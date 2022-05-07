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Молимся за спасение героев "Азовстали", - главный раввин Украины Асман. ФОТО

Главный раввин Украины Асман Моше Реувен рассказал, что молится о спасении героев "Азовстали".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Молимся за спасение жизни героев "Азовстали"!" – говорится в сообщении.

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Молимся за спасение героев Азовстали, - главный раввин Украины Асман 01

Мариуполь (5724) Азовсталь (379) Асман Моше Реувен (17)


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Топ комментарии
+40
Евреи молятся за Азов, которых Рашка считает нацистами. Все, что можно сказать об этой войне.
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07.05.2022 20:07 Ответить
+31
У нас с москалями разные понятия о фашистах , поэтому и воюем Тоже, молимся каждый день за Азов .
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07.05.2022 20:11 Ответить
+30
Молимось за поряиунок героїв Азовсталі
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07.05.2022 20:03 Ответить
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Молимось за поряиунок героїв Азовсталі
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07.05.2022 20:03 Ответить
А где украинская армия? Около 300 тыс добровольцев вернулись в Украину чтобы воевать с руссофашистами, где они все?
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07.05.2022 20:30 Ответить
Вони є. Але зброї нема
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07.05.2022 20:39 Ответить
Налаживают поставки вазелина на русню.
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07.05.2022 20:53 Ответить
Ми не кацапи - ми ворога "м"ясом" не завалюємо! Ми людей спочатку навчаємо а потім посилаємо у бій!
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07.05.2022 20:56 Ответить
"Мы как в адском реалити-шоу, а весь мир просто наблюдает. Спасите военных из "Азовстали", - командир морпехов Волына.
А что ты им ответишь?
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07.05.2022 21:18 Ответить
Евреи молятся за Азов, которых Рашка считает нацистами. Все, что можно сказать об этой войне.
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07.05.2022 20:07 Ответить
Так все правильно! Адже "кремлівський кінь" недавно і євреїв назвав "фашистами"! Результатом було те що Ізраїль дозволив Естонії передать в Україну партію протитанкових та протикорабельних ракет закуплених естонцями у Ізраїлю! Дебіл бл**дь!
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07.05.2022 20:54 Ответить
Я хоть и не еврей, но я молюсь. Ребята живите.
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07.05.2022 20:09 Ответить
У нас с москалями разные понятия о фашистах , поэтому и воюем Тоже, молимся каждый день за Азов .
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07.05.2022 20:11 Ответить
Живи Азов живіть морпіхи ,пограничники, поліцейські, воїни СБУ. Живіть захисники знищеного, але живого Маріуполя. Ми молимося за Вас. У вас не має права на смерть
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07.05.2022 20:14 Ответить
Всі моляться за наших захисників...
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07.05.2022 20:15 Ответить
эта война не наций .. эта война ЦИВИЛИЗАЦИЙ !!!
молимося..хто як знає, вміє, хто в кого вірить...
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07.05.2022 20:17 Ответить
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07.05.2022 20:35 Ответить
Вірте ! Він надішле ! 🙏🏼
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07.05.2022 20:41 Ответить
молюсь каждый день за Азов и УКРАИНУ!!
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07.05.2022 21:21 Ответить
Це синагога Бродського (на Бесарабці). У синагозі на вул. Щекавицькій (Поділ) з початку війни теж регулярно промовляють молитву за Україну та українських воїнів. Такий собі "нацистський режим" у Києві.
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07.05.2022 23:51 Ответить
 
 