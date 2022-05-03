Два человека получили ранения вследствие обстрела Львова рашистами, - Садовый. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В результате обстрела Львова российскими оккупантами ранены два человека.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно один человек ранен. Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций", - говорится в сообщении.

Позже глава города сообщил, что ранены два человека, им оказывается медицинская помощь.

В результате обстрела есть проблемы с поставкой воды, а также с электроснабжением..

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