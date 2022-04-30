Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник будет привлечен к ответственности, - Зеленский. ФОТО
В настоящее время продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей в Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни скрывались, мы всех их найдем и заставим отвечать" , – отмечает глава государства.
Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.
про це Зеленський заявив у в https://www.youtube.com/watch?v=eN15bRQI6W8 інтерв'ю для польських ЗМІ
Вони напевно є , особливо у владі, але арештів немає.
( третя заповідь ЗеКоМанди)
Но так же необходимо, чот бы ВСЕ, кто в течени последних 3-х лет подрывал обороноспособнось Украины.
1. Полностью разгромить и оккупировать (временно) Мордор. (как это было с фашистской Германией)
2. Если этих военных преступников добровольно выдаст сам Мордор
3. Созданием украинского аналога МОСАДа
О каком из этих вариантов может СЕЙЧАС говорить Зеленский?
Оголтелый и безмозглый популизм продолжается ...
Вы сейчас наказуйте,а не потом.
i стать перед Народним судом