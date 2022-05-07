В центре Киева появилась временная инсталляция "Zастрелись". ФОТО
В Киеве на бульваре Шевченко установили новую временную инсталляцию под названием "Zастрелись". Она изображает российского диктатора Путина с пистолетом во рту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Госспецсвязи.
"Zaстрелись": такой намек посылают киевляне Путину через инсталляцию, которую установили в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", - говорится в сообщении.
"История знает, у военных преступников есть два "пути" – суд или… Путлер, намек понятен?" – написано на инсталляции.
Автором скульптуры является Дмитрий Ив.
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80 років тому одні фашисти перемогли інших - жодного поводу до шашликів не бачу.
К сожалению, их очень мало, но я только с такими общаюсь, с имперцами нет. Что важно, эти люди выехали из Мордора давно, и современная ТВ-помойка не имела на них влияния.
Я понимаю, что искать хорошего русского сейчас не вовремя, но хочу донести, что не стоит им уподобляться в животном желании выжечь напалмом всю нацию.
(вибачаюсь що російскою, моя україньска ще не так гарна)
Цю тварину з риб'ячими очима треба тільки знищувати!
"The fascists of the future will call themselves anti-fascists."
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists
Тільки знищення Московії як імперії може щось гарантувати.