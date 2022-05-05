У Маріуполі загинула психологиня полку "Азов" Наталія Луговська. ФОТО

У Маріуполі під час боїв на металургійному комбінаті "Азовсталь" загинула психологиня полку "Азов" Наталія Луговська з Львівщини.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Червоноградської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі загинула Наталія Луговська - психолог полку "Азов" і мама Баррета Юрія Луговського. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

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Наталія Луговська працювала психологом у реабілітаційному центрі бійців АТО в м. Соснівка Червоноградського району. Її син Юрій, снайпер-розвідник полку "Азов", брав участь в російсько-українській війні з 2014 р., захищав Широкине і Маріуполь. У 2018 загинув 23-річним від кулі російського снайпера під Водяним на Донеччині.