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Новости Фото Война
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Два человека получили ранения вследствие обстрела Львова рашистами, - Садовый. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В результате обстрела Львова российскими оккупантами ранены два человека.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно один человек ранен. Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций", - говорится в сообщении.

Позже глава города сообщил, что ранены два человека, им оказывается медицинская помощь.

В результате обстрела есть проблемы с поставкой воды, а также с электроснабжением..

Читайте также: Вследствие ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии, - Садовый

Два человека получили ранения вследствие обстрела Львова рашистами, - Садовый 01
Два человека получили ранения вследствие обстрела Львова рашистами, - Садовый 02

Львов (4597) обстрел (27672) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+10
***, коли вже вже я почую, що в відповідь жахнули по мерзкві, там метро стоїть, світла немає, і інша херня, чого зелебомбики бояться? Розказують, що нам таке озброєння надали, що мама рідна, а по суті, щось не видно.....
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03.05.2022 22:33
+10
як мінімум севастополь давно пора розхерачити
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03.05.2022 22:39
+5
да воду выключили когда прилетело. наверное из соображений безопасности. сейчас вода и свет есть. не сейте панику.
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03.05.2022 22:29
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Судя по новостям сейчас атаки идут на трансформаторные подстанции с высоким напряжением - более 10кВ.
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03.05.2022 22:17 Ответить
В мене є все.
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03.05.2022 22:27 Ответить
да воду выключили когда прилетело. наверное из соображений безопасности. сейчас вода и свет есть. не сейте панику.
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03.05.2022 22:29 Ответить
Гєна,ти якщо зі Львова пишеш,то хоча-б українською коментуй.А щодо води-був стрибок напруги,відключились насоси подачі води.Наразі проблема з водою там де постачання з городоцького водогону.В решті районів міста вода подається.
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03.05.2022 22:44 Ответить
Враньё
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03.05.2022 22:40 Ответить
***, коли вже вже я почую, що в відповідь жахнули по мерзкві, там метро стоїть, світла немає, і інша херня, чого зелебомбики бояться? Розказують, що нам таке озброєння надали, що мама рідна, а по суті, щось не видно.....
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03.05.2022 22:33 Ответить
як мінімум севастополь давно пора розхерачити
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03.05.2022 22:39 Ответить
севастополь маленький город лучше метро в рашке разбомбить
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04.05.2022 00:05 Ответить
Буде на складі лежати поки москалі не вилучать туди.
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03.05.2022 22:52 Ответить
Ну то що може час вже на русню щось запустити?
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03.05.2022 22:44 Ответить
а що "щось"?
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03.05.2022 22:48 Ответить
Так розказують, що є чим навіть кримський міст "жахнуть", хоча або брешуть, або бздять....
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03.05.2022 22:51 Ответить
на днях вже точно будуть HIMARSи з радіусом 300 км-тоді точно буде чим звізданути.До Севостополя з Одеси 286 км.(приблизно)
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03.05.2022 22:58 Ответить
до попереднього
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5212585405515669&set=pcb.5212586952182181&type=3&theater
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03.05.2022 23:11 Ответить
Видно зе-влада, зе-боїться...Не зрозуміло чого...
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03.05.2022 22:49 Ответить
от 9 травня )(уйло офіційно рашистам скаже шо війна.всє на фронт то ді можна жахнути. але поки шо нема чим..жахнути на далекі відстані і нема кількості такої
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03.05.2022 23:20 Ответить
Це дебіл Ківа накаркав . Львів Львів , треба бомбити. Шкода що втік , але нічого найдемо…
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03.05.2022 23:45 Ответить
За яйця треба підвісити Киву ,на площадці ринок…Щоб не карка
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03.05.2022 23:47 Ответить
 
 