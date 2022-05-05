В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталия Луговская. ФОТО

В Мариуполе во время боев на металлургическом комбинате "Азовсталь" погибла психолог полка "Азов" Наталия Луговская из Львовской области.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Червоноградского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе погибла Наталия Луговская – психолог полка "Азов" и мама Баррета Юрия Луговского. После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали"", - говорится в сообщении.

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Наталья Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Червоноградского района. Ее сын Юрий, снайпер-разведчик полка "Азов", участвовал в украинско-российской войне с 2014 г., защищал Широкино и Мариуполь. В 2018-м погиб 23-летним от пули российского снайпера под Водяным Донецкой области.