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Молимось за порятунок героїв "Азовсталі", - головний рабин України Асман. ФОТО

Головний рабин України Асман Моше Реувен розповів, що молиться за порятунок героїв "Азовсталі".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Молимся за спасіння життя героїв "Азовсталі"!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російська армія, яка била фашистів, сьогодні бомбить Київ та Харків. Три ракети попали у Бабин Яр, - головний рабин України Асман. ВIДЕО

Молимось за порятунок героїв Азовсталі, - головний рабин України Асман 01

Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (446) Асман Моше Реувен (18)


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Топ коментарі
+40
Евреи молятся за Азов, которых Рашка считает нацистами. Все, что можно сказать об этой войне.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
+31
У нас с москалями разные понятия о фашистах , поэтому и воюем Тоже, молимся каждый день за Азов .
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07.05.2022 20:11 Відповісти
+30
Молимось за поряиунок героїв Азовсталі
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07.05.2022 20:03 Відповісти
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Молимось за поряиунок героїв Азовсталі
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07.05.2022 20:03 Відповісти
А где украинская армия? Около 300 тыс добровольцев вернулись в Украину чтобы воевать с руссофашистами, где они все?
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07.05.2022 20:30 Відповісти
Вони є. Але зброї нема
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07.05.2022 20:39 Відповісти
Налаживают поставки вазелина на русню.
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07.05.2022 20:53 Відповісти
Ми не кацапи - ми ворога "м"ясом" не завалюємо! Ми людей спочатку навчаємо а потім посилаємо у бій!
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07.05.2022 20:56 Відповісти
"Мы как в адском реалити-шоу, а весь мир просто наблюдает. Спасите военных из "Азовстали", - командир морпехов Волына.
А что ты им ответишь?
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07.05.2022 21:18 Відповісти
Евреи молятся за Азов, которых Рашка считает нацистами. Все, что можно сказать об этой войне.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
Так все правильно! Адже "кремлівський кінь" недавно і євреїв назвав "фашистами"! Результатом було те що Ізраїль дозволив Естонії передать в Україну партію протитанкових та протикорабельних ракет закуплених естонцями у Ізраїлю! Дебіл бл**дь!
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07.05.2022 20:54 Відповісти
Я хоть и не еврей, но я молюсь. Ребята живите.
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07.05.2022 20:09 Відповісти
У нас с москалями разные понятия о фашистах , поэтому и воюем Тоже, молимся каждый день за Азов .
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07.05.2022 20:11 Відповісти
Живи Азов живіть морпіхи ,пограничники, поліцейські, воїни СБУ. Живіть захисники знищеного, але живого Маріуполя. Ми молимося за Вас. У вас не має права на смерть
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07.05.2022 20:14 Відповісти
Всі моляться за наших захисників...
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07.05.2022 20:15 Відповісти
эта война не наций .. эта война ЦИВИЛИЗАЦИЙ !!!
молимося..хто як знає, вміє, хто в кого вірить...
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07.05.2022 20:17 Відповісти
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07.05.2022 20:35 Відповісти
Вірте ! Він надішле ! 🙏🏼
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07.05.2022 20:41 Відповісти
молюсь каждый день за Азов и УКРАИНУ!!
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07.05.2022 21:21 Відповісти
Це синагога Бродського (на Бесарабці). У синагозі на вул. Щекавицькій (Поділ) з початку війни теж регулярно промовляють молитву за Україну та українських воїнів. Такий собі "нацистський режим" у Києві.
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07.05.2022 23:51 Відповісти
 
 