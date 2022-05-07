У центрі Києва з'явилась тимчасова інсталяція "Zастрелись". ФОТО

У Києві на бульварі Шевченка встановили нову тимчасову інсталяцію під назвою "Zастрелись". Вона зображує російського диктатора путіна з пістолетом у роті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Держспецзв’язку.

"Zaстрелись" Такий натяк посилають кияни путіну через інсталяцію, яку встановили у центрі столиці України. Сподіваємось, що послухається", - сказано в повідомленні.

"Історія знає, у військових злочинців є два "путі" – суд або ... Путлер, намек понятен?" – написано на інсталяції.

Автором скульптури є Дмитро Ів.