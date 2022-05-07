У центрі Києва з'явилась тимчасова інсталяція "Zастрелись". ФОТО
У Києві на бульварі Шевченка встановили нову тимчасову інсталяцію під назвою "Zастрелись". Вона зображує російського диктатора путіна з пістолетом у роті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Держспецзв’язку.
"Zaстрелись" Такий натяк посилають кияни путіну через інсталяцію, яку встановили у центрі столиці України. Сподіваємось, що послухається", - сказано в повідомленні.
"Історія знає, у військових злочинців є два "путі" – суд або ... Путлер, намек понятен?" – написано на інсталяції.
Автором скульптури є Дмитро Ів.
Топ коментарі
+26 RGSMPG1
показати весь коментар07.05.2022 18:06 Відповісти Посилання
+19 Семен Шкаралупа
показати весь коментар07.05.2022 19:13 Відповісти Посилання
+14 Сум
показати весь коментар07.05.2022 18:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
80 років тому одні фашисти перемогли інших - жодного поводу до шашликів не бачу.
К сожалению, их очень мало, но я только с такими общаюсь, с имперцами нет. Что важно, эти люди выехали из Мордора давно, и современная ТВ-помойка не имела на них влияния.
Я понимаю, что искать хорошего русского сейчас не вовремя, но хочу донести, что не стоит им уподобляться в животном желании выжечь напалмом всю нацию.
(вибачаюсь що російскою, моя україньска ще не так гарна)
Цю тварину з риб'ячими очима треба тільки знищувати!
"The fascists of the future will call themselves anti-fascists."
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists
Тільки знищення Московії як імперії може щось гарантувати.