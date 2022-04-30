Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский. ФОТО

В настоящее время продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни скрывались, мы всех их найдем и заставим отвечать" , – отмечает глава государства.



















