Молимось за порятунок героїв "Азовсталі", - головний рабин України Асман. ФОТО
Головний рабин України Асман Моше Реувен розповів, що молиться за порятунок героїв "Азовсталі".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Молимся за спасіння життя героїв "Азовсталі"!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 Дик Шелдон
показати весь коментар07.05.2022 20:07 Відповісти Посилання
+31 Yakov Nemo
показати весь коментар07.05.2022 20:11 Відповісти Посилання
+30 juice
показати весь коментар07.05.2022 20:03 Відповісти Посилання
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молимося..хто як знає, вміє, хто в кого вірить...