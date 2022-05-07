Молимось за порятунок героїв "Азовсталі", - головний рабин України Асман. ФОТО

Головний рабин України Асман Моше Реувен розповів, що молиться за порятунок героїв "Азовсталі".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Молимся за спасіння життя героїв "Азовсталі"!" - йдеться в повідомленні.

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