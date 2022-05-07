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В центре Киева появилась временная инсталляция "Zастрелись". ФОТО

В Киеве на бульваре Шевченко установили новую временную инсталляцию под названием "Zастрелись". Она изображает российского диктатора Путина с пистолетом во рту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Госспецсвязи.

"Zaстрелись": такой намек посылают киевляне Путину через инсталляцию, которую установили в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", - говорится в сообщении.

В центре Киева появилась временная инсталляция Zастрелись 01

"История знает, у военных преступников есть два "пути" – суд или… Путлер, намек понятен?" – написано на инсталляции.

Автором скульптуры является Дмитрий Ив.

Киев (25670) путин владимир (31551)


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Топ комментарии
+26
думали не побачите вже в житті фашистів? - так це самі вони зараз в Україні.
80 років тому одні фашисти перемогли інших - жодного поводу до шашликів не бачу.
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07.05.2022 18:06 Ответить
+19
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07.05.2022 19:13 Ответить
+14
Гарно було б вивести з існуючих всіх росіян,не тільки путіна.Там фашисти майже всі.
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07.05.2022 18:18 Ответить
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думали не побачите вже в житті фашистів? - так це самі вони зараз в Україні.
80 років тому одні фашисти перемогли інших - жодного поводу до шашликів не бачу.
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07.05.2022 18:06 Ответить
Я про це "9дєдиваєвалє" ще багато років тому сказав : заборонити цей шабаш . Так мені відповідали і що в мене совісті немає , і не визнаю нічого святого . Досвяткувалися ...
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07.05.2022 19:40 Ответить
ті палили евреїв, ці палять українців - в чому різниця?
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07.05.2022 19:59 Ответить
Сталінський СССР вбив набагато більше людей ,ніж гітлерівська Німеччина ,то що ж нам святкувати ? Те що в 1943-44 Україну "визволили " одні окупанти від інших ?
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07.05.2022 20:24 Ответить
Креативненько
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07.05.2022 18:06 Ответить
Гарно було б вивести з існуючих всіх росіян,не тільки путіна.Там фашисти майже всі.
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07.05.2022 18:18 Ответить
"майже" не до речі, вони там всі такі - нефашиста кацапа в природі не існує.
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07.05.2022 18:33 Ответить
Очень даже существуют, не согласны, и волонтёрят в Польше и Чехии для украинцев.
К сожалению, их очень мало, но я только с такими общаюсь, с имперцами нет. Что важно, эти люди выехали из Мордора давно, и современная ТВ-помойка не имела на них влияния.
Я понимаю, что искать хорошего русского сейчас не вовремя, но хочу донести, что не стоит им уподобляться в животном желании выжечь напалмом всю нацию.
(вибачаюсь що російскою, моя україньска ще не так гарна)
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08.05.2022 23:53 Ответить
Хочеться щиро побажати, щоб цей виродок подох. Йоська Кабзон його зачекався
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07.05.2022 18:30 Ответить
Повинні усі здохнути на мордорі.
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07.05.2022 19:54 Ответить
мені подобається інсталяция.
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07.05.2022 18:36 Ответить
Всі жителі параші - це відверті рашисти і живодьори , для яких все людське, неприйнятне 😠
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07.05.2022 18:38 Ответить
***** на таке не здатний. Навіть Гітлер у цьому плані більш чесніший за нього.
Цю тварину з риб'ячими очима треба тільки знищувати!

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07.05.2022 18:44 Ответить
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07.05.2022 19:13 Ответить
Тут як кажуть, хто раніше курка, або яйце.
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07.05.2022 19:35 Ответить
Так , не буде цього виродка - знайдуть іншого . Коли це в них хоча б один правитель нормальним був ?
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07.05.2022 19:43 Ответить
Черчіль дядько був з тямою.
"The fascists of the future will call themselves anti-fascists."
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists
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07.05.2022 19:00 Ответить
вместо ствола надо было бы ну все все поняли.
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07.05.2022 19:51 Ответить
там ще на лобі того ***** доречно зробити напис "каждоженный кацап"
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07.05.2022 20:24 Ответить
Нажаль настурний кацапський хан буде і далі воювати за Бомбас і Крим.
Тільки знищення Московії як імперії може щось гарантувати.
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08.05.2022 15:01 Ответить
 
 