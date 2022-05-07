В центре Киева появилась временная инсталляция "Zастрелись". ФОТО

В Киеве на бульваре Шевченко установили новую временную инсталляцию под названием "Zастрелись". Она изображает российского диктатора Путина с пистолетом во рту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Госспецсвязи.

"Zaстрелись": такой намек посылают киевляне Путину через инсталляцию, которую установили в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", - говорится в сообщении.

"История знает, у военных преступников есть два "пути" – суд или… Путлер, намек понятен?" – написано на инсталляции.

Автором скульптуры является Дмитрий Ив.