до відповідальності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.

про це Зеленський заявив у в https://www.youtube.com/watch?v=eN15bRQI6W8 інтерв'ю для польських ЗМІ
показать весь комментарий
30.04.2022 14:02 Ответить
зеленский трепло как и путин - у него всегда одно слово паразит в обиходе - должен ответить должны восстановить должны запустить и так далее просто дает пустые обещания - ты ответь что ты сделал из того что обещал на выборах балабол!
показать весь комментарий
30.04.2022 22:18 Ответить
А що по наших зрадниках ?
Вони напевно є , особливо у владі, але арештів немає.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:03 Ответить
пов'язані асфальтом у в'язницю не підуть
( третя заповідь ЗеКоМанди)
показать весь комментарий
30.04.2022 14:11 Ответить
Позиція України абсолютно чітка - кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави. Яка позиція відносно прорашистських злочинці при владі,котрі здають національні інтереси України ?Ще не відповідають, або ще не достатньо реальні їх злочини перед Україною і її народом???
показать весь комментарий
30.04.2022 14:09 Ответить
Вы не панимаете, это другое.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:25 Ответить
Що до українських злочинців які винні не менш? ОПЗЖ та інші
показать весь комментарий
30.04.2022 14:11 Ответить
Это безспорно!
Но так же необходимо, чот бы ВСЕ, кто в течени последних 3-х лет подрывал обороноспособнось Украины.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:12 Ответить
Реально "привлечь к ответственности" всех рашистских военных преступников можно только тремя способами:
1. Полностью разгромить и оккупировать (временно) Мордор. (как это было с фашистской Германией)
2. Если этих военных преступников добровольно выдаст сам Мордор
3. Созданием украинского аналога МОСАДа

О каком из этих вариантов может СЕЙЧАС говорить Зеленский?
Оголтелый и безмозглый популизм продолжается ...
показать весь комментарий
30.04.2022 14:24 Ответить
будуть писати в спортлото, бо жодного з вище названих варіантів поки що не видно,рашку не розгромлять ,а примусять до миру,тому хрін кого вона видасть,а створення аналога моссаду зеля сам не допустить,щоб часом за ним же й не прийшли)))
показать весь комментарий
30.04.2022 23:19 Ответить
Позиция-да,на деле нет,никто не будет наказан. Этим с Украины никто заниматься не будет. Все кинутся на " вэлыкэ будывныцтво" там навар.
Вы сейчас наказуйте,а не потом.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:27 Ответить
Позиция ПРАВИЛЬНАЯ ,уничтожить ВСЕХ кацапов наш СВЯТОЙ ДОЛГ !
показать весь комментарий
30.04.2022 14:43 Ответить
одним языком и трындежом на камеру уничтожить кацапов не возможно
показать весь комментарий
30.04.2022 22:19 Ответить
І напевно колега преЗедента путін також буде покараний..? Я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
30.04.2022 15:07 Ответить
Кожен злочинець повинен вiдвiдати Украiну як ,,турист ,,
i стать перед Народним судом
показать весь комментарий
30.04.2022 15:08 Ответить
Призывы, обещания, болтовня....
показать весь комментарий
30.04.2022 15:47 Ответить
Брехня...
показать весь комментарий
30.04.2022 16:19 Ответить
Украина создала свой Моссад и все русские террористы уже трупы!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:14 Ответить
Было бы неплохо
показать весь комментарий
30.04.2022 19:14 Ответить
 
 