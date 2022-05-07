УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6081 відвідувач онлайн
Новини Фото
14 486 23

У центрі Києва з'явилась тимчасова інсталяція "Zастрелись". ФОТО

У Києві на бульварі Шевченка встановили нову тимчасову інсталяцію під назвою "Zастрелись". Вона зображує російського диктатора путіна з пістолетом у роті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Держспецзв’язку.

"Zaстрелись" Такий натяк посилають кияни путіну через інсталяцію, яку встановили у центрі столиці України. Сподіваємось, що послухається", - сказано в повідомленні.

У центрі Києва зявилась тимчасова інсталяція Zастрелись 01

"Історія знає, у військових злочинців є два "путі" – суд або ... Путлер, намек понятен?" – написано на інсталяції.

Автором скульптури є Дмитро Ів.

Автор: 

Київ (19662) путін володимир (24120)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
думали не побачите вже в житті фашистів? - так це самі вони зараз в Україні.
80 років тому одні фашисти перемогли інших - жодного поводу до шашликів не бачу.
показати весь коментар
07.05.2022 18:06 Відповісти
+19
показати весь коментар
07.05.2022 19:13 Відповісти
+14
Гарно було б вивести з існуючих всіх росіян,не тільки путіна.Там фашисти майже всі.
показати весь коментар
07.05.2022 18:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думали не побачите вже в житті фашистів? - так це самі вони зараз в Україні.
80 років тому одні фашисти перемогли інших - жодного поводу до шашликів не бачу.
показати весь коментар
07.05.2022 18:06 Відповісти
Я про це "9дєдиваєвалє" ще багато років тому сказав : заборонити цей шабаш . Так мені відповідали і що в мене совісті немає , і не визнаю нічого святого . Досвяткувалися ...
показати весь коментар
07.05.2022 19:40 Відповісти
ті палили евреїв, ці палять українців - в чому різниця?
показати весь коментар
07.05.2022 19:59 Відповісти
Сталінський СССР вбив набагато більше людей ,ніж гітлерівська Німеччина ,то що ж нам святкувати ? Те що в 1943-44 Україну "визволили " одні окупанти від інших ?
показати весь коментар
07.05.2022 20:24 Відповісти
Креативненько
показати весь коментар
07.05.2022 18:06 Відповісти
Гарно було б вивести з існуючих всіх росіян,не тільки путіна.Там фашисти майже всі.
показати весь коментар
07.05.2022 18:18 Відповісти
"майже" не до речі, вони там всі такі - нефашиста кацапа в природі не існує.
показати весь коментар
07.05.2022 18:33 Відповісти
Очень даже существуют, не согласны, и волонтёрят в Польше и Чехии для украинцев.
К сожалению, их очень мало, но я только с такими общаюсь, с имперцами нет. Что важно, эти люди выехали из Мордора давно, и современная ТВ-помойка не имела на них влияния.
Я понимаю, что искать хорошего русского сейчас не вовремя, но хочу донести, что не стоит им уподобляться в животном желании выжечь напалмом всю нацию.
(вибачаюсь що російскою, моя україньска ще не так гарна)
показати весь коментар
08.05.2022 23:53 Відповісти
Хочеться щиро побажати, щоб цей виродок подох. Йоська Кабзон його зачекався
показати весь коментар
07.05.2022 18:30 Відповісти
Повинні усі здохнути на мордорі.
показати весь коментар
07.05.2022 19:54 Відповісти
мені подобається інсталяция.
показати весь коментар
07.05.2022 18:36 Відповісти
Всі жителі параші - це відверті рашисти і живодьори , для яких все людське, неприйнятне 😠
показати весь коментар
07.05.2022 18:38 Відповісти
***** на таке не здатний. Навіть Гітлер у цьому плані більш чесніший за нього.
Цю тварину з риб'ячими очима треба тільки знищувати!

показати весь коментар
07.05.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 19:13 Відповісти
Тут як кажуть, хто раніше курка, або яйце.
показати весь коментар
07.05.2022 19:35 Відповісти
Так , не буде цього виродка - знайдуть іншого . Коли це в них хоча б один правитель нормальним був ?
показати весь коментар
07.05.2022 19:43 Відповісти
Черчіль дядько був з тямою.
"The fascists of the future will call themselves anti-fascists."
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists
показати весь коментар
07.05.2022 19:00 Відповісти
вместо ствола надо было бы ну все все поняли.
показати весь коментар
07.05.2022 19:51 Відповісти
там ще на лобі того ***** доречно зробити напис "каждоженный кацап"
показати весь коментар
07.05.2022 20:24 Відповісти
Нажаль настурний кацапський хан буде і далі воювати за Бомбас і Крим.
Тільки знищення Московії як імперії може щось гарантувати.
показати весь коментар
08.05.2022 15:01 Відповісти
 
 