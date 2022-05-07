Молимся за спасение героев "Азовстали", - главный раввин Украины Асман. ФОТО
Главный раввин Украины Асман Моше Реувен рассказал, что молится о спасении героев "Азовстали".
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Молимся за спасение жизни героев "Азовстали"!" – говорится в сообщении.
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+40 Дик Шелдон
показать весь комментарий07.05.2022 20:07 Ответить Ссылка
+31 Yakov Nemo
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+30 juice
показать весь комментарий07.05.2022 20:03 Ответить Ссылка
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молимося..хто як знає, вміє, хто в кого вірить...